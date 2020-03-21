Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки

Любомира Мандзий назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что решение о назначении Мандзий было принято на сегодняшнем заседании правительства, 25 марта.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных задач и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопросы окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила и.о. главы МОН.