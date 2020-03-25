Будет ли жизнь после коронавируса? ВИДЕО

Когда все это закончится - задаются вопросом люди. Ответ на этот вопрос надо искать не в медицинских справочниках, а как ни странно в финансовых обзорах. Так программа правительства США по поддержке малого и крупного бизнеса рассчитана 90-120 дней. Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan прямо сообщает, что в июле 2020 года для экономик США и Европы наступит глобальная рецессия, связанная со снижением потребительского спроса на фоне распространения коронавируса Covid-19.

Коронавирус появился вовремя, в тот момент, когда возникла насущная потребность коррекции мировых рынков. Экономика столкнулась с кризисом перепроизводства, то есть объем мирового производства значительно превысил возможность населения — это купить.

Механизм роста экономики до сего момента существовал на основе принципа углубления международного разделения труда, а карантинные меры бьют именно по международной интеграции. Система стимулирования спроса, сформировавшаяся еще в 80-е годы прошлого века, больше работать не будет.

Начнут работать механизмы, снижающие спрос населения, будет разрушаться мировая логистическая система. Естественным результатом экономического спада должно стать приведение мировой экономики в равновесное состояние, когда именно спрос будет стимулировать производство. Начнется региональное выстраивание экономических систем взамен системы международного разделения труда.

Экономическая ситуация в Украине будет осложнена еще и тем, что голодные годы у на наступили лет шесть назад и мы давно сидим на игле МВФ. У нас нет ресурса самим справиться экономическим коллапсом вызванным карантинными мероприятиями.

Деиндустриализация в нашей стране уже произведена, а новый экономический уклад не создан, более того, его некому создавать. Те, кто бы мог это сделать, в нашей стране к власти не допускаются. Украина до сих пор прозябает в формате колониальной экономики, ориентированной исключительно на сырьевой экспорт и торговлю людьми через «святой безвиз». Такая структура экономики предполагает встраивание в нижние ступени западных производственных цепочек, а когда они станут рушится мы столкнемся с проблемой трудоустройства вчерашних госторбайтеров. И из источника заработка правительства они превратятся в его проблему, а ведь уже сегодня уровень жизни работающих в глубинке Укаины приравнивается к полной нищете. Непомерные аппетиты всевластных монополий, долги, налоги и ограничения на экономический рост, наложенные при Яреско, все эти факторы, не оставляют нам не единого шанса на экономический подъем. Нас может спасти только чудо!

А в это время в США Администрация Дональда Трампа совместно с Федеральной резервной системой США подготовили пакет поддержки экономики, которая, в общей сложности составляет 4 триллиона долларов в виде налоговых льгот, кредитов бизнесу, финансирования медицинских учреждений и прямых выплат американским семьям на покрытие их повседневных расходов, сообщил в эфире Fox Business глава Минфина США Стивен Мнучин.

«Президент решительно настроен защитить американских рабочих. Первой частью (плана помощи) станут кредиты на поддержание устойчивости для малого бизнеса.», - сообщил Мнучин. Так что в США после коронавируса жизнь будет, хоть и сильно измениться.