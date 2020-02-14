Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде (видео)

Певица Билли Айлиш, которая выступила на "Оскаре-2020" с песней Yesterday, презентовала песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Также вышел новый трейлер картины с саундтреком Айлиш.
Песня также имеет название No Time To Die. Билли записала ее совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом и стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.
Напомним, в украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года. К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.