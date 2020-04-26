airBaltic: Мы снова готовы выполнять полеты с 13 мая!

Согласно последним решениям правительства Латвии относительно чрезвычайного положения, Латвийская авиакомпания airBaltic планирует возобновить регулярные рейсы с 13 мая 2020 года*.

Как отмечают в компании, в первые недели работы будут возобновлены ежедневные рейсы из Риги в 14 европейских городов - важных деловых и политических центров. По состоянию на июнь постепенно будут добавляться новые направления, в том числе популярные места для летнего отдыха, и вновь открываться прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса. К концу лета сеть полетов охватит 49 направлений, и еще два собираются присоединиться зимой.

Все рейсы airBaltic будут выполняться на новом самолете Airbus A220-300. Мы также введем несколько новых гигиенических процедур на борту, чтобы сделать воздушное путешествие снова безопасным и приятным

,- отмечают в компании.

Добавим, что уже в июне airBaltic планирует возобновить сообщение с Киевом, а с августа - с Одессой.

С 13 мая

Рига - Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон, Мюнхен, Осло, Таллин, Вильнюс, Москва

C июня

Рига - Киев, Берлин, Паланга, Вена, Барселона, Дублин, Дюссельдорф, Рейкьявик, Милан, Афины, Ницца, Мадрид, Малага, Лиссабон, Сплит

Таллинн - Амстердам, Париж, Лондон, Осло, Берлин

Вильнюс - Амстердам, Париж, Берлин, Мюнхен

C июля

Рига - Лиепая, Минск, Турку, Варшава, Прага, Будапешт, Дубровник, Риека, Катания, Тель-Авив, Рим, Цюрих, Биллунд, Санкт-Петербург// Таллинн - Вильнюс

C августа

Рига - Калининград, Гетеборг, Штутгарт, Тбилиси, Ларнака, Одесса

Таллинн - Брюссель, Вена, Копенгаген, Стокгольм, Малага

C октября

Рига - Тампере, Абу-Даби

* Возможны изменения в зависимости от решения правительства Латвийской Республики и властей соответствующих стран назначения

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