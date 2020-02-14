Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде (видео)

Певица Билли Айлиш, которая выступила на "Оскаре-2020" с песней Yesterday, презентовала песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Также вышел новый трейлер картины с саундтреком Айлиш.

Песня также имеет название No Time To Die. Билли записала ее совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом и стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.

Напомним, в украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года. К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

Согласно синопсису, Джеймс Бонд, который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.