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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом

Категория: Новости / История и общество

Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание Beijing News.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявил на пресс-конференции, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт,
- сказал представитель ведомства.

Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.

Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить,
- заявил он.

Напомним, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.

 



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