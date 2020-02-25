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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Категория: Новости / Культура и искусство

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и выпустил в феврале новый альбом, стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США ― Billboard 200. Об этом сообщает The Guardian.

Changes, возглавивший Billboard, его пятая студийная пластинка. Также музыкант дважды возглавлял чарт с альбом ремиксов Never Say Never: The Remixes (2011) и Believe Acoustic (2013).

Таким образом, Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад. В 1961 году, когда Элвису Пресли было было 26 лет, его седьмая пластинка Blue Hawaii также возглавила главный американский чарт, как и предыдущие шесть.


Источник: 112.ua



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