Исполнительный директор Нафтогаза подал в суд из-за задержки выплаты премии

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подал иск в суд за нарушение трудового договора наблюдательным советом компании. Поводом к иску Витренко назвал задержки в выплате премии за взыскание 2,9 миллиарда долларов с российского Газпрома.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на прямой эфир телеканала UA:Перший.

Юрий Витренко отметил, что дело тут не в деньгах, а в справедливости. Также он сказал, что предлагал руководству страны разделить премии команды Витренко, полученные за победу Нафтогаза в Стокгольском арбитраже, поровну между всеми украинцами. По его подсчетам, в таком случае каждый житель страны получил бы по 6 тысяч гривен. Однако, по словам Витренко, на такое предложение реакции от политического руководства не поступило.

Поэтому я говорю, что смотрите, если предложение разделить (полученные Нафтогазом средства от Газпрома - ред.) поровну тоже не принимается, но при этом какие-то политики хотят не выполнять законы, а выплата зарплаты - это закон, то тогда мы должны защищать свои права. И я уже подал иск в суд,

- заявил Витренко.

Он отметил, что взыскание 2,9 миллиарда долларов долга Газпрома по решению Стокгольмского арбитража и подписания договоренностей о продлении транзита газа, которые принесут Украине более 7 миллиардов долларов в последующие 5 лет, в большей степени стало возможным благодаря работе команды Нафтогаза. В то же время Витренко признал, что политические договоренности также сыграли определенную роль в этой ситуации, хотя не были решающими.