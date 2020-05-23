АНОНС Слова № 20 1399 ВИДЕО

Украина сегодня: мост обрушился, медреформа провалилась. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что второй этап медицинской реформы в стране провалился. Об этом он заявил 20 мая на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления. COVID-19 показал, что реформы не получилось. «Мы оказались просто голые в медицинском плане перед таким вызовом», — рассказал Зеленский. Президент заявил, что необходимо пересматривать реформу. Кроме того, он добавил, что 4,5 тыс. гривен зарплаты водителю скорой помощи явно недостаточно.

Секция автомобильного моста в селе Алексеевка Никопольского района обрушилась во время проезда по нему фуры. Новость об обрушении моста президент Украины Владимир Зеленский узнал во время пресс-конференции. Он заявил, что мост починят. До того, как обрушился мост, Зеленский заявил, что ищет возможность привлечь 3 млрд долларов для ремонта всех мостов в стране.

Игорь Назаренко: Пришло время сажать Петрушку?

В Украине разразился очередной «кассетный скандал»! Есть ли отличия от предыдущего с «пленками Мельниченко»?

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Конечно же есть. Выражаясь медицинской, модной нынче, терминологией тот был внутреннего, а этот наружного применения. Тот писался оборотнем в погонах, нарушившим присягу офицером безопасности, шпионившим за президентом, а быть может и группой лиц по предварительному сговору. Сейчас же мы имеем запись, сделанную самим участником разговоров для дальнейшего торга, с целью спасения своей шкурки, возможно не только политической. В записях ничего нового не содержится. Полное ощущение, что мы пересматриваем старое кино с до боли знакомым сюжетом. Разве еще кого-то в стране может удивить непристойная зависимость постмайданной власти (включая нынешнюю) от посольства США, и особый интерес Байдена к Украине («дело Бурисмы»), и то, что президент Порошенко согласовывал с Байденом кадровые назначения?

Новым была абсолютность контроля — Пётр Порошенко согласовывал с «Вашингтонским обкомом» буквально каждый свой шаг. Ну и конечно холопский стиль общения, Пётр Алексеевич ронял слюну, пресмыкался и лебезил перед большим белым господином, очень уж хотел распилить миллиард американских налогоплательщиков, обещанный за незаконное снятие генпрокурора Шокина.

Порадовал Джозеф Байден, сложно было представить, его такое глубокое знание украинской политической специфики. В конечном счете ему кроме Украины было еще чем заняться на посту вице-президента США.

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Подробнее о причинах появления «пленок Деркача» и о том грозит ли что-то Петрушке читайте в колонке редактора.

Елена Антонова Как это было в Одессе, очаг разврата

Безусловно, проституция – отнюдь не привлекательное социальное проявление общества. Но, кажется, самое устойчивое. Недаром эта профессия называется «древнейшей». Во многих государствах предпочитали брать под контроль то, с чем не получалось справиться. По этому пути в свое время пошла и Российская империя, а за нею и советская власть, которая не стала ограничиваться только полицейскими мерами.

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«Борьба с женской безработицей, особенно женщин-одиночек, становится ударной задачей профсоюзов, и в этой области достигнуто многое. Райорганизации женотдела стремятся своим влиянием охватить труженицу-одиночку, поддерживая в ней сознательность и моральную устойчивость. Перед Советом по борьбе с проституцией большой важности работа. Он должен всколыхнутся! Совместно с партийными и профессиональными организациями социальная болезнь пролетариата будет подвергнута тщательному и энергичному лечению!» – призывают в следующей одесской газете.

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Никита Додон: Как энергоаферисты довели Шустера до истерики

В канун Дня Европы, уникально отмечаемого в нашей стране, на телеканале «Украина» оскандалился Савик Шустер, заодно подпортив реноме ряда чинов Кабмина.

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А причиной тому стало — выполнение указаний еврочиновников при неуёмном стремлении кучки «бизнесменов» обирать госказну и население Украины. Перебором уловок в исчислении тарифов они толкают потребителей к «неплатежам», а лучшие электростанции страны банкротят для их ликвидации. Рекордно паразитируют при этом продавцы так называемой «зеленой» энергии. Выгораживая таких хапуг («барыг», по версии М. Саакашвили, нового VIP-советника президента Зеленского) даже ушлый в управлении «дебатами» С. Шустер скатился к ругани, запинался и багровел...

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Подробнее о том, как формируется рынок энергетики и почему он губителен в том виде как его лоббируют разного рода аферисты, читайте в материале Никиты Додона

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