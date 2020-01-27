Время не остановить

Слова, вынесенные мной в заголовок, взяты не случайно из песни о журналистской братии: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете»… Однажды прикоснувшись к собственной печатной заметке на странице любого издания, пахнущей типографской краской, ты уже навсегда становишься «рабом» удивительно прекрасной профессии – репортера, журналиста. В этом счастливом ощущении ты пребываешь постоянно в поиске темы, ее разработке, сборе и проверки фактов, наконец, в самом написании материала. И даже не замечаешь, поверьте мне, как летят дни, месяцы, годы…

Действительно, время можно сравнить разве что с полноводной рекой, не прекращающей свой бег ни на долю секунды: никому и никогда не удастся остановить его. Кажется, еще совсем недавно коллектив редакции газеты «Слово» отмечал 70-летие трудовой деятельности Александра Солдатского, и даже не верится, как быстро подкралась новая знаменательная дата: в минувшую субботу он отметил свой день рождения. И ему стукнуло 90 лет! Удивителен не возраст, а его неуемное трудолюбие. Он и сейчас, как и прежде, работает в «Слове» обозревателем. Пишет «сердитые» статьи, аналитические очерки, оперативные репортажи. И похоже, заслуженный журналист Украины не собирается уходить на отдых. По словам его жены Татьяны, он просто не мыслит свою жизнь без редакционной «суеты» коллектива, в котором он работает уже почти 30 лет. Этой «болезнью» он заразился давно и навсегда.

Саша Солдатский родом из Донецка. Но вырос он и повзрослел в небольшом селе Веровка на Херсонщине. Босоногое и «рваное» детство выпало на 30-е годы прошлого столетия. И так же, как и его сверстники, мечтал «по-мальчишески в дым», что он будет богат и известен. И что всеми он будет любим. Детские помыслы его были связаны с морскими дорогами-путями. Он думал, что будет бороздить на огромном теплоходе Мировой океан. Но, как он сейчас вспоминает, его задумке не суждено было сбыться. Его мечта разбилась о жестокие «скалы» того времени: одно за другим последовали события, которые, по сути дела, перекраивали судьбу миллионов людей на земном шаре. Грянула Великая Отечественная война.

А двумя годами раньше умерла его мать. Отец, Афанасий Солдатский, с оружием ушел на фронт. Все дела, заботы по дому свалились на долю Саши Солдатского. Времени на взросление жизнь ему не оставила. Мачеха, которую отец привел в хату, после того как отец ушел на фронт, оставила на самовыживание, испугавшись, что когда придут фашисты, они начнут мстить родственникам коммунистов. А Сашин отец был членом партии. На долю Саши Солдатского выпала тяжелая ноша: быть главой семьи, добывать пропитание и воспитывать младших сестер Лизу и Аллу. Ради этого он рано освоил сапожное и швейное дело: подшивал изношенную обувь, перекраивал старые платья и верхнюю одежду. И потянулись к нему соседи-односельчане. За работу благодарили его харчами, теми самыми, которыми питались и сами: картошкой и крупой. Но не только этим ремеслом занимался Солдатский. Он быстро взрослел в годы войны.

Памятна его «детская шалость», когда по нашей стране катился третий год Отечественной войны. В тот самый момент, когда в селе приближалась жатва на местных полях, где зрел неплохой урожай. Именно в это время Саша Солдатский задумал крупную диверсию: дабы хлеб не достался фашистам, он решил лишить их тягловой силы, коими были местная лошадиная ферма. В одну прекрасную ночь он пришел на ферму, прошелся по помещению, где стояли лошади, поочередно отвязал животных, а затем открыл ворота для их выхода. После этого достал заготовленную им паклю, поджег ее и бросил на крышу из камыша. Огонь медленно распространялся по зданию и вскоре охватил огромным заревом все здание, осветив все вокруг. В это время Саша Солдатский был уже на своем коне в трех километрах на дороге Херсон – Берислав. Уже тогда в характере Саши Солдатского зародилась смелая мысль: учиться ходить «по лезвию ножа». Рискованное это занятие, но если благое, значит – смелое. Весной 1944 года немецкие войска отступали на всех фронтах. В один из таких весенних дней в доме, где жил Саша с сестрами, поселились два танковых экипажа противников. Потрепанные в боях, осознавая свой крах, они постоянно пили шнапс, напиваясь «до чертиков». Этим и воспользовался наш герой. Он отметил для себя, что набравшись зелья, фашисты занесли в хату две канистры с подсолнечным маслом. Этот продукт им понадобился, чтобы готовить пончики. Наблюдая за всем происходящим и догадавшись, когда фрицы доходят до кондиции, он стащил одну канистру с маслом и почти полностью перелил ее в домашнюю емкость. А для того чтобы немцы не заметили свою пропажу – залил в канистру обычную воду, оставив для маскировки лишь пару литров масла.

Уроки возмужания

Весной 1944 года на Херсонщине поутихли залпы войны. Она медленно покатилась назад. Люди, с нетерпением ожидавшие свободу, получили ее, приступили к восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Подставил свое плечо и Саша Солдатский. Первая запись в его трудовой книжке занесена 1 апреля в этом же году. Тогда он был зачислен в зерноколхоз имени Юркина в качестве младшего рабочего. И шел ему тогда пятнадцатый год.

Именно с этой даты и до наших дней не прерывался его рабочий стаж, как говорится, без уважительных причин. Исключением явились лишь годы учебы, вначале в морском училище, затем в сельскохозяйственном институте, а чуть позже – в аспирантуре. Мы же обратим внимание на один такой факт: после окончания учебы в училище он вернулся в совхоз, рабочие избрали его профсоюзным вожаком. И это в 19 лет!

Судьба Александра Солдатского, возможно, сложилась бы совсем иначе. Может быть, он мог бы пойти по карьерной лестнице вверх – профсоюзной или партийной. Но очередной случай в его судьбе круто поменял намерения юноши. Будучи уже студентом Херсонского сельскохозяйственного института, Александр Солдатский приехал на каникулы в родную деревню, где его отец возглавлял отделение совхоза. Как-то между отцом и сыном состоялся конфиденциальный разговор: суть его состояла в том, что директор совхоза, почти открыто, занимался воровством: тянув в свой дом все, что «плохо лежало». При этом он не забывал и начальство района, и областного центра, отправляя им подачки. Подобное открытое мздоимство возмутило студента. Он собрал факты воровства, поговорил с рабочими совхоза и написал первую в своей жизни заметку-жалобу и отправил ее в редакцию областной газеты «Наддніпрянська правда». Материал опубликован не был. Зато директор совхоза был хорошо осведомлен о «кляузе». Что после этого началось в совхозе – даже трудно передать! Затаив злобу на молодого собкора, директор совхоза разработал план мести «писаке». Однажды ночью из совхозного склада в стог сена Афанасия Солдатского переместились два мешка с мукой. А на утро в селе сверхоперативно появилась милиция. Кража была запротоколирована, и отец студента был арестован. Спустя некоторое время суд приговорил Афанасия Солдатского к 10 годам колонии. По селу поползли слухи: сын посадил отца.

С подобным выводом не смирился лишь Александр Солдатский. Он не смог смириться с подобной несправедливостью. И он продолжал бороться. Кинулся в райком партии – не помогли. Потом к секретарю обкома партии, но и там получил от ворот поворот. И тогда, отчаявшись, молодой и горячий студент принял смелое решение: обратиться с письмом к самому И.В. Сталину. В нем он изложил суть дела: так, мол, и так – судили коммуниста, не исключили его из рядов КПСС, да еще совершенно несправедливо и незаконно. Наверное, письмо сам Сталин и не читал, а только спустя несколько недель приехали «гости» из Москвы и Киева. Проверили факты, изложенные в письме студента, уехали из села. Спустя какое-то время Афанасия Солдатского выпустили из тюрьмы и восстановили во всех его правах.

Завидная верность

Собственно, ситуация с арестом, а затем и освобождение отца из тюремных застенков убедили Александра Солдатского в силе печатного слова. Тогда он бесповоротно и навсегда определился со своей будущей профессией журналиста. Хотя первые годы после окончания института ему пришлось работать в обкоме комсомола, а позже – в обкоме партии инструктором. Занимая эти должности, он постоянно сотрудничал с областной газетой в качестве внештатного корреспондента. Но вскоре ему повезло: была предоставлена возможность осущесттвить свою давнюю мечту. В 1959 году Херсонский обком партии направил его в распоряжение редактора газеты. Его зачислили на должность литературного работника (была такая должность в те годы) в «Дніпрянськой правді».

Поварившись в редакционном котле несколько лет, Александр Солдатский пришел к мысли: профессия журналиста требует постоянно пополнения знаний, серьезного анализа политических событий. Это заставило его поступить в аспирантуру, успешно защитить кандидатскую диссертацию на экономическую тему.

Так, шаг за шагом наш герой набирался жизненного опыта, знаний, оттачивал свое «перо». Он всегда помнил слова бати-коммуниста: быть всегда ответственным и справедливым человеком. Этот завет он выполнял всю свою жизнь. Позже, уже будучи взрослым человеком, Александр Солдатский сформировал для себя важный принцип: быть злым к неправде – это величайшая доброта. И еще он четко уяснил для себя, что человек, выбравший профессию журналиста, постоянно находится между молотом и наковальней: он никогда не может одновременно устраивать своими статьями «верхи» и «низы» – они антиподы. Стороны никогда не прощают ему ошибок, недомолвок, лицемерия, фальши, неправды. Чаще всего «шишки» получают журналисты, обладающие «острым пером», четкой жизненной позицией. Именно таких репортеров чаще всего, мягко говоря, недолюбливают «верхи».

В практике Александра Солдатского, когда он уже работал в газете ЦК КПСС «Сельская жизнь» собственным корреспондентом по югу Украины, кстати сказать, которой он отдал четверть века своей жизни, всякое случалось. Публикация статей на совершенно разные темы, чаще всего критических, не проходила бесследно. Вполне понятно, что многим чиновником из областей не хотелось «выносить сор из избы» на всесоюзный уровень. Поэтому многие из них вынашивали мысль: как избавиться от «неудобного борзописца». Прямых проколов корреспондент не допускал. И тогда они решили «съесть» его с помощью пряника. В Одесском сельскохозяйственном институте открылась вакансия ректора. Тогда и было предложено Александру Солдатскому занять эту должность. Предложение, так сказать, было заманчиво. Оно исходило от секретаря Одесского обкома партии. Но Александр Солдатский отказался от него, хотя и зарплата, и положение в обществе были значительно выше журналистского. Тем самым Солдатский остался верен своей «невесте» – журналистике, свободе творчества.

Крутые жизни перевалы

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он чувствует потребность передать молодому поколению накопленный опыт, знания, мудрость. Такой момент у Александра Афанасьевича пришел примерно сорок лет назад. И он воспользовался им: преподавал параллельно с работой в «Сельской жизни» в высших учебных заведениях: читал лекции по экономике в институте им. Ломоносова, сельскохозяйственном институте и в других вузах Одессы.

Сейчас Солдатский, несмотря на свой возраст, остается одним из почитаемых и читаемых в газете «Слово». Его аналитические, глубокие по содержанию статьи вызывают интерес у читателей. К примеру, взять хотя бы материалы: «Третья мировая война должна была начаться 7 ноября 1983 года», «Кучма и его команда – разрушители села»! В последнем он приходит к выводу: «За годы советской власти жители села превратились в обыкновенных работников, таких же, как в городе, на фабриках и заводах. Разница была лишь в специфике труда. Именно из этого наемного сельхозработника, согласно реформе Кучмы, и предстояло воспитать будущего земледельца-собственника. Теоретики не учли главного: собственник на селе воспитывается целыми поколениями. А кормить страну надо сегодня…».

Как и большинство здравомыслящих людей на территории бывшего СССР, Солдатский болезненно воспринял трагедию в Беловежской пуще. Его политические воззрения относительно страны были предельно понятными, четкими и ясными: разыгрываемая в стране карта будет иметь самые негативные последствия в многонациональном украинском обществе. Забегая вперед, скажу: многие его предостережения, предсказания, высказывания на страницах газеты «Слово» со временем подтвердились. Его до глубины души возмущал, например, тот факт, что в первом составе Верховной Рады Украины, уже в новой Украине насчитывалось 330 коммунистов и они собственными руками «похоронили» идеологию, которой раньше присягали и служили.

Вспоминаются трудные времена смены одесской городской власти, а вместе с ней и попытки закрыть газету «Слово». Несколько месяцев ее сотрудники не получали зарплату, росли долги перед типографией. И вот в эту самую пору Солдатский предложил обратиться к полномочному представителю Президента Украины в Одессе г-ну Белоблоцкому с просьбой не закрывать печатное издание. Делегация из редакции, в составе которой был Солдатский, встретилась с высокопоставленным чиновником, и таким образом газета «Слово» была спасена и продолжила свою жизнь. Спустя какое-то время газета обрела нового и надежного покровителя – Одесскую юридическую академию во главе с президентом Сергеем Киваловым. Было это 22 года назад. С тех пор читатели всех многонациональных регионов Украины получают и читают «Слово». В каждом номере издания присутствуют аналитические статьи нашего героя.

Время быстротечно: годы летят несказанно быстро, как пули у виска! Вот уже и Александу Афанасьевичу Солдатскому исполняется 90 лет! В канун юбилейной даты я спросил у него: «Саша, а если бы довелось сызнова вступить в бурную реку журналистской жизни, как бы ты повел себя?» И он ответил, не задумываясь: «Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти…». Хлопоты настоящего журналиста.

Виват, коллега! С днем рождения тебя, друг!