Тайны острова Ахилла: путешествие к символу Черного моря

Загадочный остров Змеиный – клочок суши, расположенный примерно в 35 км от материковой части Одесской области на широте дельты Дуная, и легенда, превратившаяся в камень тысячи лет назад.

Много событий произошло за это время. И если античная часть истории острова Змеиный большинству наших сограждан, скорее всего, незнакома, то события, связанные с его уже украинской историей, вызывали достаточно широкий резонанс.

Например, в июле 2008 года здесь с официальным визитом побывал Президент Украины В.А. Ющенко в сопровождении тогдашнего губернатора Одесской области Н.Д. Сердюка и чиновников гражданских и военных ведомств. Во время этого визита была показательно открыта обновленная пограничная застава с сауной, мини-кинозалом и кондиционированными помещениями с современным оборудованием контроля за незваными гостями.

Спустя годы это раскрученное тогда в СМИ событие воспринимается как утешительный приз, отвлекающий внимание от провального для Украины процесса по защите своих шельфов, в результате которого три четверти украинского шельфа, включая разведанные в советское время месторождения нефти и газа, отошли румынской стороне.

Но все же вернемся к более приятным событиям в истории острова…

Летописные источники донесли до наших дней описание этого священного места, в античные времена именуемого из-за цвета своих утесов островом Левке, что в переводе с греческого означает «белый». Затерянный в Черном море и доступный только отважным мореплавателям, остров менял свое имя вместе с течением времени и сменой эпох.

Его знали как остров Ахилла, остров Филоксия, остров Блаженных, Илан-Ада, Серпилор, Фидониси, и с первой половины ХІХ века и до сих пор он известен как остров Змеиный – стремительное течение Дуная периодически выносило тогда на эти берега одноименных представителей фауны.

Несомненно, самые красивые представители местной фауны – это птицы, избравшие Змеиный местом отдыха во время миграций. Орнитологами описано около 400 видов пернатых, которые периодически отдыхают на этих камнях.

Одна из греческих легенд гласит, что остров был поднят из морских пучин, чтобы увековечить память о легендарном герое античного эпоса Ахилле, который погиб от стрелы Париса. И именно эта легенда стала поводом для строительства здесь в VI веке до нашей эры храма Ахилла. Торговцы и мореплаватели из всех уголков мира ступали на каменистую твердь острова в надежде получить его благосклонность. Много веков сменилось с той поры, но легенды Змеиного, вслед за греками, скифами, римлянами и славянами, манят сюда энтузиастов и романтиков, краеведов, дайверов и археологов.

Вполне возможно, что долю адреналина в сердца искателей приключений добавляет и живущая в веках легенда о щите Ахилла, скрытом в глубине карстовых пещер острова. Но Змеиный не спешит раскрывать свои секреты – наверное, затаился в ожидании чистого сердцем и помыслами археолога.

В свою очередь, благодаря большому скоплению фрагментов затонувших судов, акватория острова стала популярной среди профессионалов и любителей дайвинга. Такое скопление артефактов различных эпох в окрестных водах говорит о капризном нраве Черного моря – недаром древние греки именовали его Понтом Авксинским, то есть морем негостеприимным.

А гостеприимным, или Эвксинским, оно стало значительно позже.

На Змеином всегда возникает ощущение, что остров подобен живому организму – своеобразному Солярису, который проникает в ваш внутренний мир и навсегда связывает с собой невидимыми нитями. Практически все, кому довелось здесь побывать, испытывают непреодолимое желание вернуться на остров еще раз. Не стал исключением и я – вместе с единомышленниками побывав на этом острове.

И с тех пор воспоминания о Змеином не оставляют меня.

Но обо всем по порядку...

Как бы ощущая наше стремление, Змеиный встречал нас тихой погодой и теплым черноморским бризом. Прибыла наша группа на единственном, но практически регулярно курсирующем (в зависимости от погоды) грузопассажирском судне "Касатка".

Более чем четырехчасовый переход – и мы, полные надежд получить очередную порцию эмоций и преодолев круглый резиновый амортизатор причала, ступили на белые камни острова.

Каждый приход судна к острову тут с юмором именуют Днем островитянина. С начала 2000-х остров стал превращаться в гражданский поселок из закрытой военной базы, где размещались в советское время радиолокационная рота ПВО и радиотехнический взвод береговой системы наблюдения ВМФ СССР.

Быстро расположившись в незатейливых зданиях поселка Белое, названного так в память об античном названии острова (Левке), мы вышли на обзорную прогулку.

Белое – это небольшое количество домиков, уютно расположившихся на скалистых плато острова. Есть тут и улица Казацкая с соответствующими табличками на добротно построенных домах, в одном из которых расположены сельсовет, отделение банка и пункт охраны правопорядка, а в другом – научная лаборатория биологов. Тут же находятся теплицы, где на привозимом из материка черноземе выращивают овощи. Здесь же баня и недостроенное здание гостиницы, напоминающее о «стремительно» развивающейся государственной программе развития туризма. Чуть выше маяка, в здании местного почтового отделения, расположен единственный на острове магазин. Телефонная связь на Змеином оставляет желать лучшего – мой телефон то определял румынского оператора мобильной связи, то с перебоями улавливал сигнал украинского.

Сейчас на острове постоянно живут работники коммунального предприятия «Островное», работники маяка, двое дежурных в постоянно действующей лаборатории и пограничники. Раньше тут часто бывали рыбаки.

Люди работают посменно – обычно не дольше одного месяца, потому что из-за длительного пребывания на острове у некоторых могут начаться психологические проблемы. Такие факты были отмечены среди личного состава, проходившего службу на Змеином в советское время. Жить на затерявшемся в море небольшом острове непросто – каждый день нужно общаться с одними и теми же людьми, что стало причиной частой ротации военнослужащих действующей погранзаставы. Но среди тружеников острова царит спокойная рабочая атмосфера – ссориться тут некогда и дел хватает всем.

Гораздо больше беспокоят проблемы с водой – ее приходится завозить с материка и расходовать очень экономно. Интересно, что своя вода в принципе есть, но на глубине 60 метров, к тому же очень минерализованная. Если очищать эту воду на месте, то ее стоимость будет сравнима со стоимостью дорогого вина. К слову, древние греки, некогда посещая храм Ахилла, собирали дождевую воду в каменный колодец, который служит теперь одной из здешних достопримечательностей.

Электроэнергии тоже нет. Есть только стояк от ветрового генератора, который островитяне ласково называют «Мечтой импотента». Сам генератор и лопасти так и не подвезли.

Среди живописных гротов и скал расположены, наверное, самые чистые в Украине пляжи, которые носят романтические названия – Лунный, Дамский, Золотой и Бандитский.

Незабываемым продолжением программы пребывания на острове после традиционного купания стала гастрономическая программа, включающая приготовление выловленной со дна моря черноморской рапаны – менее чем за час ныряния мы собрали ее приличное количество. Тут, на острове, ее вкус кажется особенно неповторимым.

При этом в прибрежной зоне острова, при нырянии за рапаной обращают на себя внимание глиняные осколки на каменистом дне, как выяснилось – это фрагменты черепицы, покрывающей некогда крышу легендарного храма Ахиллеса.

Вспоминая прочитанный материал о возможном расположении храма Ахилла на самой высокой отметке острова, мы пришли к подножию маяка. Этот строение заслуживает особого внимания – оно уникально.

Как гласит история, построено это необыкновенное архитектурное сооружение восьмиугольной формы со стеклянным фонарем вверху в 1843 г. из камней того самого храма Ахиллеса – по проекту английского архитектора Акройда Чарльза. Тогда же на маяке впервые загорелся огонь… История не сохранила точных данных о судьбе талантливого британца, но его детище продолжает радовать туристов и дарить огонек надежды в Черном море с 1843 года.

С тех пор самой высокой точкой на острове стала двенадцатиметровая башня маяка, совмещенная с жилым домом. Основание башни вознесено на 40 метров над уровнем моря. Изначально обслуживающий персонал маяка комплектовался из пяти-восьми человек, а работы по строительству велись достаточно долго – с 1843 по 1856 годы, что было связано с Крымской (Восточной) войной.

Сегодня здесь работают несколько человек, а энергетический вопрос питания маяка решен в пользу установленной солнечной электростанции.

Сложно описать всю гамму ощущений, когда поднимаешься по спиральной лестнице с более чем полуторавековой историей. Приятная прохлада еще более древних камней маяка, которые хранят память двух тысяч лет, переносит вас во времени.

И уже поднявшись на самую его вершину, всматриваясь в бескрайние просторы Черного моря, закрываешь глаза…

И кажется, слышишь скрип палубных досок, крики чаек, порывы ветра, хлопающие звуки складок парусины и голоса греческих аргонавтов, швартующихся у белых скал острова.

Многие ответы на исторические вопросы мы получаем благодаря профессиональной работе археологов. А в случае со Змеиным – дайверов-археологов. Вот уже более десяти лет на острове трудится группа дайверов «Новарекс». Немало для пропаганды острова как центра подводного туризма сделали эти энтузиасты поисков старинных артефактов.

В 2011 году фортуна отблагодарила их за потраченные усилия, открыв на 35-метровой глубине Черного моря место, где покоился не тронутый временем древнегреческий амфоровоз, возраст которого более 2500 лет со дня постройки. Эта находка без преувеличения может быть признана самым крупным археологическим открытием последних лет. Приблизительная длина судна 27 м. Судя по характеру найденного груза, это торговое судно, наполненное бесчисленным множеством глиняной посуды (скифосы, чаши и кубки для питья, а также бесценная чернолаковая керамика). Вполне возможно, что в таком плотном скоплении груза могут находиться и изделия из драгоценных металлов. Дайверы назвали затонувшее судно «Патрокл» – в честь верного помощника Ахиллеса, принявшего смерть, надев во время Троянской войны доспехи товарища.

Отважные новарексовцы хранят координаты находки в строжайшем секрете, даже не раскрывая их столичным инстанциям, что позволяет сохранять объект в первозданном виде. Уже почти десять лет в научных кругах ведутся непрекращающиеся споры о судьбе амфоровоза. Некоторые особо активные фантасты озвучивают идею накрыть судно неким саркофагом, чтобы дать возможность будущим туристам ознакомиться с несметными богатствами потерпевших здесь крушение греческих торговцев.

К сожалению, других идей сохранения археологического сокровища до сих пор нет. Остается только надежда, что дайверы «Новарекса», подобно морским сиренам, сохранят нетронутыми морские глубины острова Ахилла.

Вот такой он – загадочный и многоликий, настоящий украинский остров на просторах Черного моря. Мы покидали его с желанием обязательно вернуться и, вглядываясь в величественные очертания, ловили себя на мысли, что этот легендарный клочок Украины, как уменьшенная копия нашей страны, имеет все, о чем можно только мечтать: богатую историю и трудолюбивых жителей, море и пресную воду, землю и растительность, золото и нефть. Но остров стал заложником бестолковой и кощунственной политики руководства страны, которое так бездарно растранжирило активы Украины – шельф и водную территорию – и явно недостойно владеть щитом легендарного Ахиллеса… А потому суждено этому щиту покоиться в недрах острова в ожидании, пока не появится в стране руководитель, обладающий государственным мышлением.