Самую многонациональную школу обновили

В Одессе ученики самой многонациональной школы пойдут в сентябре в здание новой школы. Капитальный ремонт общеобразовательной школы №103 завершили.

Учебное заведение капитально отремонтировали - утеплили крышу здания спортзала. Также заменили наружные двери, кроме того окна в сооружении школы заменили на новые.

Одесская школа №103 работает с 1937 года. В ней присутствуют классы с инклюзивной формой обучения. Также стоит отметить, что в школе учатся дети, которые представляют десятки национальностей. Говорят, что эта школа самая многонациональная.