Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси за 2019 год заработал 131 млн евро, что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает France Football.

При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от прав и заработанные за прошлый сезон бонусы. Следом за аргентинцем в рейтинге идет форвард сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиано Роналду (118 млн евро). На третьей позиции - бразильский нападающий "Барселоны" Неймар (95 млн евро).

Отметим, что сейчас весь мировой спорт поставлен на паузу. Многие футболисты и клубы отказываются от зарплат в пользу помощи медикам в борьбе с пандемией коронавируса. В футбол играют лишь в Беларуси, где стартовал новый розыгрыш национального чемпионата. В УЕФА официально объявили о переносе финалов еврокубков и надеются доиграть сезон.