 
Информация к новости
0
Сегодня, 15:17

Спасатели демонтируют аварийные элементы обрушившегося дома на Торговой

Категория: Фоторепортаж


prev

 
next

Часть улицы перекрыта. Спасатели демонтируют аварийные элементы и крышу дома на Торговой, где вчера произошел обвал. Отметим, участок дороги на Торговой между Княжеским переулком и Пастера перекрыт.

Напомним, вчера произошло обрушение части 4-этажного здания с мансардой на 30 квартир. Из дома вывели восемь жильцов, в том числе двоих детей. Частично повреждены три квартиры на четвертом, третьем и втором этажах, где проживали 17 человек. Также успели спасти собаку и кота.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
 

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 