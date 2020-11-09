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Сегодня, 14:43

Каким будет сквер Регенсбург?

Категория: Фоторепортаж


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На территории сквера планируют установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее разместят каскад из сухих (пешеходных) фонтанов.

Аллеи будут освещаться парковыми светильниками нового образца. Вдоль пешеходной зоны улиц, примыкающих к территории сквера, установят турникеты. На выходах из сквера предусмотрены два дог-поста с установкой дог-боксов. По всей территории сквера обязательно поставят урны для мусора и павильон общественного туалета модульного типа. Работы по благоустройству будут выполняться с сохранением существующих многолетних растений.

Напомним, сквер Регенсбург назвали в честь города-побратима в феврале прошлого года. Это одна из зеленых зон, оставшихся от Внешнего бульвара: так называлась в XIX веке широкая полоса между Старопортофранковской и Мечникова, которая была сплошь засажена деревьями.


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