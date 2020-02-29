Президент послал Кабмин на... «зарплатный фронт»

Президент В. Зеленский обнадежил народ заявлениями на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности. Так, он «попросил» (не будучи вправе давать поручения) Кабинет Министров в течение двух месяцев обеспечить выплаты всех долгов (на сумму от 1,1 млрд. грн.) по зарплатам работников украинских предприятий угольной промышленности. И в стиле «народного президента Голобородько» порадовал присутствовавших критикой чиновников и некоторых дельцов.

Было то игрой на публику или «гарант» всерьез озабочен кризисом в экономике страны — покажут следующие его действия. Но очевидно, что:

1) терпеть правление профанов КМУ уже нет мочи и пора кого-то наказать;

2) спасительных рецептов глава государства тоже не знает и склонен импровизировать методом проб, не чураясь нарушать противоречивые «нормы» законодательства Украины.

Попрания «трудового права» удостоены внимания

Проведенное 25 февраля «всеукраинское совещание» имело признаки не рабочей встречи профессионалов отрасли, а «массовки» для публичного показа впечатляющих демаршей. В истории Украины это был второй случай, когда в таком мероприятии участвовал глава государства (пионером такого хождения к горнякам был Л. Кучма).

Тем не менее, среди приглашенных ветеранов-угольщиков некоторые поначалу скучали и даже прикорнули (что показала на официальном сайте пресс-служба президента В. Зеленского).

Но взбодрило присутствовавших выступление В. Зеленского. Именно он (хоть не имеет глубоких знаний бизнеса добычи и переработки угля) выступил в роли некоего «арбитра». Читая текст с листа, президент чуть путал названия «шахтерских» городов, но, тем не менее, многих зрителей порадовало проявление к ним внимания, а ряд его замечаний и предложений вызвал отклики одобрения и аплодисменты. Ведь перед тем дали выступить министру энергетики Алексею Оржелю, который огласил планы «трансформации» углепрома поэтапным сокращением добычи угля и (честно) заявил, что «не видит перспективы для большинства отечественных угледобывающих предприятий».

Контрастируя с видением профильного министра, В. Зеленский, напротив, выступил «заступником горняков», и гарантированно снискал их симпатии. Особенно впечатлило многих подсказанное В. Зеленским ноу-хау, как понуждать членов Кабмина к погашению долгов перед трудящимися согражданами:

«Начнем с главного – это долги шахтерам по зарплате. Поэтому я прошу в ближайшие 2 месяца – март, апрель – закрыть все долги. Полностью… Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы».

Рацпредложение (в духе киногероя В. Голобородько) о применении такой логичной («клин клином вышибают») кары вызвало массовое одобрение не только в зале, но и при последующем обсуждении той речи населением. Причем, немало СМИ поспешили воспринять фразу В. Зеленского с оговоркой «мне кажется, что будет справедливо», как «поручение Кабинету министров» с угрозой всем его членам. И это вызвало в народе вал злорадства. Ведь бытующую в массах неприязнь к чиновникам нынешние члены КМУ усилили начислением себе крупных премий, доказав: жадность губит не только «фраеров», но и КМУшников. Эти «подарки» не преминули осудить многие политики и СМИ, а пресс-служба президента включила тот «хит»в новостное сообщение на официальном сайте. В Офисе Президента не смутились, что невыплаты зарплат части чиновников – тоже нарушают КЗоТ и неразумно чохом наказывать глав ведомств (МИДа, например), никак не причастных к проблемам угольщиков. К тому же, логично грозить «задержками» зарплат – и главе государства, и сотрудникам Офиса Президента (ОП), чего не случилось.

Но хуже всего, что «гарант» не вспомнил (не подсказали в ОП?), что заботиться надо о соблюдении норм трудового права в отношении всех граждан Украины, включая, например, работников портов, среди которых тоже есть

недополучившие зарплаты. Почему же подчиненные В. Зеленского игнорируют масштабное нарушение трудовых прав на Одесчине и в иных не «угольных» регионах?

«Системный» подход к устранению афер с невыплатами работникам зарплат на том совещании был предложен в усеченном виде: почтили вниманием лишь тех, чьи представители (в т. ч. профсоюзные организации) пригрозили протестами пошатнуть политические позиции и «рейтинги» ныне правящей команды.

Беду «невыплат» впору рассмотреть на СНБО

Президент вправе не «просить» чинов КМУ подсуетиться с решением вопиющей (не приемлемой в странах ЕС) проблемы массовых «задержек» зарплаты, а призвать на помощь правоохранителей, в обязанности которых входит пресекать подобный обман граждан. Для этого в Украине есть необходимый набор правовых норм: и статья 43 Конституции, и ст.175 Уголовного кодекса, где предшественники (защищая конституционное право на «своєчасне одержання винагороди за працю») предусмотрительно прописали меры наказания за «безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты граждан более чем за один месяц». И впору этим воспользоваться!

Ведь беды выживания семей, чьи кормильцы недополучают зарплаты, очень обострились при нынешнем правительстве (с «профаном» во главе и с «дебилом» в руководстве одного из ключевых министерств). Нарастание той беды из-за преступной необязательности многих нанимателей-«работодателей» (включая госпредприятия) отчасти учтено в сводках Укрстата:

При этом, если в казне не найдутся непредвиденные доходы, нет особых причин мечтать, что нынешние чины КМУ выполнят просьбу В. Зеленского за два месяца вернуть все долги угольщикам. Такой радости мешает (помимо недостатка компетенций многих нынешних чинов) общая «системная» проблема: сокращение в последние четверть века промышленного производства в Украине и технологическое превосходство генерации электроэнергии на АЭС резко снизили реальную потребность в сжигании угля на тепловых электростанциях. А сокращать его добычу столь же быстро «капитаны» углепрома не хотят, но и альтернативных применений не нашли: экспорт – не конкурентен, переработка на жидкое топливо или другие материалы – слишком «наукоемка» для нынешних бизнесменов. Выход видят в том, чтобы «выбивать» в КМУ дотации за счет других налогоплательщиков (ведь Нацбанк Украины не смеет эмитировать деньги сверх меры, как финансисты США).

Не случайно, один из главных организаторов того «Всеукраинского совещания» М. Волынец, хорошо зная о таком финансовом тупике отечественного углепрома, высказал в Фэйсбук скептическое замечание:



«…Коли трохи вгамувалися пристрасті навколо Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі. Так, багато сказано. Проте. Ані президент, ані ніби профільний міністр не надали шахтарям головне, заради чого власне приходили:

чіткий графік повного погашення заборгованості, кінцевий варіант Концепції реформування вугільної галузі (зараз їх мінімум чотири)»



Поэтому не зажглись ликованием и жители шахтерских городов, делясь сомнениями:

Elena Deyneko: Как то не уверенно обещают

Эдуард Романенко: Смотрел выступление президента перед шахтерами и почему то закралось сомнение, что то что он говорит, будет воплощено в жизнь. Реализацию всего он возложил на Оржеля, которого должен был снять за его заявления об увольнении почти 80 процентов шахтеров. Программы с конкретным финансированием по каждой шахте не будет. Просто шахты будут угасать сами по себе, сначала выйдет из строя оборудование, которое латают без конца, затем сдадут люди, без зарплаты и будущего долго, остальные не протянут. М,олодежь по тихоньку рассчитывается, если в ближайшее время ничего не изменится, то отток кадров только увоеличится, а без молодых и здоровых шахта умрет. Наверное наше правительство избрало такую тактику-измором выдавить людей и таким образом закрыть шахты. Нет предприятия нет проблем. А уголь и электроэнергию купят в России. Вот только хватит на все денег у государства, все на стороне покупать?

«Проблемы… должны решаться системно»

В. Зеленский на том совещании высказал одно абсолютно бесспорное мнение:

«Проблемы дальнейшего развития отрасли должны решаться системно».

И на встрече с угольщиками было обещано сделать шажок в таком направлении: президент поддержал просьбы присутствовавших воссоздать отдельное ведомство по управлению угольной промышленностью, а от себя огласил «задание» Кабмину создать некий «координационный центр по трансформации угледобывающей отрасли». В ведомство во главе с вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Украины Денисом Шмыгалем войдут представители угольных предприятий, местной власти, главы госадминистраций угледобывающих областей.

Увы, с вероятностью 90% итогом трудов заявленной новой бюрократической структуры станут лишь напрасные хлопоты и траты времени – по примеру того, как Министерстве энергетики провели с 19 ноября по 4 декабря 2019 г. «рассмотрения программ развития производственно-хозяйственной деятельности» государственных угледобывающих предприятий и планов их работы в 2020 году. После тех смотрин составили протокол с пометками, какие шахты «не перспективны» и дали поручение их руководителям в течение двух недель

«вивчити досвід роботи ПАТ «Шахта «Надія», та, у разі необхідності, відвідати разом з відповідними фахівцями зазначене підприємство з метою набуття досвіду ефективної виробничо-господарської діяльності».

Но прописанные экскурсии, как видно из последующего роста долгов, мало помогли делу: кризис перепроизводства переживает вся отрасль в целом. Ведь из-за продолжаемого сокращения в Украине промышленной деятельности (в том числе выплавки стали) сокращается и физическая потребность в сжигании угля, а производить из него жидкое топливо или иные материалы – даже не пытаются. Поэтому стране нужно угля – всё меньше. Более того, сжигать его на ТЭС для выработки электроэнергии – устарелая экономически неконкурентная технология. Но прежние программы планомерного сокращения угледобычи и трудоустройства работников закрываемых предприятий с 2014 года никто не выполнял и проблему усугубили до крайней нелепости: шахты не получают заказы на поставки угля, но продолжают работать – «про запас». Увы, запас оказался не нужен, но за выполненные работы кто-то должен платить. И оказывается, что наибольшие долги накоплены на шахтах, используемых госпредприятиями, т. е. платить их работникам должно – государство (за счет сокращения трат на иные реальные нужды)…

В. Зеленский о такой проблеме на встрече с угольщиками высказывался осторожно, чтобы не озлобить людей констатацией фактов. Поэтому была удачно выпячена роль одного из подозреваемых в астрономическом наращивании долгов по зарплатам горняков.

«Аферист» ли вызвал кризис затоваривания?

Зачитав речь, В. Зеленский стал отвечать на ряд вопросов присутствовавших. И в ходе той «разминки» очень удачно (как при заготовке) был публично указан и к радости присутствовавших заочно обвинен потенциальный «враг трудяг». Им оказался совладелец компании «Укрдонинвест» (владеющей обогатительными фабриками «Украина», «Мирноградская», «Россия») Виталий Кропачев. Тот, при смене власти в 2019 году, лишился роли «смотрящего» в отрасли и не может теперь, как прежде (когда был в фаворе) успешно продавать добываемый уголь и истребовать долги с потребителей (в т. ч. – казенных предприятий), но работу подконтрольных шахт не остановил.

Авантюрные решения продолжать угледобычу вопреки отсутствию сбыта угля – обычная практика в украинском углепроме, к чему отчасти понуждает технологическая проблема: для поддержания угольных шахт в годном состоянии их нужно обслуживать (укрепляя своды, удаляя протечки воды и метана) – непрерывно. Поэтому В. Кропачев, как и другие промышленники, даже не имея финансовой поддержки (госзакупками в резерв, например) был вынужден поддерживать угледобычу и в кризисе «затоваривания» углем виноват лишь отчасти. Но при такой работе «про запас» невыплаты зарплат работникам «Укрдонинвест» довел до запредельной просрочки в пять месяцев!

Многомесячные недоплаты зарплат – мучение для терпящих эту нужду, испытанную увы, не только семьями украинских шахтеров.

Например, харьковским авиастроителям в результате «реформ» 2015 года государство задолжало за несколько лет (вернуть долги обещали лишь к 2023 году)…

Но на той встрече с угольщиками В. Зеленский артистично акцентировал внимание лишь на долговой истории экс-«смотрящего» В. Кропачева и, услышав (предсказуемую?) жалобу на этого деятеля, шокировал встречным вопросом:

«Кропачев — он аферист?»

Присутствовавшие жалобщики, быстро поборов робость, поддержали оратора: да, подвинутый от дележа дотаций – аферист. И тогда «гарант» обнадеживающе пообещал: выплатить горнякам долги дельцов «Укрдоинвеста» понудят правоохранители, а функцию «смотрящих» в углепроме – вообще ликвидируют…

Последнее обещание было активно разрекламировано (в т. ч. пресс-службой президента), но представляется нереалистичным в данной ситуации, когда в угледобычу ведут немалое число бизнесменов и координировать их деятельность как-то нужно, но (заседая в Киеве) удаленный контроль за происходящим толком организовать бессильны. И не случайно на том «Всеукраинском совещании» кроме министра А. Оржеля и экс-«смотрящего» В. Кропачева никого более лично не критиковали. А бизнесменов, не подвинутых от власти, поминали с легким пиететом.

Представителя знаменитой компании-монополиста ДТЭК В. Зеленский не рискнул ни за что журить, а лишь «пощекотал» проблемным вопросом: готово ли руководство (и владелец) взять на себя траты по содержанию части государственных шахт? И чуда не случилось: топ-менед-жер «ДТЭК» признал нежелание в ущерб прибыльности компании интегрировать в неё технологически необходимые шахты...

Дотировать угледобычу, по мнению хозяев «ДТЭК», должно государство, а «выход» из кризиса в том, чтобы сокращать выработку и потребление в Украине более дешевой электроэнергии и угля, ввозимых конкурентами «ДТЭК». Заодно эти энергетики намерены расширять поставки государству по дотационным завышенным в разы ценам и электроэнергию от «зеленых» технологий (солнечных и ветровых электростанций). Но с кого брать деньги на все эти дотации?!

Последний вопрос – определяющий и критично важен для судеб углепрома и экономики Украины в целом, но мог сильно возмутить участников «совещания». Поэтому о таком В. Зеленский не стал даже намекать. Не будучи диктатором, он не рискнул обсуждать первопричину бед по невыплатам зарплат работникам угольных и иных предприятий – уклонение от ответственности за неумеренную расточительность многих современных (отечественных и иностранных) «капитанов» украинской экономики. Те не охотно тратятся на модернизацию шахт, портов и иных «активов», получаемых от государства, зато щедры в изъятии владельцами «прибылей» и раздачах «бонусов» узкому кругу топ-руководителей.

Так, по данным эксперта Н. Афанасьева, владельцы крупнейшего металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог», показав в 2019 году по итогам первого полугодия убытки, уже в сентябре смогли выплатить (себе) рекордные дивиденды на сумму 10,85 млрд. гривен. А конечный владелец «ДТЭК», «Метинвеста» и др. счел возможным не только выплатить давний должок (на 700 млн. долларов) продавцу части одного из приобретенных «активов», но и приобрел тогда близ Ниццы за 200 млн евро виллу «Les Cedres» – одну из самых дорогих на планете.

При таких оттоках средств из Украины трудно находить деньги на зарплаты работникам углепрома…

Рейтинговый «звонок» побудил латать «провалы»: гнать КМУшников или...

На «совещании» угольщиков президент В. Зеленский старался нравиться простым работникам этой отрасли, не задев при этом интересы богатеющих странными «схемами» дотирования, но влиятельных в стране бизнесменов. Зато «мальчиками для битья» были выставлены чиновники Кабмина. Их народ всё настойчивее требует гнать, но такой «хитовый» ход президент пока откладывает (будто держа «про запас»).

Примечательно, что хождение к горнякам президент-лидер «Слуг народа» предпринял вскоре после огласки 21 февраля на сайте «Разумков Центра» данных соцопросов, выявивших обвал доверия населения к деятельности КМУ А. Гончарука.

От таких неудачников любому заботящемуся от поддержании своей репутации политику крайне важно вовремя откреститься. И на «Всеукраинском совещании» президент В. Зеленский сделал это довольно явно: послал задание решать трудно решаемую задачу покрытия зарплатных долгов (при нынешней недоимке поступлений в бюджет это можно сравнить с отправкой на «зарплатный» фронт).

И это – благоразумно ввиду обозначившейся «развилки»: или В. Зеленский начнет посылать КМУ на «прорывы», или электорат отвернется от такого президента, сочтя, что тот – далеко не В. Голобородько. А уже в октябре запланированы выборы в местные органы власти, итоги которых повлияют не только на темп заявленных реформ, но и на досрочную смену правящих в парламенте и… Офисе Президента.

В такой ситуации В. Зеленский осознает риски неудач от конфронтации с любой влиятельной группой, будь то «горняки» или корпорация Р. Ахметова, способного не только менять умонастроения через пул СМИ, но и выигрывать судебные иски, или мобилизовать часть «горняков» на походы в Киев для «выбивания» зарплат.

Действуя на опережение, В. Зеленский мудро предложил свою помощь в купировании этой «горячей» проблемы. Но к системным решениям проблем недоплат работникам это не приведет: не в том цель. А луч надежды для граждан Украины оставляет сохранение выборности и сменяемости (голосованиями избирателей) официальных «власть имущих»: депутатов и глав органов власти (от ОТГ до — Президента Украины)…

Политический «урок» В. Зеленского

Лавируя на «всеукраинском совещании» 25 февраля, В. Зеленский невольно преподал согражданам урок, практически полезный представителям всех профессиональных и прочих сообществ: новые власти уважают лишь организованных в единую силу. Поэтому не только горнякам, но и портовикам, аграриям, медикам… для истребования желаемого (будь то возврат долгов или исправление «реформ») обязательно нужно сплачиваться и энергично выказывать недовольство. Отсутствие такой солидарности (через профсоюзы, например) обрекает терпеливых на разные экономические ущемления, не исключая «просрочки» в выплатах зарплат.

Увы, такова текущая конъюнктура социально-политической ситуации в нашей стране. Пытаясь «гасить горячие точки» проблем, президент вынужден лавировать, различая среди граждан тех, чьи вспышки возмущения опасны власти. Эта тактика «латания дыр» – не нова и срабатывает в недолгой перспективе, не суля справедливости и «кардинальности» принимаемых решений. Исхитряться так В. Зеленский (как и предсказано в сериале о В. Голобородько) – вынужден. Он не имеет (подобно мифическому Гераклу) чудодейственных способностей враз освободить украинцев от горы накопившихся бед, но регулярно демонстрирует попытки в этом направлении. И получается это у него пока весьма артистично, в духе гимна КВНщиков:



«Пусть не решить нам всех проблем,

Не решить всех проблем,

Но станет радостнее всем,

Веселей станет всем…».



Президентство В. Зеленского развивается, как увлекательный сериал, который очень хочется досмотреть до конца. Ведь «happy end» – еще возможен…