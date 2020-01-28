Одесса: неделя за неделей

Поэтическая лира Гиппократа

В четверг, 30 января, в Литературно-мемориальном музее А. С. Пушкина (ул. Пушкинская, 13) состоится встреча с известным врачом-психиатром Виктором Пахмурным, на которой будет представлено его поэтическое творчество. Там же пройдет презентация сборника стихов В. Пахмурного «Белые тапочки», куда вошли как юношеские произведения автора, так и стихи последних лет.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

Одесский феномен

30 января в Греческом фонде культуры (Красный переулок, 20) в рамках проекта «Многоликая Одесса» состоится лекция «Публичное и частное в одесских практиках». Лектор – доктор исторических наук, профессор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова Александр Пригарин.

Кто такие одесситы? В чем заключается специфика этой общности? Что делает их особенными? Исследования автора ориентируются на быт и праздники обычных одесситов как органичной группы, интегрирующей традиции разных культур. Участники встречи вместе с автором проследят при рассмотрении категорий «двор», «улица», «пляж», «базар» эти места жизнедеятельности одесситов, формирующие специфику «одесскости» и самобытность культуры.

Начало – в 16 часов.

Вход свободный.

Мемориальный вечер

В четверг, 30 января, в Одесском театре юного зрителя им. Ю. Олеши пройдет вечер памяти актрисы театра Галины Осташевской.

В программе – спектакль «Дорогая Памела».

Начало – в 17 часов.

Вход свободный.

С победой!

Одессит Евгений Самученко стал победителем престижного международного конкурса.

Ночной пейзаж нашего земляка занял занял второе место на конкурсе тревел-фотографии TPOTY 2020 (Travel Photographer of the Year).

Всего на конкурс было подано более 20 тысяч работ из 140 стран мира. Теперь фоторабота Евгения Самученко будет представлена на печатных выставках в ОАЭ и Великобритании.

«Я мозаику сложу...»

Во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) открылась персональная выставка Ольги Новак «Части целого».

Ольга Новак – дизайнер-декоратор интерьеров, художник-мозаичник, дизайнер ювелирных изделий. Родилась в Одессе, окончила Одесскую государственную академию строительства и архитектуры. Создает уникальные мозаичные панно из цветного стекла, керамики, мрамора, смальты.

Работы Ольги Новак находятся в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Вход свободный.

«Это было, было в Одессе...»

В пятницу, 31 января, в Областной универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) состоится лекция «Маяковский и Одесса». Ведущий – писатель, автор трех книг о поэте Бронислав Горб.

Начало – в 17 часов.

Вход свободный.

Что дозволено Юпитеру

1 февраля в Музее западного и восточного искусства состоится лекция «Женщины-художницы эпохи Возрождения».

Настоящими художниками в эпоху Возрождения были только мужчины – дамам не позволялось даже смотреть на обнаженную натуру, не говоря о художественном образовании. Женское творчество в ту пору сводилось к вышивке и шитью, а умение рисовать могло дать лишь дополнительные баллы для замужества. Но все-таки женщины-художницы в эпоху Ренессанса были, и несмотря на все трудности, история сохранила их имена.

Автор лекции Татьяна Балановская расскажет о художницах, каждая из которых была в чём-то первой: первой женщиной-скульптором, первой художницей во Флоренции, первой женщиной, писавшей обнаженную натуру и ставшей официальным художником папского двора.

И, конечно, речь пойдёт о первой по-настоящему знаменитой художнице эпохи Возрождения, ученице Микеланджело, которая дружила с королями, зарабатывала на жизнь своим искусством, дожила до 90 лет и даже вышла по любви замуж.

Начало – в 14 часов.

Корпорация Монстров

В субботу, 1 февраля, Художественный музей (ул. Софиевская, 5а) в рамках проекта «Искусство в авангарде общественных изменений» приглашает на беседу с директором благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Екатериной Ножевниковой.

Разговор пойдет о прошлом и будущем памятников архитектуры и отношении к культурному наследию.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

Предварительная регистрация: http://bit.ly/2TEAnbH

«Я к вам пишу...»

Готовы ли вы открыть в себе новый дар?

Библиотека им. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) приглашает одесситов на курсы по творческому письму. Записаться на обучение могут все желающие.

Учащиеся будут упражняться в фрирайтинге – технике, позволяющей преодолеть творческий ступор. С собой нужно взять ручку и блокнот.

Занятия бесплатны, но чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться и оформить читательский билет библиотеки.

Любителям акварели

В субботу, 1 февраля, Арт-клуб Odessa Art при поддержке Музея истории Одессы имени Шустова (ул. Мельницкая, 13) представляет проект «Мировой тренд 2020. Акварель – новый акцент».

В арт-проекте участвуют одесские художники Наталия Бондарь, Наталия Куликовская, Игорь Летинский, Алена Садковская, Наталья Кондратюк, Александр Фабричников.

Все ценители новых трендов в искусстве смогут открыть дверь в мир многообразия и возможностей современной акварели.

Открытие состоится в 18 часов.

Выставка работает с 10.00 до 20.00 до 10 марта.

Арт-суббота

1 февраля Центр креативных искусств «Синий краб» приглашает на Арт-субботу. Это серия мероприятий проекта «Культурный код», где знаковые художники и кураторы представляют произведения в различных направлениях современного искусства, объединенные определенной темой. В этот раз гостей ждут арт-перформанс, музыка, кинематография, пластика.

Фотовыставка и премьера фильма «Театр» – Лизы Коваль.

Перформанс, арт-воркшоп – Веры Рорадопуло.

Начало – в 18 часов.

Чужого горя не бывает

1 февраля в помещении Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33) состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших при пожаре дома Асвадурова на ул. Троицкой.

Концерт пройдет с участием американских музыкантов Джефри Палмер, Сергея Квитка и Ирины Портенко в сопровождении струнного квартета (Одесса) и посвящен 223-й годовщине со дня рождения известного австрийского композитора Франца Шуберта.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на счет для помощи пострадавшим и семьям погибших во время пожара 4 декабря 2019 года.

Начало – в 18 часов.

Острая тема

В воскресенье, 2 февраля, Театр юного зрителя им. Ю. Олеши представляет премьерный спектакль для взрослых «Клятвенные девы». Странный обычай существует в Албании. Согласно этому обычаю, если в семье нет главы-мужчины и нет наследника мужского рода, то одна из женщин семьи – девственница – должна стать главой рода. Так говорит Канун – свод старинных албанских законов. С момента принесения клятвы эта девушка считается мужчиной – с новым мужским именем, с мужскими правами и обязанностями. Клятвенные девы – так их называют.

Современное общество живет по современным законам. Имеют ли право на жизнь старинные обычаи и законы, если ценой их становится женское счастье?

Начало – в 19 часов.

Солнце в феврале

Во вторник, 4 февраля, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) откроется персональная выставка Андрея Летнева «Февральский вернисаж».

Андрей Летнев окончил Одесский политехнический институт, электромеханический факультет, и Харьковскую академию дизайна и живописи, компьютерный графический дизайн.

Автор активно выставляется. Многие его картины находятся в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Начало – в 14 часов.

Вход свободный.

Благотворительный взнос приветствуется.

Классик литературы с Малой Арнаутской

4 февраля в Еврейском музее Одессы (ул. Нежинская, 66) экскурсовод Зеев Волков будет беседовать о феномене Хаима Нехмана Бялика.

Профессиональный гид по Украине, З. Волков – уроженец Одессы, с 1997 года живущий в Израиле, сотрудник Дома-музея Х.Н. Бялика (Тель-Авив). Известен своими авторскими прогулками. Х.Н. Бялик – выдающийся поэт, тоже одессит. Его цитировал Маяковский, им восхищался Горький, его переводили на русский язык лучшие поэты Серебряного века. И его знает каждый ребенок в Израиле. Творец, проживший самую яркую часть своей жизни в Одессе, написавший здесь большую часть своей поэзии, сделал наш город центром еврейской культуры начала XX века.

Зеев Волков через призму творчества Хаима Нахмана Бялика и его жизненного пути представит еврейский мир начала XX века.

Запись на встречу по телефону 0503923088.

Код на воротах – 357.

Начало – в 19 часов.