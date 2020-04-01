Мир протестует против карантина и готовится его отменять. Украина хочет продлить

Как говорится, есть две новости – хорошая и плохая. Причем для разных категорий населения эти новости меняются местами. Те, кто выступает против карантина, огорчатся, услышав, что его планируют продолжить. Но, наверное, обрадуются, узнав, что правительство предложит определенные смягчения. У тех же, кто склоняется к усилению общей обсервации, все будет наоборот. Но и первых, и вторых можно утешить тем, что такие мероприятия – не навсегда и даже не на длительный период времени. Все проходит – доказано еще царем Соломоном.

Что придумали в правительстве

Собственно, заседание Кабинета министров, который будет принимать решение относительно карантина, еще не произошло. Оно запланировано на среду, но во вторник глава Министерства здравоохранения уже озвучил те предложения, с которыми он выйдет к коллегам. "На ближайшее заседание правительства Минздрав выносит постановление о продлении карантина. Собираемся продолжать до 12 мая", – заявил Максим Степанов.

В то же время он добавил, что его ведомство выступает за смягчение карантинных мероприятий в Украине. Министр уточнил, что может быть снято табу на прогулки в парках, но эти прогулки будут ограничены по количеству людей в одной компании. Также будут четко прописаны правила применения средств индивидуальной защиты во время прогулок.

Кроме этого, Минздрав предложит открыть для посещения, например, музеи и библиотеки. Тяжело сказать, побегут ли выпущенные на волю украинцы первым делом к библиотекам, но паркам однозначно обрадуется многие. Потому что весна обязывает, и это во-первых. А, во-вторых, как утверждают психологи, сидение в четырех стенах лишь усиливает расстройство и фобии. Теперь все душевные болячки можно будет проветрить на свежем воздухе – конечно, при условии, что позицию Степанова поддерживают в правительстве.

Пока что известно о том, что своего шефа поддержал "начальник по ковиду", то есть главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко. Он озвучил те же тезисы, что и его руководитель. "Мы хотим продлить карантин, потому что у нас нет тенденции к снижению количества случаев на коронавирусную болезнь", – заявил Ляшко. Но, добавил он, 12 мая – "это не конечная дата, мы будем рассматривать и оценивать как динамику болезни, так и соблюдение карантинных мероприятий".

"Но мы понимаем вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому, возможно, будем рассматривать определенные послабления ограничений для того, чтобы люди могли заниматься больше физической активностью. Возможно, разрешим прогулки в парках, спортивные площадки. Сейчас уже стало теплее, главное, чтобы люди придерживались наших советов", – сказал Ляшко.

Л – логика

Тем временем заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко указывает на то, что правительство в своей позиции как минимум непоследовательно.

"Пик эпидемии впереди – в начале мая, говорит Кабинет министров 20 апреля. На майские все повалят на шашлыки и там заразятся, говорят они постоянно. Ок, говорит Министерство здравоохранения, после 24 апреля мы открываем парки. Здесь вопрос не в том, открывать или нет парки. Их закрытие было непонятным с самого начала. Вопрос в логике власти", – отмечает Петренко.

"Если чиновники считают, что есть смысл в том, чтобы закрывать парки в эпидемию (здесь еще вопрос - есть ли эпидемия, когда больных 0,015% населения) – хорошо, значит какая-то скрытая от здравого смысла логика в этом есть. Но для чего их открывать накануне пика эпидемии? Ну хорошо, возможно, логика и здесь есть. Но она точно не в противоэпидемических мероприятиях. Вероятно, властям доступны какие-то скрытые данные социсследований, где "народ устал" от карантина", – говорит эксперт.

Петренко добавляет: "Мне кажется, что все эти уступки с парками – это большая игра, где сначала перекрутили гайки. А потом – вместо извиниться и сказать "в плане парков мы были не правы" – власть подает их открытие как "победу", как перспективу того, что уже скоро все вернется на свои места. Вроде того - хочешь сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом верни, как было. Только "как было" – уже точно не будет".

На еще одну вопиющую алогичность указывает политолог Кирилл Сазонов. Власть сейчас "обиделась" на тех верующих (а таких якобы было аж 130 тысяч), которые вопреки "карантинным" советам пошли на Пасху в церковь. При этом город Почаев закрыли на карантин только 21 апреля с 10:00. Лучше бы, конечно, "к", чем "после". Но до того, как массовое паломничество разнесло заразу по Тернопольщине, правоохранительная система лишь молча наблюдала за таким наглым нарушением правил обсервации.

"Полиция ведет расследование, но церковники держатся с такой презрительной заносчивостью, что я не очень верю в реальные посадки", – отмечает Сазонов. Хотя ответственность за скачок заболеваемости Covid-19 после пасхальных праздников он возлагает прежде всего на священнослужителей.

"Можно силой притащить коня на водопой, но нельзя заставить его пить – это народная мудрость. Есть и другая – о дураке, которого можно заставить молиться Богу, но с неизбежными травмами головы. Про лошадку я вспомнил, потому что человеку можно все объяснить на пальцах, но нельзя заставить думать. Ну а практическое воплощение второй мудрости мы все могли увидеть в лаврах РПЦ в Украине", – говорит Сазонов.

"Но, - продолжает он, - я вам скажу, Почаевская лавра – это еще цветочки на фоне Святогорской в Донецкой области. Ни масок, ни дистанции – там просто рассадник. Где ждем теперь вспышку – в Славянске и Краматорске? Из Харькова в Святогорск тоже очень любили приезжать, Лавра практически на границе двух областей. Миллионный город на въезд и выезд закрыть, представляете весь масштаб мероприятия и риски? А все вполне реально через пару недель. И запланированное премьером ослабление карантина по вполне логичным причинам будет перенесено".

В чем прав Сазонов, так это в том, что последнее слово остается за премьером Денисом Шмыгалем. По его словам, Украина будет проходить два пика заболеваемости на коронавирус: один из них придется на конец апреля, другой будет иметь место между 3 и 8 мая. И хотя основной наплыв больных впереди, глава правительства допускает, что будут смягчены "некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе".

О каких сферах говорится – Шмыгаль не уточняет, но логики в таких шагах действительно немного, здесь можно согласиться с Богданом Петренко. Действительно ли в Кабмине пришли к выводу, что перегнули палку с карантином? Или там выучили "тайную" социологию? Или посмотрели на протесты, которые продолжаются в других странах, и решили не переносить этот опыт на Украину?

Эпидемия протеста

А тем временем в мире постепенно начинают отменять карантинные ограничения и смягчать условия изоляции. Правительство Италии, где еще недавно не хватало коек в больницах для новых инфицированных, с 14 апреля открыло магазины канцтоваров и детской одежды, а также прачечные. В Испании запустились заводы, и 3 миллиона человек вернулись на свои рабочие места. О частичном снятии ограничений на передвижение объявила Дания, здесь также заработали детские сады и школы.

В Австрии людям снова можно гулять в скверах и парках, но ношение маски на улице остается обязательным.

Однако не все население этих стран оценило такие послабления, часть общества критикует решение властей, считая, что снимать ограничения еще слишком рано. Президент Франции, кстати, придерживается такого же мнения. Эммануэль Макрон продлил карантин до 11 мая, подчеркнув, что страна эпидемию пока не укротила. Как сообщили украинские СМИ, известное тамошнее движение "Желтые жилеты" уже выразило свое отношение к этому решению Макрона. "ЖЖ" якобы устроили акции неповиновения в центре Парижа, хотя эту информацию опровергает депутат предыдущих созывов Андрей Шкиль, который сейчас живет во французской столице.

Но вот и достоверные данные: в Израиле ортодоксальные верующие подрались с полицией из-за закрытия синагог, сообщает The Jerusalem Post.

Тем временем в Бразилии протесты возглавил… президент страны Жаир Болсонару, передает "Би-Би-Си". Дело в том, что в этой стране карантин был установлен губернаторами нескольких штатов, но глава государства такое решение не поддерживает – он считает, что ограничительные меры вредны для экономики.

И наиболее массовые протесты охватили Соединенные Штаты, которые, кстати, являются рекордсменами по количеству заболевших и умерших от Covid-19. Акции неповиновения в США получили неожиданное продолжение: сеть Facebook решила удалять посты о тех из них, которые происходят в штатах Калифорния, Нью-Джерси и Небраска, сообщает CNN.

Агентство напоминает: протесты вспыхнули в США в течение последнего времени – после усиления карантинных мер и после того, как все больше американцев начали терять работу. И даже в России, где протесты невозможны по умолчанию, местные сподобились на микробунт.

Во Владикавказе на улицы вышли 1,5 тысячи человек – протестовать против карантина. Они даже немного потолкались с ОМОНом, а вот в Ростове-на-Дону обошлись без столкновений: жители этого города устроили онлайн-забастовку под зданием правительства и краевой администрации региона. Они сделали это с помощью приложения "Яндекс.Карты", которое позволяет оставлять комментарии у важных инфраструктурных объектов, физически не приближаясь к этой точке.

В Украине же ярко выраженных антикарантинних "восстаний" пока не было, если не считать эпизод на границе с Польшей – на пункте пропуска "Ягодин". Там наши соотечественники протестовали против принудительной обсервации и требовали разрешить им проходить самоизоляцию дома.

Интересно, что еще до недавнего времени большинство украинцев были не только не против карантина, но и иногда требовали еще большего хардкора. Но сейчас картина начала меняться. Количество украинцев, которые считают меры ограничения в связи с коронавирусом слишком жесткими, за последние две недели выросла в два раза – с 7 до 15%, передает социологическая группа "Рейтинг".

Соответственно, уменьшилось число тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%). При этом, однако, подавляющее большинство (61% опрошенных) называет введенные властями меры оптимальными. Кроме того, почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть – придерживаются противоположного мнения.

Вместе с тем за последние две недели значительно уменьшилось число тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

И, наконец, о главном. 55% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии продления карантина, хватит менее чем на месяц. 17% отметили, что протянут до 2 месяцев, 8% – до 3 месяцев, 9% – до полугода и больше.

Таким образом, очевидной является корреляция между пустыми кошельками и ростом воинственных настроений. Но выльются ли они во что-то большее, чем фейсбучное недовольство, – неизвестно. Эксперты говорят, что угроза заражения удержит украинцев от "карантинных майданов". Но все-таки премьеру Шмыгалю, да и всему правительству также, лучше этого не проверять.