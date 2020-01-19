Иностранных политиков дразнят культом Петлюры: добавили МИДу проблем «знатоки» из ВР

В новогоднем обращении к народу президент В. Зеленский призывал сограждан к единению вопреки существующим мировоззренческим и социально-культурным различиям. Сколь те разницы значимы и опасны, показало МИД Израиля, опубликовав 13 января (в канун «старого Нового года») официальное заявление с требованием прекратить в Украине «глорификацию» (прославление) исторических деятелей, виновных в Холокосте евреев. Ведь за 40 дней до того в Верховной Раде (ВР) без споров приняли постановление, обязывающее центральные и местные органы власти совершить в 2020 году ряд ритуалов, дразнящих не только израильтян и их сторонников в США и иных державах.

Хотели как лучше?

3 декабря депутаты нынешнего созыва ВР рутинно проголосовали за проект с невинным названием «…про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році». Соавторы этого документа (в т. ч. члены Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики) обосновали необходимость в его принятии «благими делами». Мол, с одной стороны, это послужит «консолидации общества» путем чествования на общегосударственном уровне годовщин важных событий общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся особ. Другим доводом за принятие того постановления авторы указали… экономию времени на рассмотрение в ВР предложений чествовать того или иного деятеля, те или иные события. Мол, прежде такие решения принимали нерационально: не загодя и чохом, а запоздало, по отдельности и с рядом ошибок. Хвалясь своим «ноу-хау», авторы посвятили отдельный абзац критике работ предшественников:



«…у попередні роки вносилася значна кількість проектів постанов про відзначення річниць важливих подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб. Нерідко це робилося за кілька місяців до самої події, що ускладнює органам виконавчої влади підготовку до неї та фінансування заходів. До того ж, не всі пропозиції, які надходять на розгляд парламенту, мають загальнодержавну вагу і заслуговують відзначення на регіональному та відомчому рівні.

У зв’язку із цим існує необхідність узагальнення ювілеїв видатних осіб та пам‘ятних дат історії...».



То есть депутаты нового созыва вознамерились улучшить «законодательный» процесс. Но забыли, увы, что «бесы кроются в деталях». Оптимизируя финансовое планирование трат на такое дело, авторы с гораздо меньшим усердием провели отбор того, что достойно «відзначення на загальнодержавному рівні». Почему-то ни члены «гумкомитета», ни прочие парламентарии не удосужились предварительно посоветоваться с «народом» хотя бы в узких кругах знатоков отечественной истории.

Не стали депутаты свой тот проект подвергать общественному обсуждению хотя бы публикацией в соцсетях, следуя моде на компьютеризацию-«цифровизацию». В итоге повторили то, за что пеняли «попередникам»: в ряд славимых включили немало того, что не стоит «глорифицировать» даже на местном уровне. И сразу после публикации текста Постановления №325-IX этот существеннейший недостаток публично заявили в СМИ ряд экспертов, предостерегая от возбуждения раздоров. Но проголосовавшие исправлять грешок не изволили, хотя следовать принципу «голоснул – и с глаз долой» – вовсе не по-государственному и недальновидно: народ-то со временем всё равно узнает и оценит финт с «юбилеями».

Недоразумения – «узаконены»

В Украине даже грамотеи игнорируют, что «юбилеями» (от позднелатинского jubilaeus) правомерно называть не любые «круглые» даты, а лишь пятидесятилетия. Но эта небрежность в хронологии меркнет на фоне политических недоразумений, которые узаконоли постановлением, что именно «надо» чествовать украинцам в 2020 году.

Среди явных нелепиц в спущенном украинцам указании о чествовании дат знатоки сразу отметили то, что депутатам подсунули на 2-й странице «додатка» к Постановлению №325-IX. Там между 100-летиями «основания» вузов в Луганске и Одессе вписали два бедоносных события отечественной истории:



«100 років з дня підписання Варшавського договору (21.04.1920);

100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами (06.05.1920)».



Тем самым нам велено «праздновать аннексию Галичины Польшей», резюмировал обозреватель «Вестей». Действительно, указанный «Варшавский договор» (заключеный в ходе польско-советской войны 1919-1921 гг.) современники признали позорным для борцов за самостийную Украину. Историки давно выяснили подоплеку тайно заключенного соглашения диктатора воссозданной Речи Посполитой Юзефа Пилсудского с неудачливым «атаманом» (разжигателем гражданской войны в Украине) Симоном Петлюрой: за присоединение подчинявшихся ему остатков армии УНР к наступлению поляков на Киев ему пообещали должность главы предполагаемого протектората (по подобию «Директории», недолго существовавшей в период австро-германской оккупации).

За это «атаман»-заговорщик (обманув сотоварищей из УНР) согласился «узаконить» захват поляками Волыни и Галичины («Зазбручья») и иные условия, включая сохранение в остальной части Украины прав польских панов-землевладельцев. То соглашение стало бедой для украинцев и привело к дискредитации С. Петлюры и оставшихся с ним «петлюровцев». Но для польских политиков то был явный успех: заполучили не только хилого союзника, но и «право» вторгнуться в Украину и устанавливать свои порядки.

Зато захват Киева (07.05.1920) численно превосходящими войсками 3-й польской армии (Рыдз-Смиглы) произошел без боестолкновений с частями отступившей 12-й Красной Армии и продлился чуть более месяца: 10 июня в результате Киевской наступательной операции РККА польские войска покинули город и, спасаясь от Конармии С. Буденного, стремительно отступили в Мазовию, не удержавшись в Ровно (занятом буденновцами 10 июля)... При этом петлюровцы бежали вместе с поляками и в дальнейшем использовались для проведения с территории Польши «рейдов» (набегов) на территорию УССР и попыток организовывать в Полесье и на Подолии в 1920-1922 гг. восстания противников советской власти...

Попытки «ворошить» ту историю (вроде «проголошення Медвинської республіки під час антибільшовицького повстання») никак не помогут «консолидировать» современных украинцев, а лишь добавят поводов для упреков и споров, было ли вторжение войск Рыдз-Смиглы «освобождением» или «оккупацией», стоило ли петлюровцам предавать галичан? Тем более что неуемные провокаторы предложили заодно праздновать и 100-летие «героїчної оборони міста Замостя від більшовиків», умолчав, что там 6-я дивизия «армии УНР» помогала полякам защитить их территорию, и указав явно ошибочные даты: «(28.09–02.09.1920)» (бои велись 29-31.08).

В кровавых событиях 1920-го гораздо логичнее было искать дату для консолидации не в польском Замостье, а в Одессе, где действительно случился пример национального «порозумiння». 5 февраля конница Г. Котовского подошла к городу, готовясь штурмовать, и находившиеся там белогвардейцы (под командованием генерала Шиллинга) по совету британцев спешно эвакуировались морем, вверив оборону генералу Украинской Галицкой армии Сокире-Яхонтову. Но тот не искал гибели соотечественников, а вступил в переговоры и 8 февраля сдал город котовцам, влив свои войска в РККА в качестве «Червоной УГА» (сохранившей свой командный состав и автономию внутреннего управления). Ведь кровь людская – не водица...

Провокация по незнанию?

Спорные указания нардепов по чествованию героев истории Украины интересны не только нашим гражданам, но и политикам иных народов и государств, с которыми случались те или иные конфликты. И давно известно, что постыдным «антигероем» многими признан фигурант «Варшавского договора» С. Петлюра: кроме предательства украинцев Волыни и Галичины, он отмечен как покровитель резни его подчиненными мирного населения еврейской национальности. Это известно історикам, и обелить его по фактам истребления горожан Проскурова и в других эпизодах можно лишь перед учащимися бывшего Луцкого учительского училища (чье открытие в 1940-м теперь предложено отмечать, «80 років з часу заснування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»).

Тем не менее зачем-то в Украине со времен президентства В. Ющенко на государственном уровне стали пытаться «увековечить» деяния того «атамана»-неудачника (вовлеченного в юности в «революционную» деятельность более образованным и прагматичным юристом-активистом Николаем Михновским).

И соавторы принятия Постановления №325-IX стали соучастниками такой «глорификации», будто нарочно давая повод приписать нашему государству причастность к былым «этническим чисткам». Очередное замечание не могло не последовать и явилось 13 января через израильский МИД. Среди прочего там напомнили:

«…борьба с антисемитизмом – включая прославление антисемитистов и убийц евреев – не является внутренним делом ни одной страны».

Теперь неприятные объяснения с дипломатами этого далеко не малозначимого государства добавят хлопот МИДу Украины и усложнят задачу привлечения инвесторов. Сознательно ли кто-то из нардепов соучаствовал в такой «подставе» правительству А. Гончарука? Увы, изучив список соавторов проекта «узагальнення ювілеїв», можно увидеть, что среди новичков и людей, далеких от понимания политических интриг, там затесался один очень бывалый политик, специализирующийся на «информационных войнах». И уж он-то точно знает, сколь опасны спорные «глорификации»: не мог не убедиться в том, занимая в ВР прошлого созыва пост главы Комитета по вопросам культуры и духовности.

За что премирован «Ворог преси в Україні 2012»?

Одним из немногих старожилов в нынешнем составе парламента Украины является депутат трех созывов Николай Княжицкий. Этот уроженец Сокальского района Львовской области – заметная «звезда» среднего звена украинских политиков и медиамагнатов. А начал он необычную карьеру «политического агента реформ» еще в 1991 году в качестве заведующего корпунктом одного из первых иностранных СМИ в Украине – советско-канадского СП «ТРК «Мiст». Затем, меняя редакции, быстро рос в должностях, став в 1994 году президентом ЗАО «Международный медиацентр – СТБ», откуда в 1999 году попал и на госслужбу как член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Не порывая с телебизнесом в новых проектах, в 2012 году стал фигурантом небольшого международного скандала: налоговики его уличили в незаконной обналичке денег через «конвертационный центр», но заступничество оказали представители международной НКО «Репортеры без границ» и… дипломаты США.

Зато украинские журналисты обвиняли Н. Княжицкого в жестком цензурировании материалов на подконтрольном телеканале «ТВі» и ославили включением в 2012 году в два рейтинга «врагов прессы». Это неудивительно, т. к. этот медиабосс использовал СМИ для скандальных «разоблачений», глубоко погрузившись в интриги политических «элит». При этом не раз скандально отличался как рьяный борец за защиту прав и свобод ведения бизнеса («прогрессивными») иностранцами.

И на этой волне встрял в ряды «Народного фронта» при восшествии его предводителя А. Яценюка на премьерство. Но когда «яценюковских» потеснили от кормил власти «порошенковские», у Н. Княжицкого проблем не возникло. И это косвенно, но зримо подтверждает правоту сообщений, что этот «рупор реформаторов» давно включен в пул грантоедов Дж. Сороса.

Чьи интересы (помимо собственных бизнесовых) ныне представляет этот деятель в ВР, не приходится догадываться. А ввиду кулуарного противоборства в ныне правящей верхущке «соросят» и «Зе-команды» он не может сочувствовать последним, зато знает, как их «подставлять». При этом украинскому национализму Н. Княжицктй чужд: более тяготея к польской культуре (и медиа), он охотно хвалится, что за какие-то труды стал в 2019 году лауреатом почетной польской премии имени Ежи Гедройца. А это обязывает. Например, внушая украинцам культ «заслуг» С. Петлюры, заодно нельзя не помянуть «право» польских политиков не только поучать украинских, но и укорять «отнятием» Зазбручья.

Не потому ли решено в 2020 году убеждать нас, что чествования участия отряда петлюровцев в трёхдневной обороне польского Замостья можно ставить в один ряд с Победой наших предков в Великой Отечественной войне? Депутатам от «Зе-команды» следует быть более разборчивыми в выборе попутчиков даже в не самых важных вопросах законотворчества.