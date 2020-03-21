Первый заболевший COVID-19 житель Одесской области прилетел из США и не самоизолировался

«Думской» стали известны некоторые подробности относительно первого подтвержденного случая COVID-19 в Одесской области. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, новый коронавирус нашли у 24-летнего гражданина, который, по его словам, 13 марта прилетел из США, где находился с 29 февраля.

равда, медикам он назвал несуществующий адрес проживания, и сейчас мужчину, которого отправили домой на самоизоляцию, не могут найти. Его розыском и уточнением информации о личности, месте проживания и контактах занимается полиция.

ОБНОВЛЕНО В 12:59. Власти опровергли информацию об исчезновении гражданина: его местонахождение известно, хотя адрес он, действительно, назвал неверный. Кроме того, после прибытия в Украину больной не самоизолировался и контактировал с большим количеством людей.

ОБНОВЛЕНО В 14:41. По нашим данным, после возвращения из Майями у гражданина поднялась температура. Он приехал в инфекционку, где провел сутки. Тогда у него и взяли анализы. На следующий день после госпитализации он написал заявление с просьбой отпустить домой: обязуюсь, мол, самоизолироваться. Больного выписали. Впоследствии оказалось, что он указал недостоверный адрес. Кроме того, мужчина не соблюдал режим самоизоляции.

ОБНОВЛЕНО В 15:12. Информацию о том, что заболевший еще 14 марта покинул инфекционку, подтвердил губернатор Максим Куцый:

«После прибытия и при выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. Там у него были взяты все анализы — на грипп, другие ОРВИ и СOVID-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Далее, в соответствии с протоколом, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили COVID-19.

По данным инфекционной больницы города Одессы, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он настаивает на категорическом желании покинуть больницу и пишет, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно».

ОБНОВЛЕНО В 15:42. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заболевший находится в Фонтанке, с ним контактируют по телефону медики и сотрудники муниципалитета. Сейчас проверяются его родственники и все, с кем он имел дело.