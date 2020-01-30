Грета как PR оружие ВИДЕО

«…Расслабься, Грета, расслабься», – Дональд Трамп.

21 января Грета Тунберг выступила на Форуме в Давосе и заявила собравшимся бизнесменам и политическим лидерам, что они не делают достаточно для борьбы с изменением климата, призвав их воспринимать это как «настоящий кризис».

Журнал Time присудил звание «Человек года» этой юной шведской эко-активистке. Грета вошла в сотню самых влиятельных женщин года, ее продолжают приглашать первые лица государств и международных организаций, а филологи признали ее начинание – климатические забастовки – словом года. Тунберг даже была выдвинута на Нобелевскую премию!

Трамп на Форуме в Давосе, перед аудиторией, в которую также входила Грета Тунберг, завуалированно атаковал ее, назвав эко-активистов «паникерами», однако заверил, что Штаты присоединятся к инициативе «Один триллион деревьев». В ответ Грету снова выпустили на сцену Форума, и та заявила, что сажать деревья – недостаточно для решения проблемы с климатом, тем самым оставив за собой последнее слово.

Как так выходит, что взрослые люди из серьезных организаций не отправляют не вполне здорового ребенка на лечение, а затем в школу, а предоставляют ему все новые и новые возможности для пропаганды произносимого им очевидного безумия? Но главная проблема с Гретой Тунберг вызвана тем, что популяризируемая через ее выступления идеология открыто нацелена на прекращение экономического роста – главного инструмента, создавшего нынешнюю человеческую цивилизацию.

Как известно, от использования ископаемого топлива человечество получает 85% потребляемой им первичной энергии. Немедленный и полный отказ от него, навязываемый гретинистами, означал бы планетарный экономический коллапс невиданных масштабов, сопровождаемый непредсказуемыми демографическими и политическими катаклизмами, сравнимый по своим разрушительным последствиям с мировой войной. Именно поэтому «проект Грета» можно относить к разновидности психосферного оружия, призванного погрузить человечество в состояние изменённого сознания. Речь идет о PR-технологиях, меняющих угол зрения. Навязывание того или иного «угла зрения» позволяет внедрить соответствующие правила игры.

Раз заговорили об оружии, значит, речь идет о войне. Что считать в ней победой? Общепринятым было то, что для победы в войне нужно было добиться трех основных целей: разгромить вооруженные силы противника на его территории, уничтожить его экономический потенциал, свергнуть или заменить его политический строй. Победа считалась полной только тогда, когда эти три задачи достигались одновременно. Но все это было справедливо для эпохи так называемых контактных войн.

Прямая оккупация сегодня оказывается крайне неэффективной, поскольку требует огромных расходов на содержание и поддержание боеспособности войск на оккупированной территории. Современные войны, по большому счету, ведутся вовсе не для уничтожения чужой экономики или политического строя. Они ведутся для того, чтобы экономику, человеческие и природные ресурсы противника заставить работать на победителя. Международный рэкет приходит на смену разбойным нападениям на чужие территории…