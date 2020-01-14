МВФ поддержал правительство Гончарука

Международный валютный фонд поддержал правительство Алексея Гончарука и Национального банка Украины. Об этом заявили в представительстве МВФ в Киеве из-за отставки премьера, передает Интерфакс-Украина.

По их словам, работа Гончарука направленна на укрепление экономики страны.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – подчеркнули в МВФ.

Ранее в Слуге народа заявили, что поддержат отставку Гончарука, если ее примет президент Владимир Зеленский.