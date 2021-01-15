Новые преображения Алексеевского сквера

В Одессе идут работы по реконструкции Алексеевского сквера на Молдаванке. Там уже появилась новая плитка, современные фонари. Идет и замена рельсов.

Старейший Алексеевский сквер на Молдаванке давно нуждался в переменах. Сейчас он продолжает преобразовываться.

В первую очередь были проведены все подземные работы – обустройство водопровода для полива зелёных насаждений и кабельной канализация для освещения сквера. Сердце Молдаванки – становится современным.

Кроме работ в самом сквере, идет и замена рельсов трамвая 12-го маршрута. Здесь его конечная остановка.

В будущем здесь появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны, будет проведено дополнительное озеленение и обустроен туалет.

Как утверждают официально власти города, сквер планируют полностью отремонтировать в апреле 2021 года.