Лечение становится заботой самих пациентов (продолжение)

Приступая ко второй части своей статьи, я планировала проанализировать, что же нам готовят реформаторы одной из самых важных отраслей – медицины. Но потом поняла, что бессмысленно рассматривать эти никчемные документы. Потому что то, что там записано, все равно будет выполнено (или не выполнено) вне зависимости от нашего мнения.

«Все это было не раз, но, к сожаленью, все повторится, все повторится…». Совершенно понятно, что объем доступных медицинских услуг будет сокращаться. А важнейшим делом каждого гражданина Украины становится сохранения здоровья и профилактика, которую надо учиться делать самостоятельно.

И я решила сразу перейти к делу. А именно – поделиться несложными советами, которые спасли уже многих людей и могут пригодиться каждому. Здесь нет «чудодейственных пилюль» и герболайфных смесей. Это то, что выкристаллизовалось путем науки, опыта и практики. Это – смесь народных рецептов, проверенных временем и советов вертебрологов, гастроэнтерологов, терапевтов, нервопатологов и кардиологов. Причем тех из них, которые не превратили свою практику в бизнес, «продвигая» выгодные дорогие лекарства различных фармакологических фирм.

Еще одним отличием этих рекомендаций является их доступность для людей любого достатка: придерживаясь рекомендаций, вы сможете выстроить свой путь к здоровью согласно возможностям и он все равно принесет пользу.

Итак, к делу.

Распорядок дня

Вставать придется в 6-7 утра, ложиться в 22-23.00. И даже не начинайте утверждать, что вы – «сова» и это – невозможно. Сразу примите, как факт, что возможно – всё. Главное – Ваше желание быть здоровым и не кормить транснациональные компании и отечественных контрафактеров. Кстати, кушать вам самим теперь придется аж пять раз в день. Но – по времени, которое Вы для себя пропишите и будете строго его придерживаться, чтобы не шокировать поджелудочную железу беспорядочными перекусами.

Так что берите блокнот, ручку и пишите: подъем – 6.00.

Выпиваем 250-300 г жидкости (настои трав, чаи и т.п.), запариваем 2 столовых ложки овсянки и под приятную музыку делаем самые несложные упражнения или – возносим молитвы (это – сугубо ваш выбор, главное – начинаем утро на позитиве!).

Питание

Сначала я распишу меню для тех, кто хочет сбросить вес. Потом добавлю дополнительную информацию. Эту схему питания может применять любой человек без жутких хронических заболеваний.

30 Завтрак. В подготовленную овсянку добавляем 1 ст.л. оливкового масла, 2 чернослива, 2 кураги, 10 изюминок, 2-4 финика. (Фрукты заливаются с вечера кипятком и кипятком обдаются утром). Идеально (для ухода веса) – добавляем свежесмолотую льняную муку – 2 ч.л. Добавляем 1-2 ореха.

В подготовленную овсянку добавляем 1 ст.л. оливкового масла, 2 чернослива, 2 кураги, 10 изюминок, 2-4 финика. (Фрукты заливаются с вечера кипятком и кипятком обдаются утром). Идеально (для ухода веса) – добавляем свежесмолотую льняную муку – 2 ч.л. Добавляем 1-2 ореха. 00 250 г чая с клюквой и облепихой и медом (как делать смеси – опишу ниже).

250 г чая с клюквой и облепихой и медом (как делать смеси – опишу ниже). 30 Съедаем горсть сезонных фруктов. Любых. Тех, которые любите.

Съедаем горсть сезонных фруктов. Любых. Тех, которые любите. 30 – 250г жидкости.

– 250г жидкости. 00 Обед – это просто праздник. Здесь всего много и все вкусно! Салат из свежих сезонных овощей с ложкой растительного масла: льняного, подсолнечного, орехового, тыквенного и т.п. (упить их можно на рынке или в интернет-магазинах). Трем на терку морковь, свеклу, тыкву, топинамбур, репку, яблоко, сельдерей – в любой комбинации.

Затем – каша любая с любыми печеными или вареными овощами или квашеной капустой (квасить в стекле или бочке). Идеально – блюда совсем без соли, это просто праздник для почек и суставов, но если не можете, то снижайте количество соли постепенно. Вкусовые рецепторы быстро адаптируются и вы начнете чувствовать настоящий вкус продуктов.

Обед – самый большой прием пищи, получите полное удовольствие!

30 . 250 г жидкости.

. 250 г жидкости. 00 фрукты любые, но лучше – не те, что ели утром.

фрукты любые, но лучше – не те, что ели утром. 30 – чай с приготовленными клюквой/облепихой/медом.

– чай с приготовленными клюквой/облепихой/медом. 00 Ужин каша (или картофель) с печеными овощами. Каша – любая.

И даже не пытайтесь убедить себя, что вы не сможете не есть после шести вечера! Приемы пищи организованы так, что кушать вам не захочется. Возможно, в первые несколько дней по привычке захочется чего-то пожевать. Но вы должны помнить: это просит пищи не ваш организм, а ваша болезнь. И не поддаваться ей. Ну а через неделю вы даже не вспомните, как уплетали булочки, бутерброды, сосиски, пиццу и прочая, прочая, прочая – среди ночи. Поможет этому и завершающий аккорд вашего нового распорядка.

Спать вы должны лечь – не позже 23.00. Сердце должно отдыхать в это время, иначе – усугубляются проблемы с печенью и желчным пузырем, которые, в итоге, организовывают нам многие неприятности, в том числе и с сердцем и сосудами.

По изложенной выше схеме можно питаться не более месяца подряд, так как здесь нет белков. Но если вы не стараетесь сбросить вес, то сразу же добавляйте в схему продукты, о которых я расскажу отдельно.

Будьте внимательны: на обед каждый день недели добавляем по одному блюду из списка.

Мясо вареное или запеченное 150 г не соленое (не свинина, у курицы не есть шкуру, лучше всего - грудка). Готовить можно с самыми разными специями. Сначала можете чуть соль добавлять, когда кушаете. Но обязательно попробуйте совсем без соли: у мяса, как оказалось, великолепный вкус!

Рыба вареная или запеченная 150 г с любыми специями

Морепродукты не соленые 200 г

Кефир 1 стакан в 13.00, перед обедом. Творог с ложкой сметаны 200 г или твердый сыр, брынза 100-150 г.

2 яйца

Блюда с бобовыми (не смешивать с картошокой).

Среда и пятница – только то, что написано в основном меню.

Можно бутерброд с икрой в рыбный день, но – один. Утром можно черный хлеб с тонким слоем сливочного масла. Тоже один. Не жадничайте.

Для приготовления вкусного и полезного питья готовим такие смеси.

Пол-литровая баночка меда, пол-литровая баночка клюквы. Клюкву помыть, высушить на бумаге, блендером (или деревянной ложкой) растереть и смешать с медом. Переложить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике. Пол-литровая баночка меда, пол-литровая баночка облепихи. Облепиху помыть, высушить на бумаге, блендером (или деревянной ложкой) растереть и смешать с медом. Переложить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике. 100 г меда, 1 столовая ложка куркумы (без верха), 1 мускатный орех (купить целый и натереть на терке, он легко трется). Все смешать. Хранить не в холодильнике. Имбирный чай (готовим перед употреблением). Отдельно кипятком заливается имбирь, размер – фаланга указательного пальца, толщина 0,5 см. В холодной воде разводится чайная ложка меда и лимон толщиной в указательный палец (выдавливается сок). Потом холодную смесь добавляем в горячую. Всего 250-300г.

Поскольку пьем мы пять раз в день, распределяем это так:

2 раза в день пьем 250 г воды или имбирного чая с добавлением клюквенной и облепиховой смеси, каждой – по 1 чайной ложке, не более.

1 раз в день - полчайной ложки смеси куркумы и заливаем теплой водой или некрепким чаем (250 г).

2 раза в день травяной или обычный, или зеленый чай.

Очень важно выдержать временные интервалы, поэтому обязательно распишите свой личный распорядок и первое время не забывайте ставить напоминалки для приема жидкости и еды! Потом это не понадобится: вы четко будете чувствовать «свое время».

Одесса – это лучшее место на планете для вот такого питания. Потому что овощи и фрукты у нас – круглый год и на любой кошелек.

Поработав с предложенными схемами творчески, вы вдруг обнаружите, что из скупого списка «каши и печеные овощи» можно приготовить массу вкуснейших разнообразных блюд: от плова с мидиями до овощного рагу с грудкой индейки; запеченных помидор с начинкой из творога и твердого сыра с чесноком и укропом; фаршированного перца; соте из баклажанов; салата из вареной свеклы, чернослива и ананаса и т.д. и т.п. Те, у кого есть мультиварка и гриль – вообще откроют для себя новую страницу кулинарной жизни.

Ну а если заморачиваться не будет желания, то картошечка в мундире с квашеной капусткой и свежим маслом (масло берем только первого холодного отжима) или винегрет – это тоже отличная еда. Как и тыквенная каша с изюмом.

Главное – забудьте о кофе, сигаретах, перекусах и фастфуде. Ну разве что иногда, очень редко. Сэкономленные на пицце и табаке с кофе деньги потратьте на путешествия. Оно того стоит!

Настроение

Хотя питание – очень важная часть вашей новой жизни, но есть нюансы, без которых даже самое вкусное блюдо будет не в радость. Важными составляющими вашей борьбы против болезней станут положительные эмоции: любимая музыка, молитва, колокольный звон, юмористические рассказы, занятие хобби, возня с домашними животными, общение с приятными людьми. Чем больше компонентов вы для себя выберете, тем лучше. Потому что хорошего не бывает много.

Избегайте стрессов. Исключите то, что вас выводит из себя: неприятное общение в социальных сетях, разговоры с назойливыми соседями, бесконечные жалобы знакомых… Потратьте это время на общение с вашими родными людьми. Подарите заряд бодрости и им.

Путешествия

И даже не говорите, что нет возможности. Займитесь планированием своих выходных. Не посвящайте их доведению квартиры до блеска (лучше поменьше разбрасывайте вещи в будние дни). Если средства позволяют, отправляйтесь раз в месяц в дальние страны, если с деньгами не очень – можно путешествовать по Украине.

Если средства совсем ограничены, вспомните, что вы живете в прекрасном городе! Море! Оно дает силы в любую погоду! Театры. Выставки. Массовые мероприятия. Изучите афиши и выберите подходящие вам мероприятия. Вы просто удивитесь, сколько всего происходит в городе! Так зачем пропускать приятные моменты?

Прогулки

И что очень важно – гуляйте каждый день не менее двух часов. И опять не говорите, что это невозможно. Проанализируйте свой день и вы увидите, что есть «окна», которые смело можно заполнить прогулкой на свежем воздухе. Бегать или ходить – это дело ваших предпочтений и состояния здоровья. Главное – регулярно.

Бабушкины рецепты

Позволю себе напомнить рецепты некоторых травяных сборов, которые помогут вашему организму.

Тибетский сбор.

Тибетский сбор приводит в порядок работу желудочно-кишечного тракта, обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным действием, очищает кровь и сосуды от холестерина.

Зверобой – 100 г

Ромашка – 100 г

Бессмертник – 100 г

Березовые почки – 100 г

Листья земляники 100г

Все сухие ингредиенты измельчите в кофемолке или блендере. Заварите в термосе столовую ложку смеси половиной литра кипятка. Дайте настояться не менее 40 минут. Отожмите оставшееся сырье. Дайте остыть до комнатной температуры. Принимайте два раза в день: утром и вечером, не менее чем через час после еды, выпивая стакан теплого напитка с ложкой меда.

Это прекрасная очистка организма, которую можно делать один раз в год.

Успокоительный «коктейль».

Настойка валерианы, настойка пустырника, настойка боярышника. Смешать и принимать по 30 капель в период стрессовых ситуаций. При более длительном приеме контролируйте давление.

Отвар шиповника.

Он полезен и как витаминное, и как лечебно-профилактическое средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью, а также при заболеваниях почек и мочегонного пузыря, при малокровии и общем упадке сил. Ягоды дробят, но так, чтобы зерна оставались целыми. Заваривают в термосе из расчета: одна часть ягод на шесть частей шиповника, оставьте на ночь. Принимайте по стакану два раза в день в течение трех недель.

Настойка прополиса.

В зимний период полезно два раза в день (два приема жидкости) принимать по 30 капель спиртовой настойки (купить в аптеке) на 250-300 мл воды. Всего курс – 100мл настойки прополиса. Выпили – и забыли и простудах.

Важно соблюдать дозы принимаемых отваров и настоек: «что занадто, то не здраво»!

Настойка корня калгана.

2 корня калгана залить 0,5 литра водки. Настаивать в темном месте три недели. Принимать по одной столовой ложке ежедневно. Это эффективное средство в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Является мощным иммуномодулятором, помогает при мужском половом бессилии. Не рекомендуется употреблять калгановку беременным и маленьким детям, а также людям со склонностью к алкоголизму, повышенным давлением, язвой желудка, с пониженной кислотностью.

Масло черного тмина.

И еще одно замечательное средство: масло черного тмина первого холодного отжима. Это кладезь микроэлементов. Укрепляет иммунитет, эффективен при заболеваниях печени, мочеиспускательной системы, артрите, снижает уровень холестерина в крови. Принимать его нужно по одной чайной ложке два раза в день. Купить можно королевское масло (лучше всего в Египте или интернет-магазине) или масло обычного черного тмина (на рынках Одессы его выдавливают прямо при вас).

Вместо послесловия

Все то, о чем я здесь написала, вы наверняка слышали и читали не один раз. Но в том и заковыка, что одно дело – знать, а совсем другое – делать. Здесь разрозненные советы собраны вместе и опробованы многими людьми.

Перейдите от пассивного знания к активному деланию – и вы обезопасите себя от многих болезней. Уделите время своему организму и он, благодарный, не будет подводить вас долгие годы.

Будьте здоровы и счастливы!