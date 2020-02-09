Покушение на КЗоТ: головной боли добавил Кабмину министр-профессор, переученный EERC

Урезать права работающих, отменив существующий Кодекс законов о труде (КЗоТ), дерзнули младореформаторы Украины и вызвали протесты – каких, похоже, не ожидали. Возмущение части украинских профсоюзов покушением на «основные трудовые стандарты» поддержала помимо оппозиции в Раде Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC). А мнение главного профсоюзного объединения Европы учитывает даже Еврокомиссия (правительство ЕС), куда Исполком ETUC подал официальное заявление, осудив «нежелание украинского правительства провести надлежащие консультации с социальными партнерами по реформе трудового законодательства». 28 января ETUC обратилась (с подачи председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины) и к участникам ближайшего заседания Совета ассоциации «ЕС – Украина», осудив «нападки» чинов КМУ на лидеров профсоюзов и предложив первым умерить прыть:

«Отозвать законопроект о труде и начать работу над новым проектом Трудового кодекса Украины совместно с Всеукраинской представительной ассоциацией профсоюзов и работодателей в полном соответствии с Конституцией Украины, Конвенцией МОТ и принципами ЕС и с участием экспертов Международной организации труда…».

Огласка в ЕС спора из-за КЗоТ бьет по репутации правительства («профана») А. Гончарука и карьере нынешнего министра экономики Т. Милованова. Последний тупо повторяет путь «миссионерства» А. Абромавичуса, т. к. подброшен нам из того же «семейства» переобученных образованцев EERC.

Состязание за «правку» КЗоТ

Со 2 февраля с. г. действуют поправки в КЗоТ, существенно уменьшившие (до небольших штрафов и «предупреждений») наказания предпринимателей за ненадлежащее исполнение обязанностей: в т. ч. при незаключении трудовых договоров, неуплате единого взноса на общегосударственное государственное социальное страхование и налогов (см. ст. 265). Инициировал те «улучшения» (для необязательных дельцов) нардеп от ПП «Слуга народа» Д. Гетманцев, подав соответствующий проект еще 29.08.2019 – в день своей регистрации депутатом ВР.

Вслед за тем в Раде регистрировали проекты внесения в КЗоТ и других небольших «правок» – как к выгоде «работодателей», так и за права работающих. Но превзойти в этом законодателей почему-то дерзнули и «мыслители» из Министерства экономики, чья основная обязанность (как участников «исполнительной» власти) – не менять правила хозяйствования, а умело оперировать вверенными объектами при действующем законодательстве. Тем не менее чины Минэкономики встряли в законотворчество трудовых отношений и, анонсируя их разработку, 26 октября на сайте ведомства подали «новость» под интригующим заголовком: «Всё, что надо знать про проект закона Украины «Про працю». Но лишь заголовком там и ограничились: под ним – ни слова. Таким утаиванием чиновники то ли «подшутили» над согражданами, то ли перестраховались от набега плагиаторов.

Зато подобием мести «шутникам» Минэкономики стал демарш их конкурентов. 8 ноября в Раде был зарегистрирован и опубликован объемный (385 статей) и хорошо продуманный документ: «Проект Кодексу України про працю».

Соавторами того КУоТ значатся лишь пятеро (Тимошенко Ю.В., Ивченко В.Е., Шахов С.В., Цымбалюк М.М., Бабенко Н.В.), но ознакомление с ним подсказывает, что корпела над его сотворением целая бригада специалистов, включая знатоков трудового права. Тем не менее тот проект затем дважды заменяли на «доработанные»: 14 ноября (проектом, включавшим 401 статью) и 27 ноября (проектом, включающим 391 статью).

В Минэкономики же весь ноябрь отмалчивались (возможно, штудируя проект КУоТ) и лишь 2 декабря рискнули опубликовать на своем сайте иной шедевр ведомственной «правки» в сфере трудовых отношений: изменили одну из пары инструкций для государственных инспекторов труда. Те инструкции («Порядок совершения…») утвердил 21 августа 2019 г. (на финише деятельности) Кабмин В. Гройсмана, разделив работу инспекторов надвое: отдельно – «контроль» (соблюдения законодательства о труде) и отдельно – «надзор» (за тем же). То казуистическое «рассечением» единого процесса надзирающего контроля затруднило инспекторам труда работу, но новые лица в КМУ не стали помеху отменять, а лишь «улучшили», тоже следуя мнению, будто более вредны в сфере работ по найму не нарушители КЗоТ, а стесняющие им произвол инспекторы труда. Последним было указано уменьшить «тиск» на работодателей и вменено в обязанность (в п. 27 инструкции) исполнять по «инициативе» работодателей информационно-разъяснительные кампании о «наиболее эффективных способах соблюдения норм законодательства». Теперь, если инспектор явится на объект проверять, например, оформление трудовых договоров с нанятыми строителями, его можно не только не допустить к месту «надзора», но и отвлечь «инициативой» прочесть лекцию (как М. Пуговкин в кинокомедии Л. Гайдая).

Показательное неуважение к госконтролю в сфере труда (за соблюдением правил техники безопасности в том числе) в Минэкономики подтвердили и тем, что срок «оприлюднення» (для обсуждения заинтересованными сторонами) того проекта «змін до Порядку здійснення державного нагляду та контролю…» бесчестно урезали. Опубликовав на сайте соответствующие документы вечером (в 17.14) 2 декабря, уже 4 декабря их утвердили, хотя выразивших неодобрение этого оказалось больше, чем «поддержавших». Такая вот «цифровая демократия»…

Тот опыт позора из-за опубликования мог побудить новаторов из Минэкономики держать проект подмены КЗоТ в «служебной тайне». Избегая критики, его необходимое «внесение» в Раду тянули до 28 декабря, когда депутатов и прочих отвлекли предпраздничные хлопоты. Но то мало помогло реформаторам «утаить шило в мешке».

Диспута – не избежать

Министерский проект отмены КЗоТ скромно назвали «Законом про працю». Это объяснимо меньшим числом (98 вместо 265 в КЗоТ) прописанных там статей, но вызвано намерением отстраниться от уже внесенного проекта КУоТ, чтобы эти новации рассматривали раздельно. Мол, министерский проектик (внесен от имени КМУ) мал и годится для спешного одобрения (в известном «турборежиме»).

Но оппоненты оказались начеку и тоже не профаны. 11 января с. г. в качестве проекта, альтернативного писанию от Минэкономики, но под таким же названием, в Раде зарегистрирован документ (из 385 статей), поданный группой депутатов (Королевская Н.Ю., Солод Ю.В., Борт В.П., Гнатенко В.С., Мороз В.В., Христенко Ф.В.). А 16 января уже другая группа (Тимошенко Ю.В., Цымбалюк М.М., Кабаченко В.В., Ивченко В.Е.) внесла и второй альтернативный проект: он является фактически переименованной версией ранее зарегистрированного проекта КУоТ.

Теперь по правилам законотворчества в Раде авторы обоих альтернативных проектов вправе требовать, чтобы их рассматривали (в комитетах и при голосовании в сессионном зале) вместе с министерским. А в таком прямом сравнении поданное Кабмином выглядит столь бледно, что поддерживать его статьи постесняются даже многие депутаты от правящей ПП «Слуга народа».

К тому же показ министерского текста на сайте Рады позволяет желающим выявить там массу упущений и лазеек для недобросовестных «работодателей». А это раздражает не только обманываемых работяг, актив профсоюзов и кое-где сохранившихся чиновников-служак, но и тех бизнесменов, кто нанимает персонал – «по-белому», неся больше «издержек», чем не чтущие КЗоТ конкуренты. Всем этим критически настроенным группам граждан (а также пенсионерам и иным нынешним иждивенцам госбюджета) можно доказательно разъяснить, чем вредны (им) «улучшения», лоббируемые Минэкономики. На практике это подтвердилось при первом же очном диспуте представителей авторов всех трех проектов «Закона про працю».

Первые развенчания «милого лжеца»

Готовясь к публичным дебатам, защитники министерского проекта «Закона про працю» запасли наглядное пособие («презентацию») с картинками, убедительными для визуалов. Такой жанр пропаганды популярен на Западе и востребован в нынешнюю эпоху «постправды», т. к. позволяет красиво «облачать» даже ложные сообщения. Фокус в том, что так удается впарить невнимательным людям даже завиральные тезисы, «упрощая» их смыслы и логические связи. На то и сделали ставку в Минэкономики.

Например, убеждая, что «трудовое законодательство требует обновления», так как «не відповідає реаліям сучасного життя», изменщики акцентировали, что действующий КЗоТ был «ухвалений» аж в 1971 году. Но лукаво умолчали убеждающие, что с 1971 года тот свод правил постоянно приспосабливали к тем или иным «реалиям жизни», проделав более 200 правок разных его статей. При этом большинство базовых нормативных актов (в т. ч. «Хартия прав человека» или международные конвенции Международной организации труда) составлены и утверждены давно (раньше, чем родились родители многих нынешних изменников), но это никак не «требует» отменять их или перелицовывать. Не тщатся же граждане в здравом уме отменять (очень ветхозаветные) догмы о покарании за воровство (в т. ч. казнокрадство) и прочие прегрешения.

Другая изначально внушаемая ложь сформулирована как обвинение против КЗоТ:

«Він не захищає всіх українців. Лише 12,8 млн із 28,5 млн українців працездатного віку сьогодні працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав».

Но легко сообразить (если не отвлекаться от мыслей на разглядывание картинок), что любой свод правил (КЗоТ, Конституция, устав и т. п.) никого и не может «защитить»: защищать (добиваясь исполнения соответствующих правил) могут лишь сами участники трудовых отношений – от наёмного работника и младшего инспектора труда до лидеров профсоюзов, судей, прокуроров и т. д., не исключая чиновников отдельных ведомств (Минэкономики в их числе). Лишь деяниями самих этих деятелей можно «защитить» или «нарушить» те или иные установленные «права» и правила. Это – простейшая из аксиом. А подтвердил её на конкретных примерах… сам министр Т. Милованов.

31 января в телепрограмме «Свобода слова Савика Шустера» нынешний глава Минэкономики признался, что ему с помощниками не удается, например, защитить права работников поднадзорного госпредприятия «Электросталь». Там руководители задолжали работникам многомиллионную сумму (до 20 млн грн, по словам Т. Милованова), но тщатся не изыскать эти деньги (возобновлением экспорта металлопродукции ГП), а скрывая этот факт фальсификацией отчетов. Более того, Т. Милованов заметил умысел «начальства» того предприятия подстроить его искусственное банкротство, чтобы «прихватизировать» желаемую часть имущества. Но помешать тому Т. Милованов тоже не может: не исполняют его распоряжение об отстранении нынешнего директора ГП от этой должности! Безуспешны оказались даже обращения Минэкономики в суды: там стали на сторону цепкого директора (из-за коррупции – по словам Т. Милованова). Исправить эту ситуацию (к выгоде государства и работников) нынешний министр пока бессилен, чем и рассмешил присутствовавших в студии оппонентов и часть зрителей.

Хотя грех смеяться над такой безысходностью в нашей стране. Тем более что «выходом» из круга тотальных нарушений норм законодательства Т. Милованов указал не привлечение к ответственности виновных, а… инициирование судебных разбирательств самими ущемляемыми работниками. Мол, если в суды подадут иски не представители Минэкономики, а рядовые труженики, то последним пофартит: сразу почему-то получат желаемые решения («ухвалы») и… убедятся, что судебные решения самоуверенные нарушители тоже не выполняют.

Тем не менее Т. Милованов пытался уверить, что лучший способ защиты прав работников – не усиление госнадзора за такими проступками, а… введение нового правила об обязательном заключении «работодателями» индивидуальных трудовых контрактов с нанимаемыми работниками. И это глупое мнение объявлено одним из «столпов» реформы трудового права, которую норовят «протащить» чины Минэкономики.

Путаница с контрактами – показатель умысла

Пропагандируя завиральную идею тотальной «контрактации» работ по найму, Т. Милованов и Ко показали, что считают украинцев людьми легковерными, недалекими, «невысокого ума», либо таковы… сами младореформаторы. Обосновать предлагаемый переход к «трудовым контрактам» (и так уже применяемым при отсутствии коллективных договоров и в иных случаях) министр не смог. Как не смог он убедить в «необходимости» отказаться от учета стажа работ посредством «трудовых книжек».

Более того, оппонирующая Ю. Тимошенко, ссылаясь на заявление Генсекретаря ETUC, уличила (разозленного) Т. Милованова и соавторов министерского законопроекта в намерении отменить применение в Украине норм десятков международных конвенций в сфере трудовых отношений (и конфликтов). Ранее о том ясно заявили игнорируемые чиновниками руководители профсоюзов, обвинив весь Кабмин А. Гончарука в прислуживании «олигархам» и международным транснациональным компаниям в ущерб интересам основной массы трудящихся. Т. Милованов пытался отрицать такие обвинения, но их косвенные доказательства можно найти и в тексте министерского законопроекта, и в серии ложных уверений, пропагандируемых в его рекламной презентации.

Показателен тот факт, например, что в министерском «Законе о труде» коллективные договоры не внесены в число тех, которые надлежит заключать с «работодателями», а лишь упомянуты мимоходом, как нечто «отжилое». Например, в статье 67 о порядке оплаты работ сперва заявлено, что ее надо определять в (персональном) трудовом договоре ««з урахуванням мінімальних та інших державних гарантій, а також норм відповідних (? – Авт.) колективних договорів». Но далее в следующем пункте уточнено, кто и как «вправе» определять этот порядок:

«Роботодавець самостійно визначає норми праці та формує системи оплати праці з дотриманням принципу диференціації оплати праці залежно від складності, професійного і кваліфікаційного рівня, умов, обсягу виконуваної роботи, ступеня відповідальності, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності роботодавця.

Роботодавець встановлює норми праці, виходячи з нормальної тривалості робочого часу, визначеної цим законом».

Т. е. даже основной предмет торга предпринимателей и нанимаемых ими работников предложено «определять» по усмотрению первых (по праву «работодательства»). Это нивелирует все прочие словеса и статьи о «защите трудовыми договорами».

При том, что в проекте оставлен набор приемов законного уклонения «работодателей» от обязательств перед нанятыми людьми: продление (до одного года) права нанимать на условиях «испытательного срока», прерывать отношения в любой момент, если с нанятыми оформлен «сезонный договор» и др.

Как Т. Милованова возвели в министры

Попытки Т. Милованова и Ко лукаво обмануть сограждан при реформировании правоотношений в трудовой деятельности предопределены его предыдущим перевоспитанием и переобучением. В официальной биографии его профессиональная деятельность отражена фрагментарно с акцентом, что он «ученый» и почетный президент образовательной организации, ныне именуемой «Киевской школой экономики». На сайте этой КШЭ помещена даже краткая проповедь Т. Милованова.

Но главную правду в перечислении его карьерного продвижения от выпускника КПИ до министра экономического развития… Украины от публики пытаются скрыть. Этот «реформатор» – исполнительный протеже экспансивной группы иностранных бизнесменов и политиков (под крылом посольства США). И заседая в Наблюдательном совете Нацбанка, и витийствуя в КШЭ, он действует не по собственному плану, а как «винтик», прошедший в 1990-х переделку наставниками из группировки The Economics Education and Research Consortium (EERC).

Основав исходным «плацдармом» в Украине Киево-Могилянскую академию, EERC занялся подготовкой из местных жителей своих адептов в качестве «будущих лидеров в кругах экономической политики Украины» через пост-MA карьеры на государственной службе, чтобы в интересах спонсоров и куратора этого консорциума «стимулировать развитие динамичного экономического сообщества в Украине», как им того хочется.

И командированный ими в министры Т. Милованов воспринимает аборигенов как «материал» для фильтрации и переделки. Поэтому ни советоваться с бывшими соотечественниками, ни тем более служить нам этот «профессор» (без явных успехов в науке) не настроен. Запущенный повторить «реформаторскую» миссию предшественников из той же когорты А. Абромавичюса, Т. Милованов повторяет те же политические ошибки и, закономерно, приближается к отторжению украинским политическим классом и подопытным народом.