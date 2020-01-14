Обнаружены таинственные объекты в центре галактики

Астрономы открыли новый класс необычных объектов в центре Млечного Пути. Об открытии сообщает научный журнал Nature.

Первый таинственный объект в центре Млечного Пути, который выглядят, как скопление газа, а ведет себя как звезда, открыли в 2005 году.

В новом исследовании астрономы сообщают уже о шести аналогичных объектах.

Все они вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре галактики.

Ученые отмечают, что все объекты имеют очень разные орбиты и лежат в различных плоскостях. Они достаточно компактны, но растягиваются во время приближения к черной дыре.

Астрономы предполагают, что все объекты ранее были двойными звездами. Из-за огромной гравитации черной дыры произошло их слияние. Данные звезды окружены плотным облаком газа и пыли, которые и притягиваются к черной дыре, визуально “растягивая” космический объект.