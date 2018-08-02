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  • Просмотров: 62
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!

Категория: Фоторепортаж


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Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!
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Посредине лета городские власти объявили ремонт и полностью раскопали квартал по улице Ланжероновской.

На дороге демонтировали асфальт, там прорыты огромные траншеи, в них уже укладывают новые трубы отопления. Старым, кстати, был шестой десяток лет и функционировали они, судя по зимним страданиям местных жителей, крайне неудовлетворительно.

Надеемся, их летние страдания, перемещения по разрытым улицам, не пройдут даром и принесут результаты в ближайший отопительный сезон.


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Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!

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