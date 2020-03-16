ВОЗ не рекомендует пить ибупрофен при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала больным с симптомами Covid-19 избегать приема ибупрофена.

Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в Женеве, сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

По его словам, пока нет доказательств, связывающих прием ибупрофена с увеличением летальных случаев, однако эксперты агентства здравоохранения ООН «изучают это, чтобы дать дальнейшие указания».

Между тем, мы рекомендуем принимать парацетамол и не использовать ибупрофен для самолечения. Это важно,

- сказал он, добавив, что если ибупрофен был назначен врачами, то, конечно, это их дело.

Как отмечается, это заявление обнародовано после того, как глава Минздрава Франции Оливье Веран в Twitter написал, что средства на основе ибупрофена, которыми многие сбивают высокую температуру, лучше не использовать.

По его словам, ибупрофен, как и кортизон, являются противовоспалительными средствами. Поэтому если у больного жар, лучше принимать парацетамол.

Однако и его нужно принимать в соответствии с рекомендованной дозой.

Кроме того, такое ​​же мнение высказали и в Федеральном управлении здравоохранения Швейцарии.

Также в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование, в котором высказана гипотеза, что фермент, усиленный противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может способствовать и усиливать инфекции Covid-19.

Напомним, что по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксированы 198 179 случаев заражения коронавирусом, из них 81 961 человек выздоровел, 7954 умерли.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.