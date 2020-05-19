Спасатели демонтируют аварийные элементы обрушившегося дома на Торговой

Часть улицы перекрыта. Спасатели демонтируют аварийные элементы и крышу дома на Торговой, где вчера произошел обвал. Отметим, участок дороги на Торговой между Княжеским переулком и Пастера перекрыт.

Напомним, вчера произошло обрушение части 4-этажного здания с мансардой на 30 квартир. Из дома вывели восемь жильцов, в том числе двоих детей. Частично повреждены три квартиры на четвертом, третьем и втором этажах, где проживали 17 человек. Также успели спасти собаку и кота.