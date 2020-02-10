Из-за протестов в Канаде остановилась железная дорога

Все пассажирские железнодорожные перевозки в Канаде приостановлены на неопределенное время из-за протестов коренных народов.

Об этом информирует оператор пассажирских поездов Канады VIA Rail, передает Укринформ.

После получения информации от владельца инфраструктуры, что он не способен поддерживать работу в нашей сети, у VIA Rail не остается другого выбора, кроме как немедленно прекратить предоставление услуг,

- сообщили в компании.

Железнодорожному сообщению между Торонто и Оттавой, а также Монреалем еще с прошлого четверга препятствуют представители индейского народа тиендинага-могавк. Таким образом они поддерживают племя ветсуветен из провинции Британская Колумбия, которое выступает против строительства трубопровода на своей земле.

Установив лагерь вблизи железной дороги в городе Бельвиль провинции Онтарио, индейцы перекрыли единственную железнодорожную ветку, соединяющую запад и восток страны. У компании-владельца железной дороги CN кончились свободные места для отстоя вагонов, поэтому она была вынуждена закрыть движение всех поездов к востоку от Торонто. Это повлекло за собой прекращение работы VIA Rail, а также остановило движение сотен грузовых поездов.

Протестующие в Бельвилле требуют от полиции покинуть территорию народа ветсуветен. В знак солидарности с этим племенем протесты также проходят по всей стране.

В прошлую пятницу компании CN удалось получить судебное решение, которое требует восстановить движение поездов, однако оно до сих пор не выполнено.

Экономические убытки от блокады могут оказаться огромными, ведь CN, по информации самой компании, ежегодно транспортирует товаров более чем на 250 млрд долларов.