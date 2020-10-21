На этой улице была самая многочисленная колония греков

Одесса всегда славилась своей многонациональностью — город населяли поляки, евреи, итальянцы, французы... А самой многочисленной была колония греков — так и появилась улица, заселенная преимущественно ими.

Греческая берет начало от Канатной и упирается в Преображенскую улицу и Соборную площадь. Это одна из старейших улиц, которая сформировалась как торговая и пестрела вывесками типа: «Бакалейная и колониальная торговля Мавроматис», «Мясная лавка Пефани», «Пивная лавка Калифотиди», «Парикмахерская Тесеоглу».

Иностранцы, посещавшие Одессу в XIX веке, считали эту улицу самой колоритной в городе. Здесь жили крупные греческие предприниматели, да и сам градоначальник Григорий Маразли был греком.