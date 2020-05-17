Болото абсурда ВИДЕО

Михеил Саакашвили у Савика Шустера на 38 минуте назвал сегодняшнюю Украину «болотом абсурда» - точнее не скажешь и виноваты в этом не только «псевдопатриоты, воры в вышиванках» они лишь видимая часть идеологической раскраски политически заболоченного ланшафта, в котором нет ничего по-настоящему нового, только гниение и имитация жизни.

В Украине в рамках идеологического противостояния соревнуются два идеологических проекта «старый-новый» и «новый старый» закольцовывая друг друга в беге по кругу в гнетущей безысходности пути в никуда.

Западники и славянофилы никуда не делись их называют по-новому «патриоты-вышиватники» и «ватники». Суть «патриотов» — Солнце восходит на Западе и «геть від Москви». Подобно ошпаренным тараканам они бегут «от», а не «к». Бег на Запад направлением не считается, так как Запад большой, проектов там много, но «патриотами» не один из них не выбран в качестве модели развития страны. Хотя культурный код имеется: «Садок вишневий коло хати», этакий хуторской райок ХІХ в., припеченный галицийской завзятостью. Можно ли его считать проектом, который позволит строить государственность в ХХІ веке? Лично я в этом сомневаюсь.

Речь идет о мифе о «золотом веке», явлении в мире чрезвычайно распространенном, как правило, не находящем исторических подтверждений, но глубоко сидящем в культурном коде народа, как своеобразный костыль, позволяющий обрести опору во время невзгод.

Теперь о моих любимых «ватниках». Делятся они на две группы сторонников «старого-старого» проекта, украинских земель в составе Российской империи и сторонников «старого-нового» — проекта Украинской ССР в составе большого Союза.

Старый-старый», имперский проект — это тоже миф о «золотом веке», только другой, как ни странно тоже евроинтеграционный, гимном к которому стала попсовая песня, про «хруст французской булки». В отличие от украинско-патриотического — хуторского, это проект дворянский. Беспощадную оценку жизнеспособности этому проекту дал, февраль, а затем и октябрь 1917 года. Он безуспешно пропагандируется правящим режимом в России, украинскими элитами не поддерживается.

И наконец «старый-новый» - приверженцев СССР. Проект этот интернациональный. Он самый интересный, хотя бы потому, что Советский Союз был инновационным государством, возможно, опережавшим свое время, но мы этого никогда не узнаем, потому что анализировать, что получалось, а получилось многое, нам запрещают, прикрывая запрет ширмой декоммунизации.

Современная Украина — это творение Советского союза от границ до инфраструктуры, которую все еще не проели до конца, но и восстанавливать СССР — пустая затея, потому что все течет все меняется, нет того времени и тех людей. Зато есть мы в разграбленном государстве, превращенном кем-то в санитарный кордон между Россией и Европой, который нельзя даже взять в Европу, просто потому, что Украина кордон, да еще и санитарный.

Что делать? Вечный русский вопрос, возникающий в эпоху перемен. Ответ: коронавирус придет — порядок наведет! Глобальный кризис, вызванный историей с пандемией, не позволит никому жить по-старому. Экономисты сегодня хором твердят о «разрыве экономических цепочек» - что многие не возобновятся, после кризиса будет что-то другое. То же коснется и геополитических раскладов с их гражданскими практиками. Все летит в тартарары и в этом, как ни странно, наше спасение. У нас появляется исторический шанс, если мы предъявим себе и миру новый жизнеспособный проект, отличный от всех предыдущих. Каким он будет я не знаю, но он должен быть не о прошлом, тем более — придуманном.