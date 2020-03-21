Онлайн-сервисы для учителей на период карантина

Министерство цифровой трансформации разработало курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", где можно узнать о средствах коммуникации для учителей и учеников на период дистанционного обучения. Презентовал курс у себя в Telegram глава ведомства Михаил Федоров.

Краткое содержание курса:

-Алгоритмы и коммуникация учителей и учеников в период дистанционного обучения.

-Набор и специфика использования сервисов для учителей;

-Узнаем больше о Class Dojo;

-Google Classroom для организации дистанционного обучения;

-Обзор онлайн-инструмента Microsoft Teams;

-Знакомимся с сервисами CISCO WEBEX. Изучаем возможности Classtime.

Как говорит Федоров, это "не просто обзор цифровых решений, а полноценная организация дистанционного обучения".