Такой Ланжероновскую вы не видели никогда!

Посредине лета городские власти объявили ремонт и полностью раскопали квартал по улице Ланжероновской.

На дороге демонтировали асфальт, там прорыты огромные траншеи, в них уже укладывают новые трубы отопления. Старым, кстати, был шестой десяток лет и функционировали они, судя по зимним страданиям местных жителей, крайне неудовлетворительно.

Надеемся, их летние страдания, перемещения по разрытым улицам, не пройдут даром и принесут результаты в ближайший отопительный сезон.