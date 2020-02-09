Жизнь после Brexit: в Великобритании реформируют правительство

Премьер-министр Борис Джонсон сегодня, 13 февраля, назначает новую команду своего правительства. С этим обновлением он надеется реализовать свое видение Британии вне Brexit, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр заявил, что не планирует "раскачивать лодку", но сам начал свою перестановку с увольнения министра Северной Ирландии Джулиана Смита. Только месяц назад Смит помог посреднику восстановить правительство Северной Ирландии, через три года после расторжения соглашения о разделе власти.

Как пишет Reuters, радикальные действия Джонсона будут стоить слишком дорого в такое время, поэтому премьер-министр должен оставаться в хороших отношениях с избирателями, которые дали ему большинство, многие из которых являются сторонниками британской оппозиционной лейбористской партии.

Джонсон стремится помогать "новым талантам", особенно среди женщин и молодежи. Одновременно премьер-министр сплачивает вокруг себя верных сторонников среди действующей власти, которые помогли ему получить большинство на выборах прошлого года. Таким образом, политик собирает людей, которые беспрекословно поддержат его в трудное для страны время экономических перемен.

Как сообщил источник, Джонсон должен был продвигать несколько женщин, таких как Энн-Мари Тревелян, Министра вооруженных сил, Суеллу Браверман, бывшего младшего министра Brexit, и Джиллиан Киган. Ожидается, что в новое правительство попадут Оливер Дауден, Министр кабинета Кабмина, и Министр международного развития Алок Шарма.

Ранее сообщалось, что Великобритания отказывается от тесного сотрудничества с ЕС. Джонсон прямо предупредил, что страна откажется от четкого согласования правил и отклонит юрисдикцию европейских судов в любой торговой сделке.

Лидеры ЕС предупредили Великобританию о том, что жизнь вне объединения никогда не сравнится с теми преимуществами, которые были у Лондона в качестве члена ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководители других институтов объединения заявили, что теперь Британия должна решить, насколько тесные отношения она хочет построить с Евросоюзом.

На сайте Евросоюза Британию впервые публично официально назвали "третьей страной". После Brexit в ЕС появится большая проблема с финансированием, поскольку Великобритания была одним из крупнейших доноров в бюджет ЕС.