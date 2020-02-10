В Одессе из-за осложнений после гриппа умер мужчина

Сотрудники Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины зафиксировали летальный случай из-за осложнений после гриппа в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает издание "ІЗБІРКОМ".

У умершего лабораторно подтвердили вирус гриппа А(Н1N1) - sw2009. Это так называемый «свиной» грипп, пандемия которого имела место в 2009-2010 годах. Умерший - взрослый мужчина, не привитый от гриппа.

По данным отчетов лечебно-профилактических учреждений привито против гриппа с начала эпидсезона 7 тысяч 177 человек, из них 4 тысячи 989 - из групп риска.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, среди населения преимущественно циркулируют вирусы гриппа А(Н1N1) - sw2009, а также вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы и риновирусы).

По решениям комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС территориальных органов власти и руководителями учреждений в области, в связи высоким уровнем заболеваемости среди детского населения временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 395 школах, из них в 139 школах Одессы, 125 детских дошкольных учреждениях и трех ПТУ.

В целом же общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по области, по сравнению с предыдущей неделей, снизился на 9,1% за счет детей, где снижение на 15,1%, что связано с временным приостановлением учебного процесса в школах. Однако среди взрослых заболеваемость выросла на 8,5%.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 725,04 на 100 тыс. населения и превысил эпидемический порог (512,8) на 41,3%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидпроцесса.

На подавляющем большинстве административных территорий области также регистрируется превышение эпидемического порога. Снизился удельный вес детей среди заболевших, он составил 69,7%, что на 6,7% ниже предыдущей недели. Наиболее уязвимыми среди детей остаются возрастные группы 5-14 лет (58,2%) и 0-4 года (29,5%).

В стационары госпитализированы 882 больных, что составляет 5,1% от общего количества заболевших и на 2,6% выше чем на предыдущей неделе (860 больных). Среди госпитализированных дети составляли 67,5%.

Напомним, депутаты Одесского горсовета выделили 1 миллион 620 тысяч гривень на закупку средств индивидуальной защиты для городских лечебно-профилактических учреждений — респираторов, защитных масок, очков, костюмов и комбинезонов.