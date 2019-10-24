Лечение становится заботой самих пациентов: исход врачей – новая угроза национальной безопасности

Я уже давно не слушаю бравурные речи украинских министров об успехах проводимых ими «реформ»: пустая трата времени. Критерий истины – все-таки практика. Поэтому об успехах реформаторов сужу по нашим кошелькам, холодильникам, дорогам, ЖКХ и – получаемым в реале медицинским услугам.

Увы, надо признать, что медицина все дальше отдаляется от «простого человека»: она полностью поставлена на коммерческую основу, врачи-бизнесмены вытесняют врачей-лекарей, а качественные услуги и дорогие диагностические аппараты перекочевывают в частные клиники.

Все реже можно найти знающего врача в районных поликлиниках и больницах. Этому способствует и массовый отток квалифицированных кадров за границу, и выход на пенсию докторов старшего возраста, и нежелание молодежи работать за копеечную зарплату. Местом поиска «хорошего врача» становятся социальные сети и даже хорошо информированные люди (и автор статьи в их числе) обращаются с просьбами за рекомендацией к друзьям в Фейсбук:

Объявления, подобные этому, встречаются по нескольку раз в неделю. Люди охотно делятся своими личными «наработками». Но есть уже специальности (например, невропатолог), по которым высококлассного специалиста найти сложно. А нехватка педиатров стала массовым явлением в Украине. И такая ситуация иллюстрирует реформы намного ярче, чем все отчеты министерства вместе взятые.

Если добавить, что проблемным становится и вызов врача на дом, и проведение операции, и стремительно растущая дороговизна лекарств, то становится понятным стремление людей искать доступные средства для лечения – в интернете. Но тут тоже объявлена охота на пациентов! Под брендами известных врачей создаются сайты сетевого маркетинга, стремящиеся «втюхать» свою продукцию несчастному больному любым способом!

Понимая, что в процессе лечения всегда две стороны (доктор и пациент) попробуем разобраться, как каждая из сторон может повлиять на то, чтобы даже в «интересное» время перемен шансы на сохранение личного здоровья были максимально высокими.

Кадры решают все

«Медицина – наука неточная», - любит говорить мой доктор. Действительно, лечение проходит не по строгим формулам физики и теоремам математики. Выздоровление (или нет) больного находится в зависимости от своевременности начатого лечения, точности диагноза, качественной первой помощи, квалификации врача и, конечно, от того, есть ли врач вообще.

Что касается упреков врачам в недостатке квалификации – да, у нас имеет место отставание от так называемых «мировых стандартов» и тому – масса причин, в том числе та, что украинские врачи часто не имеют возможности повышать квалификацию. Это нужно делать постоянно, ведь наука не стоит на месте, методы диагностики и лечения стремительно развиваются.

Кстати, в новом Минздраве собираются «приблизить отечественную систему подготовки врачей к европейским стандартам». В частности, в министерстве считают, что время на практическую подготовку врача нужно увеличить.

Например, в США подготовка врача акушера-гинеколога продолжается 12 лет, в то время как в Украине - 9. Это является нерелевантным опытом и исключает конкуренцию украинских специалистов на мировом уровне,

- говорится на сайте Минздрава.

Минздрав предлагает увеличить сроки обучения в интернатуре и ввести еще одну, дополнительную, ступень обучения. В МОЗ полагают, что увеличение срока обучения позволит украинским медикам успешно конкурировать на мировом уровне. Наверное, такие суждения имеют право быть, но по факту – новшество выльется в дополнительные годы обучения и тех, кто не ведал об этом при поступлении в медицинский вуз и не рассчитывал, что придется выложить дополнительные суммы при обучении.

Это новшество Минздрава шокирует тысячи будущих врачей:

Светлана Кулешова

Почему вы решили на выпускниках мед вузов 2020 года пробовать вашу реформу? Когда они поступали учиться в 2014 году, я уверена, если бы знали, что им придется учиться 15 лет, то многие не пошли бы в медицинские ВУЗы. Это просто жесть. Реформа нужна, но ее стоит проводить честно. А у вас все через то место от куда ноги растут. И ещё вопрос, как интерну жить на 3000 гривен? Как?????

Ну а обывателю стоит понимать, что в ближайшие годы новые врачи не придут на смену уходящим на пенсию и покидающим страну.

В последние годы отъезд врачей стал массовым. Официальных данных нет, а по неофициальным – уже на начало прошлого года из Украины выехало около 50 тысяч медиков, почти треть от всего медицинского персонала страны. И хотя нет достоверных данных о том, сколько из уехавших – врачи, сколько – медсестры, ситуация в районных поликлиниках по всей стране говорит о нехватке как медсестер, так и врачей-специалистов.

По данным чешского правительства в Чехии уже сейчас количество врачей-заробитчан из Украины на втором месте после Словакии. А согласно последним данным Высшей палаты медицины Польши, в государственных клиниках там работает 1137 иностранных врачей, в том числе 314 – из Украины. Но реальные цифры – намного больше. Ведь многие украинские врачи устраиваются в частные больницы, где более выгодные условия. А Министерство здравоохранения Польши, например, уже подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из Украины. Планируется отменить процедуру нострификации (признания иностранных документов об образовании). Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице будет давать экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше.

Одной из главных причин отъезда врачей является зарплата. В Украине после медреформы первичного звена врач-терапевт в поликлинике получает в среднем от 12 до 15 тысяч, хирург — 7-8 тысяч, невропатолог — 5-8 тысяч. А на заседании КМУ 26 ноября было заявлено, что зарплата семейных врачей в некоторых регионах достигла 20 тысяч гривен.

Но перешло ли количество в качество? Ведь количество пациентов на одного терапевта (особенно в районных поликлиниках) зачастую превышает 2000 человек. На прием у врача в поликлинике отводится сейчас 15 минут – с писаниной, выслушиванием жалоб, проведением замеров температуры, давления. А вот на вызов врачи теперь приходят далеко не всегда. Сначала звонят: «Ну что там у вас?..» Понятно, что обежать 2000 пациентов в разгар, например, эпидемии гриппа, никто не в состоянии. Пусть даже заболеет всего десятая часть пациентов. Оказать помощь двумстам пациентов в день? Вы серьезно? Это невозможно просто физически, даже если твоя зарплата («грязными») 15 тысяч гривен.

Иное дело – в Польше. Начинающий молодой врач без опыта получает около 3–5 тысяч злотых, или 22-32 тысячи гривен, врачи-специалисты — около 20 тысяч злотых, или 130 тысяч гривен. Семейные врачи получают 23-35 тысяч злотых, или 150-225 тысяч гривен. Зарплата медсестры — около 3-3,5 тысяч злотых, или 20-23 тысячи гривен. У фельдшеров — 4-5 тысяч злотых, или 25-30 тысяч гривен. Поэтому если польское правительство примет таки решение об отмене нострификации, то это станет очередным ударом по нашей медицине.

Впрочем, в Кабмине Гончарука считают, что реформа на уровне первичной помощи прошла успешно и уже в апреле собираются взяться за изменения на уровне специализированной помощи и запустить принятую правительством Гройсмана-Супрун Программу медицинских гарантий.

Подробнее на сути этой программы мы остановимся во второй главе. Сейчас лишь процитируем один абзац, который ясно дает понять: «рационализация» по-украински – это «ограничение доступа к услугам»:

В ситуации, когда потребности в сфере здравоохранения превышают имеющиеся ресурсы, невозможно избежать приоритизации услуг. Поскольку этот процесс также предусматривает некоторые ограничения доступа к услугам, он также называется рационализацией.

Если охрана здоровья граждан отдельно взятой страны попадает в зависимость от реформ политиков и транснациональных корпораций, то на результат начинают влиять толщина кошелька, наличие связей, место проживания. А события, которые произошли в Одессе на прошлой неделе, показали: часто решающим фактором в борьбе за жизнь и здоровье человека становится не только мастерство, но и совесть врача, к которому посчастливилось (или не посчастливилось) обратиться.

Энтузиасты сопротивляются, но «погоды не делают»

Начнем с хорошего. Об успешной операции, проведенной одесскими врачами впервые в городе и на Юге Украины сообщил на своей странице в Фейсбук главный врач ГКБ№11, доцент Одесского Национального медицинского университета Николай Турчин.

Сегодня в ГКБ 11 г.Одессы произведена первая не только в городе, но и на Юге Украины эндоскопическая дискэктомия (удаление грыжи диска при болях связанных с компрессией корешка нерва в позвоночнике). Это даёт возможность пациенту сразу уйти от болевого синдрома и через пару часов после операции пойти домой «на своих ногах». Спасибо всем!!!

И хотя в комментариях поздравления с успехом и вопросы «Сколько это стоит?» перемежались с гневными тирадами типа: «Чем Вы гордитесь? Такие операции уже десятилетия делаются в мире и в России», отметим успех одесских врачей. Пусть не всем, но кому-то все-таки будет оказана долгожданная помощь. Пусть не все, но смогут поправить свое здоровье, не выезжая за пределы города. И то, что такие операции уже давно под силу зарубежным медикам, никак не влияет на востребованность их в Одессе: основная масса не в состоянии лечиться за границей.

Поэтому, дай Бог, чтобы операции мирового масштаба (пусть и с опозданием) осваивали те медики, которые еще не успели сбежать в Чехию и Польшу.

Фактор совести: не терять человечность…

Вторым событием, потрясшим социальные сети, стали подробности смерть известного доцента Одесского национального медицинского университета, по трагическому стечению обстоятельств оставшейся без ухода и помощи сына. За три дня до смерти преподавателю, любившей говорить: «Я готовлю докторов, а не киллеров», было отказано в медицинской помощи в нескольких больницах родного города.

Когда соседи вызвали «Скорую» к кричащей от боли женщине, дежурный фельдшер И. добросовестно выполнил свои обязанности и сделал даже больше, чем мог. Прибыв по вызову, пытался с 9.00 до 14.00 передать больную пожилую женщину для лечения в стационар. В приемных покоях нескольких больниц не хотели даже слышать о госпитализации. А сама доцент О., «путешествуя» в холодном авто «Скорой» от одного медучреждения к другому, говорила: «У нас больные не умирают. Они – сдыхают». А осматривавшему ее живот доктору поясняла: «У меня все нормально с животом. У меня некроз. Нога…» Но ее не слушали. Не захотели вникнуть. Неведомо, по каким причинам. Возможно, были какие-то «запреты» или что-то случилось «не по протоколу». Возможно, не захотели пачкать рук о неухоженное тело несчастной женщины. Но суть от этого не меняется: в больницу человека не приняли. А это значит, что никто не застрахован от того, что может остаться без помощи врача.

Узнав о беде с коллегой, медики подключились мгновенно: была оказана вся необходимая помощь. И в больницу готовы были принять, в ту самую, куда не приняли изначально… Но это уже не понадобилось. Доцент О., видимо, столько сил потратила на борьбу со своей нелепой, жуткой ситуацией, что оказавшись в тепле Дома милосердия, просто перестала бороться и ушла…

Многие доктора, прочитав в социальных сетях сообщение волонтеров, были шокированы ситуацией. Но были и такие, что обсуждали ее отстраненно, не видя проблемы в случившемся. А это значит, что ситуация, когда человеку не оказывают помощь, перестала быть исключительной! И ведь дело было даже не в отсутствии средств (увы, к такому отношению уже стали привыкать). Соседи готовы были заплатить необходимую сумму (и заплатили ее в итоге за содержание в Доме милосердия). Это значит, что что-то сломалось в наших душах, если можно не почистить рану, не сделать обезболивание, не наложить повязку старому человеку (кем бы он ни был). А потеря человечности и совести – может быть самая тяжелая потеря…

Самым верным комментарием ко всему произошедшему могут быть слова доктора и общественного деятеля Людмилы Сысы, написавшей на своей странице в Фейсбук:

Всегда нужно оставаться людьми.....Мы не успели с ней, но есть еще тысячи стариков и просто одиноких людей, не проходите мимо, земля - она круглая ......

(Продолжение следует)