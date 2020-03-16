ВОЗ не рекомендует пить ибупрофен при коронавирусе

Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в Женеве, сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.
По его словам, пока нет доказательств, связывающих прием ибупрофена с увеличением летальных случаев, однако эксперты агентства здравоохранения ООН «изучают это, чтобы дать дальнейшие указания».
Как отмечается, это заявление обнародовано после того, как глава Минздрава Франции Оливье Веран в Twitter написал, что средства на основе ибупрофена, которыми многие сбивают высокую температуру, лучше не использовать.
По его словам, ибупрофен, как и кортизон, являются противовоспалительными средствами. Поэтому если у больного жар, лучше принимать парацетамол.
Однако и его нужно принимать в соответствии с рекомендованной дозой.
Кроме того, такое же мнение высказали и в Федеральном управлении здравоохранения Швейцарии.
Напомним, что по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксированы 198 179 случаев заражения коронавирусом, из них 81 961 человек выздоровел, 7954 умерли.
В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.