Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание Beijing News.
Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявил на пресс-конференции, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.
Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.
Напомним, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.