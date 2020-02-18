 Ван И: Необходимо укреплять глобальное управление и сообща формировать сообщество единой судьбы

СМИ продолжает анализировать итоги Мюнхенской международной конференции, проходившей с 14 по 16 февраля в Германии, которая была посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию традиционно собираются около 35 руководителей государств и правительств.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, что не может не откладывать свой отпечаток в некоторой тенденциозности изложения информации и формируемых повесток дня в сторону натовской пропаганды. Однако это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира и ее необходимо использовать для донесения других точек зрения, свободных от химер евроатлантизма.

Позицию Китайской Народной Республики озвучил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, он выступил со своей речью на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И отметил, что нынешняя эпидемия лишний раз показала, что все страны мира разделяют общие радости и печали, а судьбы разных стран тесно взаимосвязаны. "Укрепление глобального управления и наращивание международной кооперации являются первостепенными и безотлагательными задачами. Важная инициатива председателя Си Цзиньпина о формировании сообщества единой судьбы человечества призывает все страны мира к тому, чтобы, преодолев различия в общественно-политических системах, истории, культуре и этапах своего развития, они общими усилиями защищали планету, от чего зависит выживание всего человечества, и вместе создавали "глобальную деревню", жители которой разделяют общие радости и печали", - отметил Ван И.

"Данная инициатива исходит из традиционной китайской культурной концепции, согласно которой весь мир -- это одна семья. Она демонстрирует глубокий анализ перспектив развития человечества в будущем и гуманистическую заботу о человечестве, а также является неизбежным этапом эволюции глобального управления и конечной целью развития мультилатерализма. Данная инициатива не только представила китайский проект разрешения тех вызовов, с которыми сталкивается современный мир, но и стала знаменем, которое высоко несет перед собой дипломатия великой державы с китайской спецификой. Мы рассчитываем на то, что ради этой инициативы мы будем прилагать неустанные усилия совместно со всеми странами мира!", - подчеркнул Ван И.

Необходимо избавиться от раскола между Западом и Востоком, преодолеть разрыв между Югом и Севером и сообща взять на себя ответственность

Как отметил Ван И, внезапно нагрянувшая эпидемия лишний раз напоминает нам, что мы живем в эпоху, когда традиционные и нетрадиционные угрозы переплетаются между собой, а локальные проблемы становятся глобальными и наоборот. "Ни одна страна не может думать только о себе и стремиться обойтись лишь собственными силами, так как интересы всех стран мира уже тесно переплелись воедино. Нам необходимо избавиться от раскола между Западом и Востоком, преодолеть разрыв между Югом и Севером и действительно начать относиться к планете, от которой зависит наше выживание, как к живому сообществу. Мы должны переступить через идеологическую пропасть, толерантно относиться к истории и культуре различных стран и действительно начать рассматривать наше мировое сообщество как одну мировую семью", -- отметил Ван И.

Ван И отметил также, что в условиях глобализации вызовы, ответственность и судьба являются общими для всех. "Мы должны найти эффективные рамки многостороннего сотрудничества и вместе отреагировать на постоянно возникающие различные вызовы. Кроме того, нам необходимо создать правильную концепцию многостороннего сотрудничества и надлежащим образом решать общие проблемы в тесном контакте друг с другом", -- подчеркнул глава МИД КНР.

Для поддержания мультилатерализма великие державы должны брать на себя ответственность великих держав

Ван И заявил, что взаимодействие великих держав имеет важнейшее значение в вопросе, сможет ли мультилатерализм достичь успеха. По его словам, в международных делах, особенно это касается многосторонних вопросов, великие державы играют ключевую роль и несут важную ответственность. Поэтому великие державы должны брать на себя обязательства великих держав, и им не следует руководствоваться личными предпочтениями, однако они обязаны отстаивать совместные интересы всех стран; не должны стремиться к разграничению сфер влияния, а должны прикладывать усилия к сохранению открытости мира; не должны противостоять и подрывать авторитет друг друга, а должны общими силами защищать мир и стабильность на планете.

Китайская сторона будет и дальше углублять стратегическое взаимодействие с Россией, придерживаться стратегического руководства глав двух государств, всесторонне содействовать китайско-российским отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, придавать еще большую положительную энергию защите международной безопасности и стабильности, а также поддержанию стратегического баланса, сказал Ван И.

Он отметил, что китайская сторона продолжит вместе с США искать пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Министр выразил надежду на то, что американская сторона сможет относится к развитию Китая с более открытым и терпимым настроем, соблюдать дух равноправия и взаимного уважения, контролировать и разрешать противоречия и разногласия между двумя сторонами, придерживаться основного лейтмотива координации деятельности, сотрудничества и стабильности, а также способствовать дальнейшему развитию китайско-американских отношений в правильном русле.

По словам Ван И, китайская сторона будет всесторонне углублять сотрудничество с Европой, сосредотачивать внимание на повышении качества и уровня отношений между Китаем и ЕС, углублять экологическое и цифровое сотрудничество, способствовать расширению областей сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Китайская сторона будет, как и раньше поддерживать процесс европейской интеграции, продвижение Европы по пути сплоченности и самоусиления, а также проявление еще более активной роли Европы в многосторонних делах, сказал глава МИД КНР.

Скорость реагирования на эпидемию демонстрирует институциональные преимущества Китая

Ван И в своей речи подробно рассказал о принятых Китаем решительных мерах по борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, и об очевидных результатах этих мер. Он заявил, что правительство КНР под решительным руководством председателя Си Цзиньпина в настоящее время всеми силами борется с внезапной эпидемией коронавируса нового типа, 1,4-миллиардное население Китая действует в едином порыве и отдает все силы войне, на которой не чувствуется запах пороха. По его словам, китайская сторона упорно защищает город Ухань, провинцию Хубэй /Центральный Китай/ и каждого кровного соотечественника, давшего отпор вирусу, а также убеждена в победе над эпидемией.

В первый день китайского Нового года по лунному календарю председатель КНР Си Цзиньпин лично дал указания и распоряжения, объявив полномасштабную войну эпидемии. Китайское правительство стремительно начало создавать общегосударственную систему совместной профилактики и контроля, а премьер Госсовета КНР Ли Кэцян лично прибыл в город Ухань, чтобы руководить мерами борьбы с эпидемией. Начиная с центрального правительства и кончая местными органами власти, от городов до деревень, китайская сторона принимает твердые решения, смело принимает самые комплексные, строгие и скрупулезные меры по борьбе с эпидемией, отметил глава МИД КНР.

Как заявляли руководители многих стран, их поражает решимость китайского народа в победе над эпидемией, высокая скорость и широкие масштабы действий китайской стороны, которые редко встречаются в мире, а продемонстрированные скорость, масштабы и эффективность китайской стороны явили миру институциональные преимущества Китая, сказал Ван И.

О китайской экономике: После дождя всегда появляется радуга

Ван И заявил, что эпидемия, несомненно, создала проблемы для социально-экономического развития Китая, однако они представляют собой стадиальный процесс и носят временный характер. Экономика Китая обладает мощной эластичностью, огромным потенциалом и достаточной жизнеспособностью, поэтому китайская сторона в полной мере обладает условиями для сопротивления различным рискам и вызовам, а базовые аспекты тенденции долгосрочного благоприятного развития китайской экономики не изменятся.

После дождя всегда появляется радуга, сказал Ван И, выразив уверенность в том, что после удержания контроля над эпидемией Китай преодолеет трудности и начнет новую жизнь, быстро высвободится скопившийся потенциал роста и потребления, а социально-экономическое развитие Китая семимильными шагами устремится вперед по более здоровому и устойчивому пути.

"Китайская нация в своей истории неоднократно переживала различные трудности и лишения, и именно это воспитало в нас несгибаемый национальный дух", - отметил Ван И. Министр добавил, что "нынешняя эпидемия в одинаковой степени укрепит наши мышцы, закалит нашу волю, позволит Китаю идти более уверенной поступью навстречу к окончательному строительству среднезажиточного общества во всех отношениях, абсолютному избавлению от бедности и осуществлению великого возрождения китайской нации.

Необходимо защищать международные нормы и противодействовать односторонним шагам

Ван И отметил, что мультилатерализм не приемлет односторонних действий. По его мнению, международные отношения нуждаются в демократизации, которая должна основываться на уважении верховенства международного права и защите международной справедливости. "Такие принципы Устава ООН, как уважение государственного суверенитета, мирное разрешение конфликтов, невмешательство во внутренние дела других стран и другие принципы являются краеугольным камнем современного международного права", -- сказал Ван И.

Китай является первой страной-основательницей ООН, поставившей свою подпись под Уставом ООН. "Мы неизменно сохраняем твердую приверженность нашим первоначальным намерениям и остаемся решительными защитниками как основных целей Устава, так и всего международного права", -- подчеркнул глава МИД КНР.

Строгие и тщательные меры правительства КНР по борьбе с эпидемией дают очевидные результаты

Принятые правительством КНР строгие и тщательные меры по борьбе с эпидемией в настоящее время дают очевидные результаты. По состоянию на 14 февраля, по всей стране, кроме провинции Хубэй /Центральный Китай/, число подтвержденных случаев заражения неуклонно снижается последние 12 дней, а эпидемическая ситуация в провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухань также берется под эффективный контроль, отметил он. По словам министра, эти результаты свидетельствуют о том, что нынешняя эпидемия в целом поддается контролю. Вчера число выздоровевших пациентов превысило 8 тыс человек, смертность от заболевания по всей стране удерживается на уровне 2,29 проц, а по всей территории Китая, за исключением провицнии Хубэй, данный показатель составляет 0,55 проц, сказал Ван И. Он добавил, что данный факт и данная статистика демонстрируют, что нынешняя эпидемия в целом поддается лечению. "Как сказал председатель Си Цзиньпин, мы в полной мере обладаем уверенностью и способностями одержать победу над эпидемией", -- отметил глава МИД, добавив: "Сейчас наступает рассвет, заря алеет на горизонте".

Необходимо отказаться от предубеждений и беспочвенных опасений, стремиться к общему развитию

Ван И отметил, что необходимо придерживаться мультилатерализма и стремиться к общему развитию.

По словам Ван И, мультилатерализм не признает премущественного положения какой-либо одной страны, а, напротив, предполагает, что каждая страна обладает равными правами на развитие. "Если процветать и добиваться прогресса будут только западные страны, а государства, не относящиеся к Западу, будут постоянно от них отставать, невозможно будет придерживаться подлинного мультилатерализма и достигать общего прогресса всего человечества. Известный китайский социолог Фэй Сяотун говорил: "Мир станет гармоничным местом, если люди оценят свою красоту и красоту других, если они будут совместно трудиться, чтобы создавать красоту во всем мире". В эпоху глобализации мировое сообщество может стать более сильным, а количество партнеров, сообща реагирующих на вызовы, может возрасти только при условии, что все большее число стран будет развиваться", -- сказал глаа МИД КНР.

Как отметил Ван И, Китай -- это великая держава, история которой насчитывает пять тысячелений. "Благодаря своему трудолюбию и мудрости китайский народ добился модернизации, и эта модернизация стала неизбежным результатом исторического развития. Ситуация в Китае предопределяет то, что мы не можем следовать западной модели, а культурный код Китая требует, чтобы мы не шли по проторенному пути, в рамках которого сильная страна непременно стремится стать гегемоном. Наш выбор заключается в том, чтобы следовать собственному мирному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству со всем миром. На пути социализма с китайской спецификой Китаю уже удалось добиться значительного прогресса, и этот путь сейчас демонстрирует бурные жизненные силы и блестящие перспективы. Коммунистическая партия Китая представляет коренные интересы самых широких народных масс, и ее статус правящей партии неизменно получает искреннюю поддержку 1,4 млрд жителей Китая", -- подчеркнул Ван И.

"Мы уважаем выбор стран Запада, стремимся перенять успешный опыт развитых стран и добиться общего процветания вместе со всеми странами мира. Запад же, в свою очередь, должен отказаться от глубокой подсознательной веры в превосходство собственной цивилизации и от предубеждений и беспочвенных опасений Китая, а также отнестись с уважением к выбору китайского народа, принять и поприветствовать развитие и процветание крупной восточной державы, обладающей отличающейся от западных стран политической системой. Это необходимо, так как исторический процесс развития Китая уже составляет важную неотъемлемую часть общечеловеческого прогресса и демонстрирует то многообразие, которое принес нашему миру мультилатерализм", -- отметил Ван И.

Китайский народ един в своих стремлениях, поэтому город Ухань не одинок в борьбе

Ван И в своей речи особо отметил единство китайского народа в борьбе с эпидемией.

Он подчеркнул, что ключевым районом предупреждения эпидемии стал город Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/, однако Ухань вовсе не одинок в борьбе, поскольку весь народ Китая решительно поддерживает своих братьев и сестер из города Ухань и провинции Хубэй.

Научно-технический персонал без сна и отдыха отдается работе, не прошло и недели, как они успешно выделили штамм вируса и разработали реактивы для его выявления. Более ста медицинских бригад, свыше 20 тыс медицинских работников со всей страны собрались в серьезно пострадавшую от эпидемии провинцию Хубэй, получив славное имя "прекрасных борцов, устремившихся в зону бедствия, а не бегущих из нее" нынешней эпохи. Все медицинские работники, обладающие высокими профессиональными качествами, день и ночь на переднем крае ведут борьбу за оказание медицинской помощи, бьются за спасение жизней, подвергая себя угрозе заражения, расходуют все лимиты собственного здоровья ради защиты благополучия других людей.

Несколько тысяч инженеров и строителей, работая от зари до зари, за 15 дней построили две специализированные больницы на 2,5 тыс койка-мест. Низовые работники микрорайонов, несмотря на непогоду, заглядывают в каждый переулок, не упуская ни единого угла, чтобы не пропустить ни одну семью в рамках усилий по профилактике и контролю за эпидемией. Многие тысячи волонтеров едут днем и ночью, чтобы привезти в район эпидемии предметы необходимости и предоставить помощь. Этнические китайцы и китайские эмигранты со всех уголков Земли глубоко сопереживают и сознательно жертвуют деньги и необходимые материальные средства на борьбу с эпидемией.

Договоренностей между Китаем и ЕС больше, чем разногласий, а сотрудничество обширней, чем конкуренция

Прозвучал вопрос: как китайская сторона относится к тому, что Европейский союз занимает критическую позицию по отношению к Китаю, и какое влияние это оказывает на китайско-европейские отношения.

Ван И заявил, что первоначально необходимо понять, что прошло уже 45 лет, как Китай и ЕС установили дипломатические отношения, в течение которых двусторонние связи выдержали испытание изменчивой международной обстановкой, стороны установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которые в настоящее время становятся зрелыми и стабильными. Конечно, у Китая и ЕС различный социальный строй, стороны придерживаются различных точек зрения на нравственные ценности, однако это проистекает из глубокой истории и накопленных в течение продолжительного времени ценностей цивилизаций, и каждой из них присуща собственная целесообразность, сказал Ван И. По его словам, правильным способом разрешения данных разногласий является восхищение друг другом и заимствование опыта каждой из сторон, тем самым осуществляя общий прогресс и процветание.

Он заявил, что современный мир нуждается в сплоченности и сотрудничестве Китая и Европы, особенно в условиях, когда одна великая держава отказывается от международного сотрудничества и строго руководствуется унилатерализмом, китайско-европейское взаимодействие выглядит еще более важным. Китайская сторона всегда придерживается точки зрения, что договоренностей между Китаем и ЕС больше, чем разногласий, а сотрудничество обширней, чем конкуренция, сказал он. Это потому, что обе стороны выступают за защиту мультилатерализма, не одобряют проявления унилатерализма; отстаивают свободную торговлю и не согласны с протекционизмом; считают, что мир нуждается в многополярности, международные отношения должны демократизироваться; не признают политику грубой силы и проявление буллинга, отметил глава МИД КНР, добавив, что все это является общими взглядами Китая и ЕС на мир. Китайская сторона продолжит уделять большое значение китайско-европейским отношениям, сказал Ван И, выразив надежду на то, что Китай и ЕС будут общими усилиями открывать совместное будущее.

Дружественные чувства всех стран по отношению к Китаю достигли высокого уровня во время совместной борьбы с эпидемией

Ван И в своей речи поведал трогательную историю о поддержке Китая в борьбе с эпидемией со стороны международного сообщества. Ван И сказал, что Китай не в одиночку ведет борьбу с эпидемией: международное сообщество предоставило китайской стороне как материальную поддержку, так и материальную помощь. Дружественные чувства народов всех стран по отношению к китайскому народу достигли высокого уровня во время совместной борьбы с эпидемией, сказал он.

Такие страны, как Россия, Беларусь и Республика Корея /РК/ оказали помощь в самую трудную минуту, они, немедля ни секунды, направили в город Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ специальными рейсами крайне необходимые предметы медицинского назначения. Пакистан, будучи надежным братом Китая, отправил в Китай почти весь собственный запас защитных масок. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в самый разгар эпидемии специальным бортом прибыл в китайскую столицу, чтобы выразить решительную поддержку Китаю. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча специально записал видеообращение, в котором сообщил, что Китай и Таиланд -- одна семья, а также передал уверенность в совместной борьбе с эпидемией. Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса лично посетил буддийский храм в Коломбо, чтобы вместе с миллионом верующих в маленьких и больших храмах по всей стране читать сутры и просить небо благославения для Китая в его борьбе с эпидемией. Президент Италии Серджо Маттарелла посетил начальную школу этнических китайцев, а в резиденции президента устроил специальный концерт в поддержку борьбы Китая с эпидемией.

В самые трудные дни борьбы Китая с эпидемией народы всех стран решительно поддерживают Китай. Организации японско-китайской дружбы направили в Китай материальную помощь, на которой были написаны слова из древнекитайского стихотворения: "Кто сказал: нет одежды в поход снарядить бедняка? Плащ с тобой пополам разделю я в походе любой!", выразив сочувствие соседа, разделенного лишь небольшим пространством воды, по отношению к китайскому народу. Представители всех слоев общества США активно пожертвовали предметы медицинского назначения. Индонезийские полицеские исполнили песню "Ухань, держись!", британские ученики начальных класов хором спели песню "Пусть мир наполнится любовью", башня "Бурдж-Халифа" в ОАЭ получила подсветку праздничного оттенка "китайский красный", германский футбольный клуб "Бавария" также специально приободрил Китай.

До сегодняшнего дня руководители более 160 стран и международных организаций направили свои телеграммы Китаю, выразив решительную поддержку.

"Китайская нация знает благодарность и навеки сохранит в сердце драгоценную поддержку. Сейчас позвольте мне от имени правительства КНР выразить искреннюю благодарность всем странам, международным организациям и народам за поддержку Китая в борьбе с эпидемией", отметил Ван И.