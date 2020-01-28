SOS: «неуды» в защите Украины от 2019-nCoV требуют оргвыводов

Не заразиться новым коронавирусом, вызывающим смертельно-опасную пневмонию – новая задача для украинцев. Ошибаются полагающие, будто простым смертным незачем в это вникать: мол, озадачиться должны власти, кто за то получает зарплаты. Так в теории и должно быть, но в реальности важная часть «должностных лиц» Украины лишь имитируют «принятие мер» и опасная зараза может со дня на день появиться где-то рядом. Эти подозрения сеет наблюдаемая бестолковость мер, неспешно предпринятых нынешним правительством. А знакомый аналитик в отставке (но бывшим не ставший) подтвердил: не выполнены ряд необходимейших мер реагирования на такие опасные ситуации (за что прежде – «сажали»)...

Не ограничен проезд: welcome, 2019-nCoV!

Лучшая защита от любых инфекций, включая вирусами новой модификации «2019-nCoV» – пресечь появление их «переносчиков»: зараженных предметов или существ.

Нужно зараженных не впускать на охраняемую территорию, а если они всё же проникли – немедленно их изолировать от контактов с охраняемыми обитателями. Ограждают таких «инфицированных» – не в наказание, а чтобы уберечь остальных людей. И с подачи венецианцев этот способ назвали: «карантин».

Тот суровый, но ясный термин санитарии известен в Одессе даже юным: есть в городе Карантинный мол, Карантинная балка, Карантинный мост. Ведь при основании порта там сразу предусмотрели создание карантинной службы против завоза возбудителей опасных болезней. Кстати, поэтому печально известную чуму 1812 года одесситам доставили не моряки, а «интуристы»: труппа итальянских оперных певцов въехала в страну через придунайские владения Османской империи, где тогда развилась эпидемия.

При карантине вероятным переносчикам заразы на период наблюдений за состоянием их здоровья (обсервации) свободу перемещения ограничивают пространством изолятора. Это не отвечает моде на всемирную «открытость» и «мобильность», но иного надежного способа от эпидемий – нет. А нужность такой признана в действующих Международных медико-санитарных правилах (ММСП).

Когда вводить карантин – давно обосновано эпидемиологами в их методиках (что знают даже первокурсники медучилищ). А в статье 32 МССП указаны рекомендации по гуманному препровождению на карантин прибывающих в страну пассажиров. И для организации защиты от эпидемий от чиновников давно не требуют подвигов ума: пути спасения апробированы предшественниками – изучай и применяй. И с начала января этого года, когда мировые СМИ стали сообщать о стремительном распространении нового вида коронавируса, в среде медработников заговорили о необходимости готовить защитные меры, вплоть до карантина. Важнейший этап борьбы с вирусом – изоляция – напрочь проигнорирован МОЗ.

Специалисты-инфекционисты указывают, что в изданном МОЗ (лишь 24 января) приказе (№185) о мерах «недопущения занесения и распространения… случаев заболеваний вызванных новым коронавирусом…» нет главного: указания ввести карантин для граждан, прибывающих из Китая и других стран, где выявлено заболевание. Ведь коронавирус проявляется только через две недели после заражения! Все, прибывающие из стран, где зафиксирован коронавирус, должны пройти карантин – криком кричат доктора-инфекционисты в СМИ, но в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) их мнение в упор не замечают.

А в прилагаемых к тому приказу рекомендациях на случай выявления людей с признаками заражения 2019-nCoV не дали четко указания обеспечивать их «изоляцию», помещая в специально оборудованные места с режимом карантина.

Не проявили в МОЗ стремления организовывать по советам опытных инфекционистов реальную защиту населения от заражения, а не сводить дело к организации «меднаблюдения» за больными и подаче по инстанциям отчетов, что в приказе №185 поручено «Центру общественного Здоровья» (ЦОЗ) – аж в двух заданиях из четырех прописанных!

Показательно, что подведомственный ЦОЗ изволил направить Госпогранслужбе официальное «сообщение» о риске приезда из Китая зараженных коронавирусом – лишь 21 января. При этом утаили, что инфицированные могут прибывать и из других стран, никаких советов по ограничений им на въезда не дали, практическую помощь по выявлению зараженных даже не предложили. Словно «отписались» для отчетности и снятия с себя ответственности за ожидаемое проникновение 2019-nCoV в Украину. С той же целью в приказе №185 поместили словеса о создании при МОЗ «оперативного штаба» (сплошь из самих чинов МОЗ).

Информацию фальшивят, оборудованием не обеспечивают

Фактический отказ нынешних чинов МОЗ организовать заслон от проникновения в нашу страну новой заразы выявился достаточно быстро. Уже 27 декабря, из Международного аэропорта «Борисполь» (основного приёмника иностранных пассажиров) поступил «сигнал» о невыполнении (данных президенту В. Зеленскому) обещаний МОЗ развернуть там «медицинский штаб». Вместо медэкспертов с аппаратурой из МОЗ туда прислали (на посиделки) лишь одну работницу-учетчицу, не наладившую никакого рабочего контакта с администрацией «Борисполя».

А в Александровской клинической больнице Киева уличили чинов МОЗ в забывчивости прислать приказ №185 или хотя бы устно известить, что этой клинике «поручено» принимать пациентов с подозрением на заражение 2019-nCoV.

Упущения МОЗ в оперативности и полноте оповещении граждан не могли не вызывать недопонимания и слухи, один из которых сотрудники ГП «Киевский городской лабораторный центр» предпочли развеять сами, не ожидая, когда сработает пресс-служба МОЗ:



…Прохання не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу…

ВИДІЛЕНИЙ нами коронавірус (HKU1) циркулює на території України десятиріччями та як правило, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеню тяжкості.

Той що викликає захворювання в Китаї у нас, зокрема в м.Києві, не виділявся.



К слову, Министерством охраны здоровья до сих пор не выполнено поручение СНБО от 27 января о ежедневном издании Информационного бюллетеня о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Минздраву было поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса, распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Но пока – никто из «допрашиваемых» журналистами различных СМИ специалистов не видел ни бюллетеня, ни рекомендаций.

Чиновники МОЗ демонстрируют полную неготовность.

Хотя коронавирус – отнюдь не уникальное явление: вирусы гриппа атакуют Украину каждый год. И общие рекомендации, разработанные Всемирной организацией здравоохранения по профилактике коронавируса и других заболеваний, передающихся от человека к человеку – стандартны. И действия медицинских и других учреждений должны быть отработаны чиновниками до автоматизма.

Но гораздо трудней исправить существующий острый дефицит специального медоборудования для спасения заболевших пневмонией от 2019-nCoV. Им нужно обеспечивать, например, искусственную вентиляцию легких, а таких аппаратов остро не хватает даже в крупных городах. Например, на всю Одессу их сейчас – лишь два, а нужно по расчетам специалистов – порядка тридцати пяти (пользоваться ими нужно и пациентам с другими заболеваниями).

Поэтому крайне трудно на практике выполнять указания (руководителям профильных подразделений областных госадминистраций), чтобы те «обеспечили готовность учреждений здравоохранения к предоставлению помощи» местным жителям, кто заразится 2019-nCoV. Решать эту задачу, требующую немалых средств и времени, в МОЗ перепоручили – подчиненным. Но среди них преобладают – такие же «умники».

Изыск клерков Одесской ОГА

В Одесской ОГА, когда пришла команда «показать работу» подготовки к эпидемии, лишь 29 января заседатели т. н. «комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», не вникая в суть дела, одобрили (как «руководящие указания») набор абсурдных и противозаконных предложений. Их где-то как-то сочинили и подсунули на подпись руководства ОГА клерки департамента охраны здоровья (со штатом в 26 особ).

Первым делом авторы лже-проекта поторопились перепоручить «нижестоящим» порученное им чинами МОЗ. Этим формально «переложили ответственность» (или «прикрыли тылы»), заведомо зная, что невыполнимо

написанное задание главам всех РГА, городов областного подчинения и ОТГ «утвердить госпитальные базы для медпомощи пострадавшим». Для работы такого большого числа «госпиталей» в области не хватит даже медперсонала, не говоря уже про нехватку материально-технических и финансовых средств в большинстве райцентров и ОТГ. При таких условиях попытки госпитализации зараженных гарантированно приведут к заражению местных жителей, помогая распространить инфекцию, а не «запереть» в изоляторе.

Изыскать средства на небольшой инфекционный изолятор с оборудованием может лишь администрация промтоварного рынка «7 километр». Но для ведения медицинской практики это предприятие не имеет даже необходимых разрешений. А чины ОГА тоже не вправе давать такие указания частной коммерческой организации.

Также незаконно подобие поручения администрации Одесского аэропорта «проверять пассажиров из стран инфекционного риска». Эту обязанность могли бы совместно выполнять (установив «посты») сотрудники Госпогранслужбы и санитарно-эпидемиологических служб. Но последние были упразднены в 2014 реформаторами, а с руководством ГПС никак не могут связаться и согласовать действия чины МОЗ.

Поэтому пустышкой является и вписанная (для начальников-профанов) фраза «маниловцев» из ОГА:

«На пунктах пропуску працюватиме цілодобовий медичний огляд осіб, які приїжджають з країн інфекційного ризику. Наразі перевірили 68 громадян».

Ага! Медогляд – «працюватиме». Но когда?! Не указав (возможно по незнанию) даже общее число пограничных «пунктов пропуска», клерки выдали лживость этого обещания даже числом (68) кем-то «проверенных» приезжих. Даже один «борт» использующих Одесский аэропорт авиакомпаний ввозит за раз пассажиров больше. Но таких прибытий в отдельные дни более десятка. А есть еще морские поры, железнодорожные станции, автовокзалы…

Правдоподобна в том решении ОГА лишь готовность департамента охраны здоровья произвести «розрахунки лікарських та особистих засобів».

Вреднейший совет от главы комитета ВР

Ухищрения нынешних деятелей в органах «исполнительной» власти усугубляют некоторые откровения парламентариев Рады. Например, заподозрить пренебрежение этих деятелей к защите украинцев от эпидемии вынуждает одно из опасных публичных заявлений председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого. Тот в недавнем интервью украинским тележурналистам (обеспокоенным известиями о смертях в Ухани от пневмонии 2019-nCoV) высказал совет, чреватый для сограждан (включая его избравшим) массовым распространением инфекции.

На вопрос, что делать при появлении симптомов коронавирусной пневмонии, этот нардеп от партии «Слуга народа» уверенно подсказал: в случаях появления симптомов вируса (насморка, слабости, температуры выше +38º) надо… «бежать к своему семейному врачу».

Тогда удивились даже часть молодых журналисток: не отсылает ли этот экс-президент частной медклиники «Борис» заразившихся «бежать» в поликлиники? Ведь так больные гарантированно будут заражать еще по нескольку человек!

Потрясающий мастер-класс от «профессионала»! Возможно, нардеп М. Радуцкий брякнул это – не додумав: иным был озадачен или даже сам хотел куда-то «бежать». Но не мог же он не знать, отсылать всех «к семейному врачу» – уже позорно. Те, кто уже подписали декларации с семейными врачами, точно знают: визитами на дом к больным те не занимаются. Ведь амбулаторное лечение победно ликвидировали (как «наследие колониального советского прошлого») апологеты медреформы по-Супруновски. И теперь «бежать» к семейному врачу – это не «обратиться», а именно отправиться в поликлинику, неся ту заразу….

Почему депутат небрежно влез не в свое дело санитарного просвещения вместо того, чтобы срочно подготовить необходимые правки законов? Например, народу нужно срочно восстановить всеукраинскую санитарно-эпидемиологическую службу. Или «Слуги народа» считают иначе: после их избрания можно пожертвовать частью электората?

Ответственность местных властей

Очевидно, зная о нынешнем «качестве власти» и том, кого сделают «крайними» в случае беды, за организацию противоэпидемических мероприятий стали браться местные власти. Они ближе к народу и в отличие от чинов МОЗ и их помощников в ОГА пытаются предпринять реальные мероприятия по защите земляков. Так, после рассмотрения 27 января на аппаратном совещании в Одесском горсовете ситуации (в том числе и с заболеваемостью гриппом), в Одессе ввели (в т. ч. и против распространения гриппа) «карантинные» каникулы в учебных заведениях.

На расширенном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности мэр поручил вести в аэропорту и на железнодорожном вокзале надзор за состоянием здоровья прибывающих пассажиров.

При этом Представители Госпогранслужбы подробно рассказали о мерах безопасности, принятых совместно с медицинской службой аэропорта, обязались сообщать обо всех въезжающих с признаками заболевания, а усиленный медосмотр прибывающих из Китая производить в отдельном помещении.

Кроме того налажена связь с Генконсульством КНР для оперативного информирования в случае выявления пораженных 2019-nCoV среди проживающих в городе членов многочисленной диаспоры выходцев из Китая.

Светлана Лаврюкова, директор клинической инфекционной больницы, сообщила, что поток заболевших за последние недели настолько увеличился, что пришлось открыть дополнительное, седьмое отделение, для пациентов с диагнозом респираторная вирусная инфекция и грипп. У некоторых болезнь проходит очень тяжело, но тяжелых пневмоний, являющихся следствием коронавируса, пока не отмечается. Городской голова Г. Труханов поручил обеспечить медучреждения всем необходимым для обеспечения полной готовности к нештатной ситуации.

Но, чтобы успевать реагировать на опасный рост заражения этим кароновирусом местным чиновникам надо проявить дальновидность и государственный подход к проблеме. Например, важно не дожидаться от МОЗ «оперативных» ретрансляций информации, а выходить на «первоисточники». И в данном случае совсем не лишне наладить оперативное получение сводок от китайских эпидемиологов: они работают и дольше других, и в очагах этой эпидемии. Поэтому добыли полезные знания о симптоматике и способах лечения пневмонии 2019-nCoV.

А тому, как четко и быстро там власти организовали карантин, изолюцию зараженных, медосмотры пассажиров и даже сооружение в Ухани отдельной больницы для пациентов с новым заболеванием – нам остается пока лишь позавидовать. И желать им успехов, не забывая ежедневно заботиться о профилактике и повышении собственного иммунитета.

Не случайно посетивший Китай 28 января Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пребывал там в качестве не «спасителя» (поставками медикаментов или хотя бы ценных указаний), а просителя. Глава ВОЗ договаривался с властями КНР о предоставлении китайцами не только статистических данных для рапортов ВОЗ, но и передачи медицинским исследовательским учреждениям мира добываемых в местах эпидемии результатов лабораторных исследований, проб и прочих материалов для разработки лекарств против 2019-nCoV. Такую готовность подтвердили в Китае и Австралии.

P.S. Согласно «ситуативному рапорту» ВОЗ (от 29 января) заразившиеся коронавирусом 2019-nCoV выявлены помимо Китая в 15 странах (В Европе – в Германии и Франции). Их общее число – более 6 тысяч, из которых 170 умерли. Чрезвычайная ситуация с распространениеи этой инфекции побудила Генерального директора ВОЗ д-ра Тедроса Адхана Гебрейесуса созвать 30 января повторное совещание Комитета Международных медико-санитарных правил (ММСП 2005) на совещание по выработке новых рекомендаций по противодействию 2019-nCoV.

А пока – вот общие рекомендации по профилактике коронавируса и других заболеваний, передающихся от человека к человеку, выданные Всемирной организацией здравоохранения: