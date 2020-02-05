Одесса: неделя за неделей

Французские вечера

Киноманы в радостном ожидании.

В четверг, 6 февраля, начинаются долгожданные «Вечера французского кино-2020», которые в этом году состоятся уже в 15-й раз. Программу фестиваля в Одессе представляют посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине. «Вечера французского кино» будут коротать жители девяти крупных городов Украины.

Традиционная подборка лучших лент года из Франции не остается без внимания отечественных любителей кинематографа. Зрители готовятся к встрече пяти кинопремьер французских новинок сезона. Венсан Кассель, Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост уже машут нам с экрана.

В Одессе фестиваль пройдет с 6 по 12 февраля в кинотеатре «Синема Сити».

6 февраля – драма «Особенные».

7 и 8 февраля – комедия «Одной волшебной ночью».

9 февраля – фэнтези «Малышка зомби».

10 и 11 февраля – комедия «Нотр-Дам».

12 февраля – мелодрама «Портрет девушки в огне».

Начало – в 19 часов.

Секрет ее успеха

В пятницу, 7 февраля, в клубе 4City (ул. Канатная, 27/1) состоится лекция Анны Мисюн «Богини арт-деко: Тамара Лемпицка и ее модели».

Помните выражение «Мода повторяется!»?

Это точно об арт-деко, стиле, который вновь стал популярным в десятые годы ХХІ века. В частной архитектуре и дизайне домов европейских магнатов и селебрети арт-деко не просто в моде, но и является критерием успешности. Так же было и на рубеже 20-30-х годов, когда такая стилистика стала образом времени. Арт-деко часто связывают с именем Тамары Лемпицки.

Это одна из немногих женщин-художниц, которая сумела своим творчеством заработать миллионы. Ее эпатажная манера продвижения была замечена Галой Дали, которая активно начала лепить образ своего не первого, но самого успешного из мужей по модели Лемпицки.

О миллионерше, светской львице, загадочной и экстравагантной предвестнице эпохи гламура, чьи картины на мировых аукционах принесли ей более 100 млн долларов, о преданных почитателях ее таланта, среди которых Барбра Стрейзанд, Джек Николсон и Мадонна, и пойдет речь в этот вечер на лекции доцента кафедры культурологии, искусствоведения и философии культуры ОНПУ Анны Мисюн.

Начало – в 19 часов.

Регистрация: https://forms.gle/JzXMwFoTj61XLSvCA

По всем вопросам обращаться 0930789587.

Город на воде

А в субботу, 8 февраля, вас ждут на лекцию «Музеи Венеции» в Музее западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9).

Город, обрученный с морем... Какие ассоциации у нас возникают, когда разговор заходит о Венеции?

– сказочный собор на площади Сан Марко с армией голубей;

– Дворец дожей;

– карнавал, который длился полгода;

– биеннале современного искусства.

Ну и, конечно же, мороженое, муранское стекло, гондолы с их голосистыми рулевыми. Но почему Венецию называют городом-музеем? Неужели это лищь дань её экстерьерному великолепию? Нет, музеи есть, и они превосходны.

На субботней лекции вы узнаете об интересных местах «царицы Адриатики», «посетите» галерею академии, где хранится одна из лучших в Европе коллекций венецианских художников: Беллини, Карпаччо, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Тьеполо, в работах которых создан миф о чудесном городе, его архитектуре, пейзажах, праздниках и прекрасных дамах. Как написал когда-то Гете, «Венеция – это необыкновенный город – мечта, сотканная из воздуха, воды, земли и неба».

Начало – в 14 часов.

Были – небыли

В воскресенье, 9 февраля, Еврейский музей Одессы (ул. Нежинская, 66) приглашает послушать легенды и были одесских двориков.

Их поведает Дмитрий Жданов – краевед, геолог и педагог, автор книг по истории Одессы. Речь пойдет об одесских дворах, о Бабеле и его героях.

Одесские дворики – уникальное явление, пока еще существующее в единственном уголке земного шара, в который возвращаешься, куда бы не закинула тебя судьба. В одесских двориках часто происходят застолья по случаю или без, пригожим весенним или летним днем на лестницах собираются одесситы – подышать свежим воздухом, послушать новые сплетни. В таких дворах жизнь течет размеренно и неторопливо… Мы прогуляемся по знаменитым дворам Молдаванки, исследуем бабелевские адреса, пройдемся по самым колоритным дворикам центра Одессы. Чтобы узнать: где в Одессе памятник Карлсону, а где – забор из старинных пушечных орудий, памятник огурцу и истукану с острова Пасхи, а также другие необычные памятники Одессы и чисто «одесские» достопримечательности.

Запись по телефону 0503923088.

Код на воротах 357.

Жених на вид завидный

В воскресенье, 9 февраля, и в понедельник, 10 февраля, в Академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного – премьера музыкальной комедии по одноименной пьесе М. Старицкого «За двумя зайцами».

Вечная, как жизнь, тема «удачного брака». Жених, как водится, на вид «завидный», по факту – прохвост и лгун. Невеста… тоже с «изюминкой» (или с изюмом?). История хоть и написана более ста лет назад, а актуальна как никогда. Не перевелись и не переведутся искатели легкой наживы за счет выгодного замужества или женитьбы. Невежество и глупость продолжают прятаться за личиной образованности и начитанности. Сплетники продолжают сплетничать, подменяя реальные ценности выдуманными. Как всё это знакомо современному обществу!

Одесский академический театр музыкальной комедии уже обращался к классической украинской комедии М. Старицкого, написанной по мотивам пьесы И. Нечуй-Левицкого, в 1955 году. Постановка И. Гриншпуна имела оглушительный успех у публики. Тогда роль Прони исполнила Евгения Дембская, создав яркий сатирический образ. Ее партнером был Эммануил Либерро. И вот, спустя 65 лет, «За двумя зайцами» – вновь в репертуаре театра. Музыка В. Ильина и В. Лукашова с узнаваемыми музыкальными цитатами, характерный колорит и юмор обещают порадовать зрителей.

Режиссер-постановщик – Владимир Подгородинский.

Дирижер-постановщик и аранжировщик – Юрий Литовко.

Художник-постановщик – Станислав Зайцев.

Балетмейстер-постановщик – Ольга Навроцкая.

Хормейстер-постановщик – Сергей Савенко.

Художник по костюмам – Елена Лесникова.

Начало – в 18.30.

Одесские корни «Вишневого сада»

29 января этого года исполнилось 160 лет со дня рождения великого писателя и драматурга Антона Павловича Чехова (1860-1904). Во вторник, 11 февраля, в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) состоится лекция ведущего научного сотрудника музея Анны Божко «Ваш Чехов» в рамках выездного заседания секции книги при Одесском доме ученых. Также в честь памятной даты в музее открыта выставка «Ваш А. Чехов», на которой представлены прижизненные издания и рукописи писателя.

А.П. Чехов – классик мировой литературы, один из самых известных драматургов мира. Его пьесы «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» более 100 лет ставят во многих театрах мира.

Одесса занимала немалое место в жизни и творчестве Чехова. Именно сюда пришел пароход «Петербург» осенью 1890 года, на котором писатель возвратился из путешествия на Сахалин. Здесь он познакомился с Игнатием Потапенко, который стал его близким другом. Именно здесь в 1901 году судьба подарила ему сюжет «Вишневого сада». А первое знакомство с Одессой произошло летом 1889 года, когда Чехов с братом приехал сюда из Сум развеять тоску после смерти «кашляющего художника» – брата Николая. Чехов провел двенадцать дней в Одессе рядом с гастролировавшей труппой актеров Малого театра. Эти дни описаны в очерке историка театра А.Я. Альтшуллера.

Начало – в 16 часов.

Во вторник, 11 февраля, в клубе 4City (ул. Канатная, 27/1) слушателей ждет лекция «Есенин. Хулиган без маски».

Сергея Есенина можно, пожалуй, назвать одним из самых модных и актуальных для нашей современности поэтов. Причиной тому – его уникальный поэтический голос, чистоте и свежести которого поражались современники С. Есенина, трагизм и чуткость его мировосприятия, склонность «играть» с читателем посредством смены масок лирического героя. Как за масками (поэта-«крестьянина», поэта-«хулигана» и др.) увидеть поэта-человека? В чем секрет удивительного стиля С. Есенина, его шарма и очарования? Об изменениях творческой манеры С. Есенина, от ранних произведений (сборник «Радуница») до поздних («Чёрный человек»), расскажет кандидат филологических наук Сергей Остапенко.

Начало – в 19 часов.

Регистрация: https://forms.gle/stcYVn5ZBP1CUczs9