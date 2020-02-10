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В понедельник в школу: в одесских школах закончился карантин

Категория: Новости / История и общество

В понедельник в школу: в одесских школах закончился карантин

Вчера, 13 февраля, на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета был рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемической ситуации в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе снизился. Также снизилось количество больных ОРВИ и гриппом в стационарах больниц.

По данным городского департамента образования и науки, по состоянию на 13 февраля временно закрыта одна группа в детском садике № 272. 
Опрос родителей показал, что заболеваемость среди школьников составляет менее 10 %.

Учитывая, что эпидемическая ситуация в городе имеет тенденцию к улучшению, комиссия по вопросам ТЭБ приняла решение о возобновлении учебного процесса в школах Одессы с 17 февраля 2020 года. 

Уважаемые родители, помним о социальной ответственности. Ни в коем случае не отправляйте в школу детей с признаками ОРВИ. Школы будут работать в режиме усиленного контроля в данном вопросе, не подвергайте риску собственного ребенка и других детей
, написала на свой странице в Facebook директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

 

 



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