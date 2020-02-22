Общество потребления – удастся ли сменить желания на стремления?

При всем внешнем многообразии общества, при всей его многоликости человеческие отношения стремятся к некому универсальному образцу, всем понятному с характерными, присущими только ему качествами. Образцом таким, водруженным на пьедестал общественных ценностей, является «потребление», и даже общество наше носит официальное название «общество потребления».

Человек полезный

Сегодня можно бодро отрапортовать, что современное общество окончательно превратилось в потребительское. Эгоизм просочился во все поры нашей повседневности, и само оно непрестанно генерирует гедонистический самообман. К примеру, девушка хочет найти себе мужа, который непременно должен соответствовать каким-то ее требованиям, при этом она совершенно не задумывается, а кем является она сегодня, кем планирует быть?

Похоже, гамлетовский вопрос «быть или не быть» окончательно вышел из моды. А ведь он затрагивает гораздо более широкие аспекты бытия, не ограничивающиеся проблематикой жизни и смерти. Никто не хочет «быть», мне иногда даже кажется, что в наше время не стараются даже «казаться». Все почему-то хотят владеть человеком, словно купленным товаром. Страницы гламурных журналов и заставки популярных телепередач навязывают нам постановку вопроса «Каким должен быть твой муж?», «Какой должна быть твоя жена?». Сегодняшний взгляд на человека ищет в нем позитивность, полезность. Внутри этого взгляда человек понимается как мешок с овсом, то есть с заранее данными свойствами. Эти свойства проявляются, если их умело выявлять и использовать по назначению.

Отношения между парнями и девушками в современном мире сильно усложнились. Каждый жаждет получить сиюминутную выгоду от партнера, пытаясь просчитать его действия, но, разумеется, ошибаются и в результате разочаровываются и страдают.

Невозможно построить отношения на эгоизме и потребительстве. Можно ревновать, пытаться контролировать партнера, пытаясь искать в нем счастье и не находить его. То, что все мы ищем снаружи, находится внутри нас. Сколько ошибок ещё нужно совершить, чтобы это понять?

Молодые люди зачастую не понимают, что быстроменяющийся мир принципиально непредсказуем. То, что кажется важным сегодня, завтра может оказаться никому не нужным. Поэтому приоритеты и цели являются зыбкой основой, не дающей надежной опоры, а требования растут вместе со страхами все потерять. Как же тогда правильно поступать, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы?»

Эффективность или продуктивность?

Стивен Кови однажды сказал, что «эффективные люди живут и строят свои отношения с окружающими на основе принципов, а неэффективные – на основе приоритетов и целей. Когда речь идет о людях, мыслите в категориях эффективности, продуктивность касается вещей».

Мы не ценим тех, кто рядом с нами, кто любит нас. Мы верим в наличие «вариантов». Мы жадные и хотим иметь всё и сразу, а не добиваться чего-то вместе, порой сетует молодежь. Безусловно фактор времени очень важен: «Утром – деньги, вечером – стулья», – утверждали Ильф и Петров. «Ничто так не укрепляет веру в человечество, как предоплата», – гласит народная мудрость. Однако выставляя себя на торжище общества потребления, ты автоматически становишься товаром, и покупатель волен поступить с тобой-товаром по собственному усмотрению, а вдруг тебе такое «усмотрение» не понравится?

Где искать идеал?

По-моему, надо больше доверять внутреннему чувству, общаться с приятными и интересными тебе людьми и при этом уметь различать умных и мыслящих людей, сознание и интеллект. Можно быть умным, но не мыслящим, мыслящим, но не разумным. А если из этого круга выбираешь кого-то, с кем хотелось бы прожить жизнь, тогда готовься переходить от глухой обороны своих позиций вначале к компромиссному взаимодействию, а затем уж и к синергетическим и креативным трансформациям. На одном конце шкалы полный застой, на другом – постоянное совершенствование и обновление, дарящее чувство счастья и самореализации. Человек существо воображающее, возможно это и есть последний бастион человеческого.

Воплощающая этот идеал личность демонстрирует использование всех потенциальных ресурсов человека: постоянное интеллектуальное развитие, обновление и расширение эмоционального опыта, следование доброй воле, свобода и самостоятельность в принятии и исполнении решений, стремление к карьерному росту. Современный «герой» воплощает собой жизнь в ритме динамических изменений информационного общества. Ведь не надо забывать, что критерием самореализации в современном обществе становится универсальный идеал социальной активности и свободы. Главное – суметь поменять желания на стремления, ведь даже экономическая модель мира сейчас находится на изломе и будет рано или поздно изменена.

А где же государство?

Все мы постоянно слышим декларативные заявление чиновничества разного уровня о том, что уделяется непрестанное внимание молодой семье со стороны государства и подконтрольных ему социальных институтов, которое на сегодня является необходимым условием подготовки молодёжи к выполнению важнейшей функции семьи – продолжению поколений. В нашей стране в настоящее время социальная политика, обращенная к семье, формально нацелена на повышение рождаемости. Однако и с этой целью она справляется плохо.

В целом складывается неблагоприятная демографическая ситуация и прослеживается тенденция увеличения возраста вступления в брак, а также нежелание молодых людей иметь детей. Эти тенденции связаны с целым рядом объективных и субъективных факторов: слабостью государственной политики по укреплению и поддержке семьи; низким престижем многодетной семьи; упущениями в системе полового воспитания и просвещения молодежи; стремлением современной молодёжи к самореализации в сферах карьеры и образования; материальными трудностями; отчуждением поколений, связанным с резким изменением духовного климата общества. А также страхом перед детьми из-за отсутствия опыта общения с младшими в преимущественно однодетных семьях, которых сейчас большинство. Всё это говорит о том, что не декларации, а реальная забота о семье, её высоком социальном статусе и престиже является задачей государственной важности в подготовке молодых людей к семейной жизни. Посильную помощь в этом процессе, как это было раньше, должны оказать семья и школа сознательным формированием системы воспитания и образования молодёжи, а пока спасение утопающих дело рук самих утопающих.

С тревогой приходится констатировать, что человечество вступило в очень странную полосу своего существования и она чревата катастрофой, хотя новое всегда входит в мир через катастрофу и масштаб приходящего нового всегда соразмерен этой катастрофе.