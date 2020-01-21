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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Пробная перепись населения: Кабмин обнародует результаты 23 января

Категория: Новости / История и общество

В четверг, 23 января, Кабмин обнародует результаты пробной переписи населения, которая проводилась в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области. Об этом говорится на сайте Кабмина.

"23 января состоится пресс-конференция, во время которой будут представлены результаты оценки численности наличного населения Украины. Также речь пойдет о различии между оценкой и переписью населения, о возможных объемах затрат на различные варианты переписи населения, выводах по результатам пробной переписи в Киеве (часть Оболонского р-на) и Киевской обл. (Песковский ОТГ Бородянского р-на) и дальнейших планах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 декабря в двух районах Киевской области - части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района - стартовала пробная перепись населения.

Напомним, Кабинет министров заложил в госбюджет-2020 более 3,4 млрд грн на общенациональную перепись населения. Однако позже сообщалось, что на перепись населения потратят 1,4 млрд грн.

Последняя всеукраинская перепись состоялась в 2001 г. Население Украины составляло 48 млн 457 тыс. С тех пор перепись постоянно переносили. 

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорил, что в Офисе президента ищут оптимальный вариант, как удешевить перепись населения, в частности рассматривают бумажный вариант, а не на планшетах.

Однако министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в сентябре заявил, что  эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения.


Источник: 112.ua



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