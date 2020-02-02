СУН Лицюнь: Уверен, что мы обязательно одержим победу над коронавирусом нового типа

О первых случаях заражения новым типом вируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, и сейчас вирус распространился на все провинции Китая. На данный момент ситуация с борьбой против нового коронавируса привлекла внимание всего мира. С момента вспышки нового коронавируса под личным вниманием и контролем Председателя Си Цзиньпина Китай принял всеобъемлющие и жёсткие меры по его профилактике и противодействию, многие из которых далеко выходят за рамки требований «Международных медико-санитарных правил». У нас есть достаточно оснований предполагать, что мы обязательно одержим победу над коронавирусом нового типа.

20 января, Председатель КНР Си Цзиньпин приказал "принять решительные меры по пресечению распространения вируса". В первый день нового года по лунному календарю, 25 января, председатель Си Цзиньпин провел специальное заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, где были рассмотрены меры по предотвращению и контролю за эпидемией. 27 января Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в город Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией. Госкомитет КНР по делам здравоохранения направил в Ухань, ставший эпицентром эпидемии, специалистов в области тяжелых заболеваний. Это 6 групп из несколько тысяч медицинских работников — и столько же групп резервного персонала, готовых в любое время отправиться на борьбу с эпидемией. На военных самолетах в Ухань переброшены медицинские бригады НОАК.

Чтобы сдержать распространение эпидемии, с 23 января было прекращено транспортное сообщение с Уханем, а 26 января был введен запрет на передвижение автотранспортных средств. Город задействовал 6000 такси для бесплатных услуг медицинскому персоналу, заболевшим людям и местным жителям, испытывающим жизненные трудности. В течение двух недель в Ухане с «китайской скоростью» построят две новые больницы экстренной помощи — «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» на более чем 2000 коек. В больницах по всему городу амбулаторный прием для пациентов с повышенной температурой работает в круглосуточном режиме, принимают всех нуждающихся в лечении. Жители Китая в самых разных регионах страны живо откликнулись на призыв властей и осознанно приняли меры защиты. Рыночные поставки сохраняют стабильный характер, повседневная жизнь идет своим чередом, и массовой паники не наблюдается.

В то же время, в открытом, прозрачном и ответственном порядке китайская сторона своевременно информирует международное сообщество об эпидемической обстановке, активно реагирует на озабоченность соответствующих сторон, укрепляет сотрудничество с международным сообществом, а также незамедлительно делится сведениями о нуклеотидной последовательности гена вируса, кроме того китайская сторона пригласила группу экспертов Всемирной организации здравоохранения（ВОЗ） посетить Ухань для проведения исследований на месте. 28 января председатель Си Цзиньпин в Пекине встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Принятые Китаем эффективные меры получили признание многих стран и Всемирной организации здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос отметил, что ВОЗ и международное сообщество высоко оценивают и полностью одобряют решительные меры, принятые китайским правительством, а также положительно оценивают огромные усилия Китая по сдерживанию распространения пневмонии. ВОЗ полна уверенности в способности Китая к профилактике и контролю эпидемии. В то же время Тедрос отметил, что нет оснований для мер, которые бы лишним образом ограничивали международные путешествия и торговлю. ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки и торговлю.

Китай и Украина — хорошие друзья и надёжные партнеры, которые всегда поддерживают друг друга в тяжелые времена. Генеральное Консульство КНР в Одессе поддерживает тесные контакты и сотрудничество с местными властями, чтобы обеспечить контроль над ситуацией. По состоянию на сегодняшний день, в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Убежден, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, мудрый, сильный, трудолюбивый и отважный китайский народ сможет как можно скорее побороть эпидемию и одержать всестороннюю победу в этом оборонительном бою с эпидемией.