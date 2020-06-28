Великая и по-настоящему Отечественная! ВИДЕО

22 июня – трагический день в истории нашей страны. Более чем три четверти века отделяют нас от страшной даты начала Великой Отечественной войны, принесшей нечеловеческие страдания нашему народу.

Наши сограждане, в большинстве своем, бережно хранят память о своей семейной истории, в которую в 1941 неожиданно ворвалась война. С тех пор эта дата является датой памяти и скорби о бесчисленных жертвах.

Но есть силы, которые упорно стремятся переписать историческую память нашего народа, обесценив этот трагический день, навязав нам лживую дискуссию, а была ли война Отечественной, а не началась ли она, для украинцев раньше, вместе с европейцами – «мы же типа Европа»!

Географически мы находимся в Европе, но это не отменяет двух исторических фактов. Первый в том, что для нашего народа война началась 22 июня, второй, что с нашей страной Гитлер вел войну на уничтожение, в отличие от европейского театра военных действий, где гитлеровцы вели так называемую «рыцарскую» войну.

Не смотря на то что Международный военный трибунал, сурово осудил преступления нацизма, сегодня мы видим, что Европарламент принимает постановление «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которое пытается навязать равную ответственность за развязание Второй мировой войны, как фашистской Германии, так и Советскому Союзу.

Мы видим, как в Восточной Европе сносятся памятники советским воинам освободителям. День Победы уже который год лукавые пропагандисты от власти пытаются подменить днем скорби, а дату 22 июня стереть из памяти вовсе, мошеннически предлагая множество вариантов дат, чтобы окончательно запутать.

Одновременно с этим мы видим, как пропаганда нацизма в нашей стране стала государственной политикой, маршами новых нацистов и старых эсесовцев никого сегодня не удивить. Улицы наших городов и сел, вопреки воле их жителей массово переименовываются в честь нацистских преступников.

Почва для такой политики готовилась много лет. Начиналось все с подмены учебников, которые вносили смятение в неокрепшие молодые умы. Насаждались двусмысленные идеологические клише, слепленные в недрах соросовских грантоедских центров. Цель их деятельности проста - ментальное порабощение нашего народа. Сегодня все это закрепляются законодательно. Чтобы уже силой закона подавить всякое свободное проявление культурного кода нашего народа, каленым железом выжигая историческую память.

Метастазы враждебной пропаганды глубоко проникают в сознание молодого поколения, навязывая ему самоубийственную картину мира, которая призвана укреплять в нашей смене представление о себе, как народе третьего сорта, народе-прислуге почитающего за честь служить господам из «цивилизованного мира Запада».

Если нам дорога наша Родина и мы хотим сохраниться как единый народ, мы должны защитить нашу историческую память, понимая, что в ее сакральной основе лежит подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне. И пока мы об этом помним, мы живы как единый народ!