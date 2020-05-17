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Вчера, 16:28

На спуске Маринеско заканчивается прокладка новых трамвайных рельсов

Категория: Фоторепортаж


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На спуске Маринеско приближается к завершению прокладка новых трамвайных рельсов в рамках создания скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг».

Скоростной трамвайный маршрут призван быстро доставлять пассажиров с поселка Котовского в центр города и на поселок Таирова, и в обратном направлении.

Полностью завершить благоустройство спуска Маринеско подрядчик должен до конца текущего года. На реконструкцию из городского бюджета запланировано потратить около 72 млн. грн.


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