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  • Просмотров: 418
  • Дата: Вчера, 19:02
Вчера, 19:02

3 ночи без сна

Категория: Фоторепортаж


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3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
3 ночи без сна
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На сцене Одесской областной филармонии стартовал традиционный для апреля международный фестиваль современного искусства «2 дня и 3 ночи Новой музыки» уже 23 раз превративший на эти дни Одессу в  центр культуры не только Европы, и но всего мира. Музыканты и композиторы из более чем 20 стран Европы, Азии, Америки и даже Австралии представили свое виденье тенденций современного музыкального искусства, расширив рамки традиционной музыки. Главной задачей фестиваля является содействие  развитию новых тенденций в искусстве, и поддержка  самых  смелых  экспериментов в музыке.


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3 ночи без сна

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