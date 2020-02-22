Ввоз коронавируса облегчен «нулевым» контролем на погранпостах в Одесчине

В северных провинциях Италии ширится эпидемия «китайского». И за состоянием здоровья въезжающих оттуда (наравне с Китаем и другими странами, указанными МОЗ) Госпогранслужбе Украины поручено усилить наблюдение. Но такое внимание проявлено пока лишь к международному аэропорту в Киеве и пограничным пунктам пропуска в Западной Украине, а про Одесскую область – будто забыли. Хотя через наш регион из ЕС проложены («транзитом») ряд транспортных коридоров, а тысячи жителей области ездят в Италию на заработки. Поэтому через Одесчину регулярно осуществляют автобусные пассажирские перевозки – и крупные транспортные фирмы, и предприниматели-физлица (ФОПы). Но за этим пассажиропотоком не налажен «анти-коронавирусный» надзор, что крайне опасно. Впору вспомнить, что, как утверждают историки, чуму в Одессу в 1812 году завезли… итальянские артисты (въехав через территорию современной Румынии).

Факты опровергают рапорты

Несмотря на заверения МОЗ о тотальной проверке всех прилетевших, начиная с 24 февраля, в Фейсбук уже есть отклики о недолжном исполнении на местах (аэропорт «Борисполь») приказов «сверху».

14 ч. · Киевская область, Борисполь ·

У нас щойно був рейс з Риму. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль, залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю...

На отриманні багажу поруч був рейс з Мілану. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси.

У Нас Нікого не перевірили!!!

Маленьке порівняння- коли прилетіли в Італію- усі проходили контроль через Безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню. Інформація передавалась а планшет , і якщо людина в зеленій рамці - вона проходить далі...

Висновок один- для вірусу в Україні відчинені усі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни.😬

Знаєте, що ми відчули ? Злість. Ганьба такій безвідповідальності.

Удивительно, что даже перед лицом реальной опасности находятся клерки-исполнители, которым наплевать на свои функциональные обязанности, на безопасность сограждан, на чувство долга, наконец! Ответственность за такую расхлябанность должна наступать немедленно. Только есть ли человек, который сумеет и проконтролировать исполнение приказов, и пресечь преступный саботаж?

Но если Киев и западная граница Украины все же находятся в поле зрения, то об Одесской области – забыли вообще.

Не вся граница под контролем

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время брифинга 24 февраля, сообщил о мерах по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины:

«Взаимодействие Государственной пограничной службы с Министерством здравоохранения Украины и Министерством иностранных дел Украины согласовано. Пограничники полностью готовы к проведению всех необходимых режимных мероприятий с целью предотвращения попадания корона вируса на территорию Украины».

Готовность выполнить необходимые мероприятия по обследованию и (возможной) изоляции въезжающих подтвердил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко:

«На пограничных постах будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. Пограничниками отработаны все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы. Затем их переводят в изоляционных помещений в специализированных больницах».

По словам С. Дейнеко, обязательное температурная проверка граждан будет осуществляться в Международных аэропортах «Борисполь» и «Киев», а также в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса». С. Дейнеко объяснил, что прямое авиационное сообщение Украины с городами Италии выполняются через Международные аэропорты «Борисполь» и «Киев». В настоящее время это около 20 рейсов ежедневно. По его словам, «из других аэропортов никакие регулярные рейсы в города Италии не выполняются».

В список контролируемых попал также Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Тиса», который расположен в городе Чоп Закарпатской области. Прямого пассажирского автобусного сообщения там нет, но микроавтобусы возят граждан в Италию и обратно очень активно: до 500 рейсов в неделю. 25 февраля на границе с Венгрией, в пункте пропуска «Тиса», уже начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты. Проконтролировать проведение работ выехал сам С. Дейнеко.

Председатель Госпогранслужбы Украины сообщил, что температурная проверка граждан будет проводиться также в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец» с участка украинской границы с Республикой Польши, где (по данным пограничников) выполняется 2-3 прямых рейса в Италию. А что же в Одесской области?

Участок госграницы в Одесской области требует внимания!

Именно здесь – место проживания большого числа носителей языков романской группы, которые быстро и успешно адаптируются в Италии. Жители Бессарабских райцентров и сел еще в середине 90-х освоили эту комфортную для заробитчан страну. Там с удовольствием нанимали на работу трудолюбивых молдаван. По истечении 20 лет одни нашли там свою судьбу, другие – забрали к себе семьи, третьи – ездят туда-сюда сами (помогая оставшимся в Украине родным) и с радостью принимают у себя знакомых и близких.

Предприимчивые перевозчики «оседлали» востребованный маршрут и уехать сегодня из любого райцентра Бессарабии в любой город Италии – не проблема. Один-два раза в неделю туда и обратно направляются микроавтобусы. Существуют и прямые маршруты Херсон-Николаев-Одесса-Сарата-Измаил-Рени -… и далее – в Италию.

Пока никто из областных властей не работает с перевозчиками, не инструктирует, не снабжает средствами защиты. Да какое там «снабжает»! Никто в принципе не озаботился тем, чтобы найти этих перевозчиков, составить списки, передать их в Госпогранслужбу! Это будет несложно сделать руководителю управления транспортно-коммуникационной инфрструктуры Одесской ОГА Андрею Орехову, имеющему не только опыт руководства транспортной отраслью, но и стаж в Службе безопасности Украины. Будем откровенны: нет гарантии, что среди водителей, которые зарабатывают на «итальянских» рейсах, не найдутся те, что начнут скрывать конечный пункт следования и доставлять пассажиров в обход запретов! Если немедленно не зафиксировать маршруты, из-под контроля может выйти поток людей, перемещаемых через государственную границу.

Пресс-служба Одесской ОГА помалкивает о конкретных мероприятиях по взаимодействию с Южным региональным управлением Госпогранслужбы и мерах, предпринятых Департаментом охраны здоровья ОГА по предупреждению новой угрозы. Зато в Фейсбуке на странице ОГА разместили рекламу лекции Анастасии Заковенко, врача-инфекциониста Одесского городского центра профилактики… ВИЧ-инфекции. Такую заботу врача Заковенко об окружающих оценили в 100 гривен.

Понятно, что организаторы: Hub Гостиная и Impact Hub Odessa – близки определенным лицам в окружении главы ОГА. Но насколько корректно размещать рекламные объявления о платных лекциях на странице областной госадминистрации? И еще вопрос: насколько законно и морально предоставление таких «платных услуг» отдельными специалистами муниципального предприятия «Одесский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом»?

Лучшую разъяснительную работу по профилактике вирусных и инфекционных заболеваний ранее проводила Одесская санэпидстанция: бесплатно и через многие СМИ. Но теперь этой службы нет.

Санэпидстанции, ликвидированные по требованию Супрун, должны быть восстановлены

В мае 2017 года КМУ под руководством Гройсмана ликвидировало Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. По мнению тогдашнего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, санэпидслужба, созданная почти столетие назад как инструмент для борьбы с эпидемиями, утратила свою актуальность и стала… прибежищем коррупционеров. «Реформаторка» ссылалась на опыт США, в котором функции нашей СЭС выполняет CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний). А мнение многих специалистов, выступавших против закрытия СЭС, годами игнорировалось. О хаосе, начавшемся после ликвидации санстанций, сигнализировали специалисты и простые граждане.

Сергій Микуленко СЕС створювались в першу чергу для боротьби з малярію і називалася "Протималярійні станції"

Ті, хто впровадив недолугу реформу СЕС, практично знищили паразитологію, епідеміологію і передала функцію нагляду за якістю продуктів харчування ветеринарам, які займалися, і повинні займатися, тваринами (тваринами)...може для МОЗУ ми вже стали тваринами?

Дмитрий Макаров У тексті відверта брехня та маніпулювання фактами,адже стрімке зростання кількості спалахів почало реєструватись саме ПІСЛЯ ліквідації СЕС внаслідок недолугої адмвністративної реформи уряду.Повноваження профілактики захворювань постановою КМУ всупереч закону та здоровому глузду передали Держпродспоживслужбі （читай Мінагрополітики）,яка до цих повноважень виявалась не готовою ані кадровим,ані матеріальним,ані організаційним забезпеченням. Професіонали своєї справи сьогодні сходяться на одному - СЕС потрібно було не ліквідувати,а реорганізувати.Тож звинувачувати колишню СЕС у всіх проблемах профілактичної ланки медицини - це так само соромно,як звинувачувати папєрєдніков у прогалинах своєї роботи！

Елена Школяренко Зачем было рушить , а не реформировать и раздавать многочисленным организациям функции СЭС? Практически ведомствам отдали контроль! И они будут в нем заинтересованы? Аграриям отдали контроль над пищевыми продуктами и по чему никто не спрашивает у них за бесконечные вспышки ПТИ? Скажете у них нет коррупции, ведомственных интересов и интересов бизнеса? И почему была выбрана модель США?

Екатерина Сояк Уляна Супрун, Все що ви пояснили дійсно існує, але жодна ж цих установ не виконує в повній мірі покладені на неї обов`язки, я працюю «госпітальним» епідеміологом в той час як такої професії навіть в списку не існує, і жодних документів і настанов з госпітальної епідеміології в країні не розроблено! Тому особисто мене бісить читати подібні заявки, що все продумано і все створено! А ЦГЗ звітує смішними цифрами, які не відповідають дійсності по багатьох нозологіях інф хвороб і все чудово(((

Отказываясь реагировать на предложения вирусологов и инфекционистов воссоздать эту службу, Супрун заявляла, что нет нужды в такой службе, поскольку существует учреждение, которое выполняет почти такие же функции:

«Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови».

Как не справляется МОЗ и упомянутый Центр с вызовами сегодняшнего дня, мы уже писали. Уровень «подготовки» санатория в Новых Санжарах к приему наших граждан, эвакуированных из Китая, стал тому дополнительным подтверждением. И специалисты снова бьют в набат, требуя восстановления Госсанэпидслужбы. Будут ли они услышаны новой властью? Может, хотя бы угроза коронавируса заставит руководство государства пересмотреть так называемую «медреформу»?

Лучше поздно…

19 февраля Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медреформу. А 21 февраля Президентом был подписан Указ о создании временной рабочей группы по вопросам реформирования системы охраны здоровья.

Зеленский утвердил состав рабочей группы и поручил «проанализировать до 1 марта 2020 года ход реформирования системы здравоохранения» и внести предложения об усовершенствовании системы подготовки и профессионального развития врачей, повышении заработной платы, научном сопровождении системы здравоохранения. Рабочую группу возглавил Михаил Радуцкий, глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, возглавил рабочую группу. В состав также вошли врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, Сергей Горищак (Одесса), представители других медицинских учреждений и профильных вузов.

То, что группу возглавил бизнесмен от медицины М. Радуцкий, советовавший людям с признаками заболевания «бежать к своему врачу» – не радует. Но присутствие в составе группы уважаемых в медицинском мире имен, все же, оставляет надежду: Президент понял: «что-то пошло не так». И пытается разобраться.

Коронавирус пока не проник в Украину

Важно отметить, что повода для паники нет: коронавирус, добравшийся, до Италии, в Украине (Слава Богу!) не выявлен. По данным МОЗ на 25 февраля в Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 699 - летальні. Одужало вже 27 695 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

З 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, перевірятимуть рівень температури тіла.

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Нагадаємо, що вчора Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей.

Но важно, чтобы каждый причастный к профилактической работе чиновник осознал свою личную ответственность за тот участок работы, который вверен ему. И чтобы каждый гражданин внес свою лепту в поддержание личной, информационной и лечебной гигиены. Чтобы люди – не болели, а общество – начало выздоравливать.