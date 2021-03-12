В Одессе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда

Сейчас здесь идут работы по обновлению инженерных сетей через улицу Водопроводную. Речь о водоснабжении, водоотведении и канализации (бытовой и ливневой), газопроводе, энергоснабжении, связи, телекоммуникационных сетях и сетях наружного освещения. Также проводятся работы по устройству нового основания на тротуарах и укладке тротуарной плитки. Продолжаются работы по устройству основания под трамвайное полотно. На участке от ул. Екатерининской до ул. Водопроводной устанавливаются рельсошпальная решетка и сами рельсы.

Масштабная реконструкция Новощепного ряда – составляющая проекта «Север-Юг», создания 32-километрового трамвайного маршрута, который должен соединить поселок Котовского и жилой массив Таирова.