В Киеве проходит съезд партии "Слуга народа"

В Киеве в субботу, 25 февраля, в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа". Об этом с места события сообщает Укринформ.

По данным издания, в 9:30 стартовала экскурсия для журналистов в общественном хабе партии "Слуга народа". С 10:00 до 11:00 проходил тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов относительно децентрализации.

В 12:00 начался третий этап четвертого съезда партии.

По словам организаторов, в программе съезда запланированы обсуждения идеологии партии, обсуждение новой редакции устава партии, переизбрание Высшего совета партии и обсуждение стратегических позиций относительно местных выборов.

Ранее президент Владимир Зеленский высказал мнение, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение. По словам украинского лидера, за каждый "зашквар" "слуг народа" он чувствует вину на себе.