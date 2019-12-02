Архитектурное украшение Одессы.

Одесский римско-католической костел на улице Екатерининской, 33, начали строить в 1847 году по проекту архитектора Франческо Моранди. Строительство закончили в 1853 году — и в этом же году, 16 августа, храм освятил епископ Фердинанд Канн.

Архитектурный стиль собора – это смесь неоготики и неороманики.

В 1991 году городские власти возвращают ключи от храма, и после долгих лет в костеле вновь служат святую мессу, открывают воскресную школу, проводят катехизис. Постепенно восстанавливается и внешнее обличие храма. В 2008 году фасад костела украсили скульптурами Папы Иоанна Павла ІІ и Папы св. Мартина.

Сегодня, помимо ежедневных месс на украинском, польском и русском языках, в костеле проводят благотворительные вечера, концерты органной музыки.