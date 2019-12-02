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  • Дата: Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20

Архитектурное украшение Одессы.

Категория: Фоторепортаж


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Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
Архитектурное украшение Одессы.
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Одесский римско-католической костел на улице Екатерининской, 33, начали строить в 1847 году по проекту архитектора Франческо Моранди. Строительство закончили в 1853 году — и в этом же году, 16 августа, храм освятил епископ Фердинанд Канн.

Архитектурный стиль собора – это смесь неоготики и неороманики.

В 1991 году городские власти возвращают ключи от храма, и после долгих лет в костеле вновь служат святую мессу, открывают воскресную школу, проводят катехизис. Постепенно восстанавливается и внешнее обличие храма. В 2008 году фасад костела украсили скульптурами Папы Иоанна Павла ІІ и Папы св. Мартина.

Сегодня, помимо ежедневных месс на украинском, польском и русском языках, в костеле проводят благотворительные вечера, концерты органной музыки.


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Архитектурное украшение Одессы.

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