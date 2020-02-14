СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы и задержала заказчика

Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы, которое пытался организовать ее бывший муж. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила, что житель одного из городов Кировоградской области искал киллера для убийства бывшей супруги, сотрудницы Академии Службы. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры относительно определения места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь супруги он оценил в одну тысячу долларов США,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации убийства организатор тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении, продолжаются неотложные следственные действия.