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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Обнаружены таинственные объекты в центре галактики

Категория: Новости / Наука и образование

Обнаружены таинственные объекты в центре галактики

Астрономы открыли новый класс необычных объектов в центре Млечного Пути. Об открытии сообщает научный журнал Nature.

Первый таинственный объект в центре Млечного Пути, который выглядят, как скопление газа, а ведет себя как звезда, открыли в 2005 году.

В новом исследовании астрономы сообщают уже о шести аналогичных объектах.
Все они вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре галактики.

Ученые отмечают, что все объекты имеют очень разные орбиты и лежат в различных плоскостях. Они достаточно компактны, но растягиваются во время приближения к черной дыре.

Астрономы предполагают, что все объекты ранее были двойными звездами. Из-за огромной гравитации черной дыры произошло их слияние. Данные звезды окружены плотным облаком газа и пыли, которые и притягиваются к черной дыре, визуально “растягивая” космический объект.


Источник: Корреспондент.net



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