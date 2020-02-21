ВИДЕО Развеивание мифов о коронавирусе: Доктор Комаровский

В субботу, 22 февраля, украинский врач Евгений Комаровский провел встречу с жителями Новых Санжар для разъяснения ситуации по коронавирусу Covid-19. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 112.ua.

На встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом. Доктор рассказал про режим обсервации и основные пути распространения вируса.

Напомним, 20 февраля в Украину вернулся самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Отмечалось, что находились на борту здоровые лица, симптомов заболевания коронавирусом у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Сначала эвакуированные прибыли в аэропорт в Харькове, откуда их доставили на автобусах в Полтавскую область. Вечером автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары. Автобусы забросали камнями местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.